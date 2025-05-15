Налоги на молоко, пробки и футбол в обзоре международного налогового права

Обзор международных событий в налоговой сфере за апрель 2025
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Вознаграждение налоговых осведомителей
В Британии пытаются справиться с бюджетным дефицитом и ищут дополнительные 1 млрд. фунтов. В качестве одной из мер предлагается вознаграждать граждан, которые будут сообщать о нерадивых налогоплательщиках, не желающих платить налоги. Иначе говоря, британцы хотят перенять опыт своих американских коллег.
Скрытый налог
Люди в Техасе возмущаются, что яйца, молоко и лекарства стоят у них дороже, чем во всей Америке, а может и в мире. Такая печаль из-за скрытого налога на товарные запасы, который взимается с продавцов. Цель этого налога, видимо, стимулировать продавцов быстрее реализовать товары с коротким сроком хранения. Однако в любом случае продавцы перекладывают налог на покупателей, что и ведет к росту цен. В этой связи активно проходят акции в поддержку законопроектов, направленных на отмену скрытого налога на запасы.
День уплаты налогов
В США отмечают День уплаты налогов. Для Налоговой Службы это праздник – они даже выпустили статью, что в этом году своеобразный юбилей – 70 лет с момента, когда в качестве последнего дня подачи налоговых деклараций было установлено 15 апреля. Для налогоплательщиков – это стресс. Поэтому крупные торговые сети предоставляют беднягам скидки. Burger King предлагает чизбургер всего за 0,01 доллара при покупке на сумму от 1 доллара. Krispy Kreme дарит вторую дюжину пончиков за стоимость налога с продаж (характерен промокод «TAXBREAK»). Итальянская сеть ресторанов Olive Garden проводит акцию «Купи одно, получи второе бесплатно».
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Обложение католиков
А в США спорят, могут ли католические группы получать налоговые льготы. Так, в штате Висконсин религиозные группы, связанные с Католической церковью, были лишены права на освобождение от налога, поскольку местные чиновники и судьи посчитали, что такие объединения недостаточно религиозны по своей сути. Дело сейчас на рассмотрении в Верховном Суде, в котором судьи склоняются поддержать католиков.
Налоги на Гарвард
Ну а полковник российской разведки Дональд Трамп рассорился с Гарвардским университетом. Говорит, что это логово (
п……) либералов и антисемитов – поборников многообразия, равноправия и инклюзивности. Поэтому Трамп требует ограничить влияние студентов и преподавателей на дела университета. В противном случае университет будет лишен статуса освобождённой от налогов организации и станет облагаться налогами как политическое образование.
Налоги на футбол
Клубный чемпионат мира по футболу, который должен пройти в США, может оказаться под налоговой угрозой. В марте руководящий орган мирового футбола объявил о создании огромного призового фонда турнира в размере 1 млрд долларов (754 млн фунтов стерлингов), в том числе до 125,8 млн долларов для победителей. Однако ФИФА пока не договорилась с властями об освобождении участников от налогов. Без налоговых соглашений клубы могут столкнуться с налоговыми обязательствами в размере десятков миллионов долларов перед налоговыми органами США в дополнение к налогам, которые они должны платить в своих странах. В турнире примут участие по меньшей мере 29 клубов из-за пределов США, в том числе «Челси» и «Манчестер Сити».
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Налог на заторы
А в США все неладно. На это раз правительство Трампа закусилось с властями Нью-Йорка из-за налога на пробки. Так, за въезд в районы Манхэттена взимают ни много ни мало 9 долларов (интересно, сколько там такси стоят в эти районы?). Но Правительство США считает такие поборы несправедливыми, поэтому от руководства Нью-Йорка требуют отменить спорный налог. Но местные власти говорят, что сами с усами и ничего отменять не будут.
Tax Free в Китае
А зарубежные СМИ активно пишут о возврате налогов туристам в Поднебесной. Китай решил простимулировать туризм, поэтому улучшил условия по системе Tax Free. Во-первых, снижается минимальная сумма возврата налога с 500 до 200 юаней (27,45 долларов США). Во-вторых, расширится список магазинов, которые смогут участвовать в системе возврата налогов туристам.
Налог на молоко
Ну а в Британии активно спорят облагать или не облагать молочные коктейли. Так, Правительство хочет расширить перечень сладких напитков, облагаемых налогом на сахар, включив в него молочные коктейли. Изначально, вводя в 2018 году налог на сладкие напитки, власти исключили молочные коктейли из обложения, так как считали, что они несут пользу для детей, которым важен кальций. Однако по последним исследованиям выяснилось, что вклад молочных напитков в пополнение кальцием организма всего-то 3,5%. Зато население продолжает активно толстеть, в том числе благодаря молочным коктейлям. Впрочем, оппоненты этой идеи говорят, что налоги на сахар не эффективны и не способствуют оздоровлению населения. Поэтому вместо расширения перечня облагаемых продуктов этот налог вообще надо отменить.
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Комментарии1
отличные новости!!! интересно почитать