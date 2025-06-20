Учет займов и расходов у самозанятых, пожизненная льгота для матерей в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
Телеграм: https://t.me/Taxruss
1. Налоги при возврате долга
Верховный Суд подготовил второй в 2025 году обзор судебной практики, который сейчас активно разбирают по косточкам. Есть там и налоговый раздел, содержащий два спора. Первый из них связан с обложением процентов по займу, которые выплачиваются самозанятому. Так вот, такие проценты налогом на самозанятых не облагаются и должны включаться в базу по НДФЛ. Должники, которые выплачивают такие проценты, не должны забывать об обязанностях налогового агента. Другой спор связан с возможностью применения льгот по страховым взносам в радиоэлектронной промышленности (Обзор судебной практики ВС РФ № 2 (2025))
2. Расходы самозанятых
Ну и чтоб два раза не вставать по самозанятым, рассмотрим очередную позицию Минфина по учету расходов при уплате налога на профессиональный доход. Позиция, что характерно, никак не меняется и заключается в том, что налог на самозанятых не предполагает учета расходов – вообще, никак, даже чуть-чуть. Поэтому самозанятые таксисты не могут уменьшить доходы на затраты по уходу за своей бричкой – мойка, заправка, ТО и т.д. (Письмо от 5 марта 2025 г. № 03-11-11/21384).
3. Пожизненная льгота для матерей
В стране, где много-много диких кенгуру, короче, в Австралии предложили установить пожизненную налоговую льготу для матерей. Обоснованность такой льготы объясняется тем, что матери получают более низкую зарплату, когда возвращаются на работу. Правда, эта идея высказывается в рамках подготовки к выборам, а австралийские политики ничем не лучше наших – поэтому готовы обещать все что угодно, лишь бы за них проголосовали.
События за июнь 2025
Льготы для ученых и родственников участников СВО, НДФЛ у обманутых дольщиков - ссылка
Начать дискуссию