Обложение денежных переводов, мигранты не платят налог, снижение налога на алкоголь в обзоре

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Мигранты не хотят платить налоги
Бюджет США может не досчитаться 9,5 млрд. долларов из-за боязни мигрантов официально платить налоги. Дело в том, что Налоговая служба должна передавать информацию о них в миграционную службу. Миграционная служба, в свою очередь, будет проверять законность нахождения мигрантов в стране и при обнаружении нарушений депортирует их. Проще говоря, через уплату налогов повышается риск депортации.
Налог на пожертвования
Евреям надоело, что их постоянно ругают, поэтому в Израиле хотят ввести 80-процентный налог на неправительственные организации, получающие большую часть финансирования от иностранных организаций. Инициаторами отмечается, что деньги НПО используют не для социальных или образовательных проектов, а в первую очередь для влияния на политику Израиля через судебную систему, СМИ и международную арену.
Налоги уменьшают онкозаболевания
Да-да, налоги способны эффективно бороться с раком. Чем больше платишь налогов, тем меньше им болеешь. Именно такое заключение сделали ученые (прости, Господи) из США. Они изучили налоговые поступления за 23 года (1997-2019) и статистику по онкологическим заболеваниям и пришли к выводу, что рост налоговых поступлений связан с увеличением скрининга на рак и снижением смертности от рака. Правда, без щепотки расизма не обошлось, поскольку увеличение налоговых поступлений на душу населения на 1000 долларов США связано со снижением смертности среди белого населения на 5%. А вот связь между налоговыми поступлениями и смертностью от рака среди расовых и этнических меньшинств (проще говоря, среди негроамериканцев и индейцев всяких) отсутствует.
Налоговые новости за апрель 2025
Налог на Голливуд
Наш друг или враг Трамп объявил о введении 100-процентного тарифа на фильмы, снятые за пределами Америки. Однако оказалось, что эта мера больше всего навредит самой американской киноиндустрии, поскольку значительное количество американских шедевров снимается за пределами США, так как это снижает затраты, прежде всего на рабочую силу. Правда, уже на следующий день Трамп в очередной раз сделал кульбит в воздухе и заявил, что тарифы вводиться не будут.
Налог на денежные переводы
Вновь активно обсуждается идея облагать отдельным налогом денежные переводы мигрантов, живущих в США. Правда, эта идея встречает активное сопротивление и критику со стороны противников Трампа, а также руководства стран, в которые эти переводы направляются. Громче всех возмущается Мексика, называя такую меру произволом и несправедливостью.
Прекрасный налоговый законопроект
Если просматривать зарубежные СМИ, то можно увидеть, что первые полосы налоговых разделов забиты статьями о налоговом законопроекте Трампа, в котором реализуются его предвыборные обещания. Трамп и его соратники в своем репертуаре называют документ – большим, красивым законопроектом (big, beautiful bill). Поправки предусматривают общее сокращение налогов на сумму 5 триллионов долларов. Предполагается отмена налога на чаевые, установление вычета на покупку автомобилей, собранных в США, повышение вычета для пожилых людей и другие плюшки рядовым американцам.
Впрочем, злые оппоненты Трампа от демократической партии называют законопроект «экстремальным и токсичным». Главный их аргумент, что финансовое бремя американцев не снизится. Ведь, чтобы компенсировать недополученные налоги Белый Дом повышает пошлины, что приводит к росту цен. Проще говоря, высвобожденные деньги от экономии на налогах жители США будут направлять на оплату подорожавших товаров.
Практика Конституционного Суда за 2024
Боливийские налоги
В Боливии решили повысить минимальную заработную плату до 2750 боливиано (а это по российскому курсу (31 955 рублей). У нас МРОТ с 2025 - 22 440 рублей в месяц. Для любителей поорать, что в Боливии живут лучше, чем в России – важны не абсолютные цифры, а сколько и чего за эти деньги можно купить. Ну а применительно к налогам новый размер минимальной зарплаты влияет на вычеты рядового боливийца, у которого есть право заявить вычет по подоходному налогу в размере четырех минимальных зарплат.
Снижение налога на вино
В Таиланде в начале 2024 решили освободить от обложения импортное вино. Почему-то власти полагали, что эта мера снизит его потребление. Но оказалось все наоборот – что логично. Пить тайцы стали больше. В итоге, казна не только потеряла доходы из-за отказа от налогообложения, но в довесок повысились траты на здравоохранение, потому что алкоголизм – это болезнь и ее нужно лечить.
Ссора Трампа с Маском
Ну а главные русофилы в американской политике Трамп и Маск поссорились. И вы удивитесь, не из-за России, а из-за налогов. Так, Маск раскритиковал «большой и прекрасный», как называет его сам Трамп, налоговый законопроект с большим количеством льгот. Владелец Теслы недоволен, что законопроект приведет к увеличению расходов бюджета, а ведь в задачи Маска в администрации Трампа как раз входит уменьшение расходной части. Трамп на критику ответил в стиле, что Маск ничего не понимает. В общем, итог всей этой грызни – Маск покидает пост советника Президента.
ТОП-3 Налоговых споров за 1 полугодие 2024
События за июнь 2025
Отмена налоговых льгот, самозанятость для мигрантов, взносы по адвокатам - ссылка
Комментарии4
класс! мне понравилось: "Евреям надоело, что их постоянно ругают"
а мне понравилось
прямо по тексту получается
Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а - так,
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош?
Парня в горы тяни - рискни!
Не бросай одного его,
Пусть он в связке в одной с тобой -
Там поймешь, кто такой.
...
А Маск, такой нехороший, бросил сваво друга....
главное - красиво перевернуть причину и следствие
🙈 🤣