Вычет за умершего супруга, пошлина за развод, красивый налоговый законопроект в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
Телеграм: https://t.me/Taxruss
1. Вычет по НДФЛ после умершего супруга
ФНС России рассмотрела ситуацию, когда умерший супруг в полной мере не получил вычет по НДФЛ в связи с покупкой квартиры. Возник вопрос, может ли супруга воспользоваться оставшейся частью вычета для уменьшения базы по НДФЛ. Налоговая служба препятствий для предоставления супруге права на применение неиспользованной части вычета не видит, поскольку каких-либо ограничений по этому вопросу в Налоговом кодексе не предусмотрено (Письмо от 24 апреля 2025 г. № БС-17-11/1156@).
2. Стоимость развода
Минфин России обратился к вопросу госпошлин при разводе. Указывается, что при расторжении брака в судебном порядке придется заплатить как за подачу иска, а это 5 тыс. рублей, так и за регистрацию развода – тоже 5 тыс. Короче, 10 тыс. минимум придется выложить и это в простых случаях (Письмо от 28 февраля 2025 г. № 03-05-06-03/19668, № 03-05-06-03/19670). А ведь может придется спорить о разделе имущества – тут уже пошлина от стоимости спорного имущества. Скорее всего юриста привлекать придется, который за каждый чих будет тянуть деньги.
В общем, разводиться дорого – живите мирно.
3. Прекрасный налоговый законопроект
Если просматривать зарубежные СМИ, то можно увидеть, что первые полосы налоговых разделов забиты статьями о налоговом законопроекте Трампа, в котором реализуются его предвыборные обещания. Трамп и его соратники в своем репертуаре называют документ – большим, красивым законопроектом (big, beautiful bill). Поправки предусматривают общее сокращение налогов на сумму 5 триллионов долларов. Предполагается отмена налога на чаевые, установление вычета на покупку автомобилей, собранных в США, повышение вычета для пожилых людей и другие плюшки рядовым американцам.
Впрочем, злые оппоненты Трампа от демократической партии называют законопроект «экстремальным и токсичным». Главный их аргумент, что финансовое бремя американцев не снизится. Ведь, чтобы компенсировать недополученные налоги Белый Дом повышает пошлины, что приводит к росту цен. Проще говоря, высвобожденные деньги от экономии на налогах жители США будут направлять на оплату подорожавших товаров.
События за май 2025
НДФЛ по подаркам, налог на денежные переводы, новые льготы по сбережениям - ссылка
Комментарии1
чудесно!: разводиться дорого – живите мирно