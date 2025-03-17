Освобождение матерей от налогов, льготы для церквей и Магадана в обзоре

Телеграм: https://t.me/Taxruss
1. Развитие Магадана
Правительство решило образовать территорию опережающего развития в Магаданской области. В связи с этим упраздняются налоговые льготы, которые действовали в отношении магаданской особой экономической зоной, и в качестве компенсации резидентам ОЭЗ разрешат применять инвествычеты. Короче, поправки не для простых граждан, а для инвесторов (Законопроект № 864832-8).
2. Льготы для церквей
Минфин поясняет, что с начала 2025 года религиозные структуры, которые можно отнести к централизованным, получили право на льготный тариф по страховым взносам. Соответственно, если религиозное образовательное учреждение входит в состав централизованной организации, то на нее распространяется указанная льгота (Письмо от 29 января 2025 г. № 03-15-05/7475).
3. Освобождение матерей от налогов
В Венгрии разворачивается поэтапная программа по освобождению матерей от подоходного налога. С середины 2025 освобождение получат матери, имеющие 3-х детей. С 2026 года от налога освобождаются матери до 30 лет, воспитывающие хотя бы одного ребенка. Далее будет происходить постепенное освобождение от налога матерей с 2-мя детьми. С 2026 года льготу получат матери двоих детей в возрасте до 40 лет, с 2027 – матери от 40 до 50 лет и т.д.
События за март 2025
200%-ные пошлины на алкоголь, НДФЛ при дарении прав по ДДУ, запутанная льгота - ссылка
Начать дискуссию