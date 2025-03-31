Проценты за рассрочку по налогам, обложение зефира, возврат изъятых документов в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. Возврат изъятых доказательств
Минфин России обращает внимание, что в Налоговом кодексе не прописаны сроки возврата изъятых документов и имущества (Письмо от 17 февраля 2025 г. № 03-02-08/14698). Поэтому неясно, сколько налогоплательщику придется ждать, когда ему вернут то, что взяли налоговики. Кстати, в конце 2024 года депутаты предлагали установить месячный срок на возврат документов налогоплательщику. Однако инициатива была отклонена (Законопроект № 778192-8).
Обещанного три года ждут
2. Учет процентов при рассрочке по налогам
Минфин подтвердил право налогоплательщиков учитывать в расходах по налогу на прибыль затраты на уплату процентов за предоставление рассрочки по налогам. При этом такие расходы квалифицируются в качестве внереализационных и учитываются на конец месяца отчетного или налогового периоды (Письмо от 31 января 2025 г. № 03-03-06/1/8358).
3. Обложение зефиры
Ну а в Британии разгорелся спора об обложении зефира НДС. При этом результат зависит от того, как поедать эту сладость – руками или нет. Так, если будет признано, что Mega Marshmallows можно есть руками, то они будут облагаться по стандартной ставке. Если же нет – то ставка составит 0%.
Ловкость рук – и никакого мошенства
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