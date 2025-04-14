Обзор: запрет самозанятых мигрантов, НДФЛ при переводе жилья в нежилое помещение, земельный налог при недействительности сделки

2. Земельный налог при недействительности сделки

ФНС России ответила на популярный вопрос об обязанности платить земельный налог, если сделка по приобретению земли была признана недействительной. В целом служба повторила известную давно позицию налоговиков и судов, что если лицо до признания сделки недействительной владело и могло пользоваться земельным участком, то оно за соответствующий период должно уплатить земельный налог (Письмо от 7 апреля 2025 г. № БС-2-21/5611@).