Вычет на детский отдых, налог на месть, защита от повышения налогов в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. Вычет на детский отдых
Депутаты спать не могут, все думают, как бы сделать нашу жизнь счастливой. На это раз предлагается установить отдельный вычет по НДФЛ на расходы для детского отдыха. Заплатил за путевку в детский лагерь – получил вычет. Здорово же. Но Правительство иного мнения и не поддерживает поправки, которые повлекут для дефицитного бюджета еще большие потери (Законопроект № 935788-8).
К слову, аналогичные поправки уже подавались в марте. Это вообще любимое дело депутатов – вносить одни и те же законопроекты много раз, чтобы показать бурную деятельность.
2. Защита инвесторов Калининграда
Сенаторы решили защитить участников экономической зоны в Калининградской области от налогов. Так при определенных условиях на них не будет распространяться повышение налоговых ставок или отмена льгот, чтобы они могли спокойно реализовывать свои инвестпроекты. Правительство идею поддерживает, так что калининградские инвесторы могут радоваться (Законопроект № 936458-8).
3. Налог на месть
Так сурово называют предложение Трампа взимать дополнительные налоги с резидентов стран, где взимают несправедливые или дискриминационные налоги с американских компаний и частных лиц. Правда, негативный эффект может быть в обе стороны, поэтому эта идея подвергается резкой критике.
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