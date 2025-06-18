Льготы для ученых и родственников участников СВО, НДФЛ у обманутых дольщиков в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. Льгота для молодых ученых
Народные избранники решили стимулировать молодых людей не оставлять науку и делать величайшие открытия. По задумке депутатов для этого просто надо освободить доходы ученых от НДФЛ. Правда, Правительство депутатский почин не поддерживает и говорит, что у ученых и так полно льгот, зачем им больше (Законопроект № 944057-8).
2. Льгота для близких участников СВО
Очередное предложение по льготам в связи с СВО поступило в Госдуму. На это раз от судебной пошлины предлагают освободить родственников участников СВО, которые спорят о пенсии по потере кормильца либо пытаются признать участника СВО безвестно отсутствующим или умершим. Правительство инициативу поддерживает (Законопроект № 944654-8). Интересно, что схожий проект (подготовленный практически теми же авторами) уже с апреля находится в Госдуме и Правительство его также поддерживает (Законопроект № 899977-8). Зачем понадобилось подавать два похожих законопроекта, остается загадкой.
3. НДФЛ по обманутым дольщикам
Минфин рассмотрел ситуация, когда обманутым дольщикам передавались квартиры взамен помещений, не полученных по ДДУ. Возник вопрос, какой порядок исчисления срока владения применять в целях освобождения от НДФЛ. Минфин отмечает, что течение срока с момента полной оплаты по ДДУ распространяется лишь на помещение, которое передается по ДДУ. Если же налогоплательщик получил жилье взамен того, которое должен был получить по ДДУ, то применяется общий порядок, то есть с момента оформления права собственности на жилье (Письмо от 11 марта 2025 г. № 01-06-13/03-23490).
События за июнь 2025
Применение вычетов к пенсии, образовательные расходы по ЕСХН, налоги в Ватикане - ссылка
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