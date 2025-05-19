НДФЛ по подаркам, налог на денежные переводы, новые льготы по сбережениям в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. Новые льготы по долгосрочным сбережениям
Правительство не оставляет попыток убедить граждан направлять деньги на долгосрочные сбережения. На это раз придумали отдельный проект с поправками в Налоговый кодекс. Во-первых, предлагается поощрять работодателей, которые будут помогать работникам увеличивать долгосрочные сбережения за счет взносов. Такие затраты будут учитываться по налогу на прибыль и при определенных условиях не облагаться взносами. Во-вторых, в целях НДФЛ смена одного договора на другой в отношении одних и тех же долгосрочных сбережений не будет прерывать срок, необходимый для получения налоговых льгот. Есть и другие изменения (Законопроект № 919131-8)
Не прячьте ваши денежки – несите ваши денежки.
2. НДФЛ при дарении животных, вазы и бизнеса
ФНС России решила разъяснить последствия по НДФЛ при дарении различных подарков. Так, можно без страха дарить породистое животное, поскольку такие подарки не будет облагаться НДФЛ (Письмо от 11 марта 2025 № ЗГ-2-11/3648@). Также можно не бояться дарить вазы и другие декоративные предметы, они тоже налоговикам не интересные и облагать их не будут (Письмо от 12 марта 2025 г. № ЗГ-2-11/3763@). А вот безвозмездно передать бизнес путем дарения долей без НДФЛ не получится, если только он не дарится близкому родственнику (Письмо от 12 марта 2025 № ЗГ-2-11/3764@).
Даренному коню в зубы не смотрят и НДФЛ не начисляют.
3. Налог на денежные переводы
Вновь активно обсуждается идея облагать отдельным налогом денежные переводы мигрантов, живущих в США. Правда, эта идея встречает активное сопротивление и критику со стороны противников Трампа, а также руководства стран, в которые эти переводы направляются. Громче всех возмущается Мексика, называя такую меру произволом и несправедливостью.
Для справки: По итогам 2024 года объём денежных переводов из России в Узбекистан вырос и составил более триллиона рублей.
События за май 2025
Новые льготы по налогам инвалидам, свошникам, пенсионерам, НДФЛ по карманным деньгам - ссылка
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