НДФЛ по подаркам, налог на денежные переводы, новые льготы по сбережениям в обзоре

1. Новые льготы по долгосрочным сбережениям

Правительство не оставляет попыток убедить граждан направлять деньги на долгосрочные сбережения. На это раз придумали отдельный проект с поправками в Налоговый кодекс. Во-первых, предлагается поощрять работодателей, которые будут помогать работникам увеличивать долгосрочные сбережения за счет взносов. Такие затраты будут учитываться по налогу на прибыль и при определенных условиях не облагаться взносами. Во-вторых, в целях НДФЛ смена одного договора на другой в отношении одних и тех же долгосрочных сбережений не будет прерывать срок, необходимый для получения налоговых льгот. Есть и другие изменения (Законопроект № 919131-8)

Не прячьте ваши денежки – несите ваши денежки.