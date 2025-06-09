Отмена налоговых льгот, самозанятость для мигрантов, взносы по адвокатам в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

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1. Взносы при приостановлении статуса адвоката

ФНС России отмечает, что обязанность по уплате страховых взносов прекращается у адвокатов на период прекращения (приостановления) статуса адвоката. При этом дата приостановления и возобновления адвокатского статуса определяется на основании данных реестра налогоплательщиков. Ранее ФНС считала, что соответствующие периоды необходимо определять на основании решений адвокатских палат (Письмо от 04.06.2025 № БС-4-11/5453@).

2. Налог на самозанятых по мигрантам

Минфин России отмечает, что налог на самозанятых могут применять как лица с гражданством России, так и мигранты из стран ЕвразЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Кроме того, эта возможность предоставлена приезжим гражданам украины. Лица с другим гражданством применять налог на самозанятых не могут (Письмо от 3 марта 2025 г. № 03-11-11/20241).

3. Отмена налоговых льгот

Когда принимаются непродуманные решения по налогам, то налоговая система идет в разнос. Примером является Бразилия, в которой повысили налог на операции с кредитами, валютой и частными пенсионными фондами. Это вызвало резкую критику. Теперь и депутаты, и правительство думают, как бы отменить это повышение, но сохранить доходы бюджета. В качестве варианта рассматривают отмену льгот на 10%.

События за июнь 2025