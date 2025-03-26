Алгоритм отказа от дробления бизнеса, снижение налогов в бюджете, льгота по овощам в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. НДС при переработке овощей
Депутаты хотят стимулировать переработку овощей путем установления льготной ставки по НДС (10%) в отношении реализации продукции, возникшей после такой переработки. Говорят, что наблюдается засилье иностранных переработанных овощей, то не патриотично. А для развития отечественной переработки овощей нужны большие инвестиции. Поэтому льготное обложение позволит высвободить необходимые ресурсы для запуска новых мощностей (Законопроект № 872989-8).
2. Переход на ОСН при отказе от дробления
ФНС России рассказала, что делать налогоплательщику, который решил жить честно и больше не хочет дробить бизнес. Для этого он может перейти с УСН на общую систему. Ну и как у сказочного героя, у налогоплательщика есть три пути. Первый путь предполагает подачу уведомления о нежелании больше иметь дело с упрощенной системой обложения. Второй путь сложнее – придется покаяться, то есть составить декларацию по налогу на прибыль. Чертеж-схему, как ее составить, Налоговая служба приводит. Ну и наконец, третий путь – снова придется составить декларацию, но уже с пояснительной запиской (Письмо от 21.03.2025 № СД-4-3/3006@).
3. Сокращение налоговых поступлений
В США ожидают значительное сокращение налоговых поступлений за первый квартал 2025. Предполагается, что бюджет не досчитается 10% поступлений в сравнении с прошлым годом – а это 500 миллиардов долларов. Связывают это с массовыми сокращениями в налоговой службе и, как следствие, ухудшением налогового контроля. Налогоплательщики активно пишут в соц.сетях, что не будут платить налоги.
Хорошо, что мы не в Америке, у нас всегда рост.
События за март 2025
Обложение ремесленников, повышение налога на мигрантов, УСН на маркетплейсе - ссылка
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