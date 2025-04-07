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Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Льготы при оплате пошлины по доверенности, дробление инвест паев, обложение Никоретте в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий.

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

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1. Дробление инвестпаев

Минфин России отмечает, что дробление паев инвестфонда не прерывает их владение в целях НДФЛ, правда, при условии, что не осуществляется в связи с этим выпуск ценных бумаг. Иными словами, в срок владения раздробленных паев можно включить срок владения паем до дробления (Письмо от 7 февраля 2025 г. № 03-04-06/10895).

2. Льготы при оплате госпошлины

Минфин вновь напоминает, что при оплате госпошлины через представителя льгота предоставляется не представителю, а плательщику. Например, это правило действует, когда застройщик по доверенности регистрирует права дольщика и оплачивает госпошлину (Письмо от 7 февраля 2025 г. № 03-04-06/10895).

3. Акциз на никотиновые лекарства

Минфин России решил разобраться с вопросом обложения акцизами никотинсодержащих лекарств, связанных с преодолением никотиновой зависимости. Отмечается, что все зависит от содержания никотина в препарате. Если содержание в миллилитре превышает 20 мг, то такая продукция облагается акцизом. Например, спрей "Никоретте" имеет меньшую концентрацию никотина, поэтому облагаться акцизами не должен (Письмо от 29 января 2025 г. № 03-13-06/7875).

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Юзвак Максим

Юзвак Максим

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