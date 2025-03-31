Проценты за рассрочку по налогам, обложение зефира, возврат изъятых документов в обзоре

Ну а в Британии разгорелся спора об обложении зефира НДС. При этом результат зависит от того, как поедать эту сладость – руками или нет. Так, если будет признано, что Mega Marshmallows можно есть руками, то они будут облагаться по стандартной ставке. Если же нет – то ставка составит 0%.

Ловкость рук – и никакого мошенства