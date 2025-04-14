Обзор: запрет самозанятых мигрантов, НДФЛ при переводе жилья в нежилое помещение, земельный налог при недействительности сделки

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. Запрет мигрантам быть самозанятыми
Главные борцы с мигрантами – депутаты ЛДПР – предложили запретить мигрантам, незаконно проживающим в России, регистрироваться в качестве самозанятых. Инициатива объясняется необходимостью усиления контроля за мигрантами и их финансами (Законопроект № 891199-8).
2. Земельный налог при недействительности сделки
ФНС России ответила на популярный вопрос об обязанности платить земельный налог, если сделка по приобретению земли была признана недействительной. В целом служба повторила известную давно позицию налоговиков и судов, что если лицо до признания сделки недействительной владело и могло пользоваться земельным участком, то оно за соответствующий период должно уплатить земельный налог (Письмо от 7 апреля 2025 г. № БС-2-21/5611@).
3. НДФЛ при переводе жилья в нежилое помещение
Минфин России отмечает, что факт перевода помещения из жилого в нежилое и последующая его продажа не освобождают от обязанности обложить полученные доходы НДФЛ, если недвижимость использовалась в предпринимательской деятельности (Письмо от 20 января 2025 г. № 03-04-05/3826).
Комментарии1
гениальная фраза!!! от ЛДПР: запретить мигрантам, незаконно проживающим в России, регистрироваться в качестве самозанятых"