Обложение денежных переводов, мигранты не платят налог, снижение налога на алкоголь в обзоре

Прекрасный налоговый законопроект

Если просматривать зарубежные СМИ, то можно увидеть, что первые полосы налоговых разделов забиты статьями о налоговом законопроекте Трампа, в котором реализуются его предвыборные обещания. Трамп и его соратники в своем репертуаре называют документ – большим, красивым законопроектом (big, beautiful bill). Поправки предусматривают общее сокращение налогов на сумму 5 триллионов долларов. Предполагается отмена налога на чаевые, установление вычета на покупку автомобилей, собранных в США, повышение вычета для пожилых людей и другие плюшки рядовым американцам.

Впрочем, злые оппоненты Трампа от демократической партии называют законопроект «экстремальным и токсичным». Главный их аргумент, что финансовое бремя американцев не снизится. Ведь, чтобы компенсировать недополученные налоги Белый Дом повышает пошлины, что приводит к росту цен. Проще говоря, высвобожденные деньги от экономии на налогах жители США будут направлять на оплату подорожавших товаров.