Льготы при оплате пошлины по доверенности, дробление инвест паев, обложение Никоретте в обзоре

1. Дробление инвестпаев

Минфин России отмечает, что дробление паев инвестфонда не прерывает их владение в целях НДФЛ, правда, при условии, что не осуществляется в связи с этим выпуск ценных бумаг. Иными словами, в срок владения раздробленных паев можно включить срок владения паем до дробления (Письмо от 7 февраля 2025 г. № 03-04-06/10895).