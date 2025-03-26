Алгоритм отказа от дробления бизнеса, снижение налогов в бюджете, льгота по овощам в обзоре

В США ожидают значительное сокращение налоговых поступлений за первый квартал 2025. Предполагается, что бюджет не досчитается 10% поступлений в сравнении с прошлым годом – а это 500 миллиардов долларов. Связывают это с массовыми сокращениями в налоговой службе и, как следствие, ухудшением налогового контроля. Налогоплательщики активно пишут в соц.сетях, что не будут платить налоги.

Хорошо, что мы не в Америке, у нас всегда рост.