Льготы для ученых и родственников участников СВО, НДФЛ у обманутых дольщиков в обзоре

3. НДФЛ по обманутым дольщикам

Минфин рассмотрел ситуация, когда обманутым дольщикам передавались квартиры взамен помещений, не полученных по ДДУ. Возник вопрос, какой порядок исчисления срока владения применять в целях освобождения от НДФЛ. Минфин отмечает, что течение срока с момента полной оплаты по ДДУ распространяется лишь на помещение, которое передается по ДДУ. Если же налогоплательщик получил жилье взамен того, которое должен был получить по ДДУ, то применяется общий порядок, то есть с момента оформления права собственности на жилье (Письмо от 11 марта 2025 г. № 01-06-13/03-23490).