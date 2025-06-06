Вычет на детский отдых, налог на месть, защита от повышения налогов в обзоре

1. Вычет на детский отдых

Депутаты спать не могут, все думают, как бы сделать нашу жизнь счастливой. На это раз предлагается установить отдельный вычет по НДФЛ на расходы для детского отдыха. Заплатил за путевку в детский лагерь – получил вычет. Здорово же. Но Правительство иного мнения и не поддерживает поправки, которые повлекут для дефицитного бюджета еще большие потери (Законопроект № 935788-8).

К слову, аналогичные поправки уже подавались в марте. Это вообще любимое дело депутатов – вносить одни и те же законопроекты много раз, чтобы показать бурную деятельность.