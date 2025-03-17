Освобождение матерей от налогов, льготы для церквей и Магадана в обзоре

В Венгрии разворачивается поэтапная программа по освобождению матерей от подоходного налога. С середины 2025 освобождение получат матери, имеющие 3-х детей. С 2026 года от налога освобождаются матери до 30 лет, воспитывающие хотя бы одного ребенка. Далее будет происходить постепенное освобождение от налога матерей с 2-мя детьми. С 2026 года льготу получат матери двоих детей в возрасте до 40 лет, с 2027 – матери от 40 до 50 лет и т.д.