Налог на свадьбу, налоговый сепаратизм, льгота для матерей в международном налоговом обзоре

Обзор международных событий в налоговой сфере за июнь 2025
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Налог на свадьбу
Испанские налоговики решили заняться свадьбами. Дело в том, что свадебные подарки в этой стране облагаются налогом. Поэтому денежки в конвертах и дорогой сервиз нужно декларировать, а не то штраф, превышающий размер подарка. Естественно, что рядовые испанцы правдами и неправдами стараются избежать этот налог. Ну а налоговики стараются их поймать, отслеживая счета молодоженов и проверяя состав имущества.
Налог на месть
Так сурово называют предложение Трампа взимать дополнительные налоги с резидентов стран, где взимают несправедливые или дискриминационные налоги с американских компаний и частных лиц. Правда, негативный эффект может быть в обе стороны, поэтому эта идея подвергается резкой критике.
Отмена налоговых льгот
Когда принимаются непродуманные решения по налогам, то налоговая система идет в разнос. Примером является Бразилия, в которой повысили налог на операции с кредитами, валютой и частными пенсионными фондами. Это вызвало резкую критику. Теперь и депутаты, и правительство думают, как бы отменить это повышение, но сохранить доходы бюджета. В качестве варианта рассматривают отмену льгот на 10%.
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Налоговый сепаратизм
Сморишь на события в США, вспоминаешь святые девяностые и радуется душа за американский народ. На это раз с федеральным центром (а проще говоря, с Трампом) решили тягаться власти Калифорнии, которые угрожают не перечислять в общий бюджет налоги, если им сократят бюджетное финансирование (у нас таким баловался Татарстан).
Вашингтон же пообещал уголовным преследованием, а также посоветовал навести порядок в калифорнийском штате, где трансгендерная спортсменка участвовала в соревнованиях по прыжкам в длину, в высоту и в длину с тройным прыжком на чемпионате Калифорнийской межшкольной федерации по лёгкой атлетике.
Налоги в Ватикане
Ватикан, как известно, это государство и считается, что у него нет налогов. Поэтому живут на то, что Бог пошлет – то есть на пожертвования. Но это с какой стороны посмотреть. Например, у католических епархий есть обязанность перечислять в ватиканский бюджет ежегодный взнос – чем не налог? Правда, этот взнос не имеет четкого размера, все зависит от успешности епархий и щедрости прихожан. В любом случае взнос приносит около 20 миллионов долларов. Еще в качестве источника поступлений выступает Банк Ватикана. Десять лет назад банк выделял Папе Римскому около 55 миллионов евро (62,7 миллиона долларов) в год на покрытие расходов. Но суммы сократились: в 2023 году банк не выделил Папе Римскому ни цента, несмотря на чистую прибыль в 30 миллионов евро. Есть у Ватикана и другие поступления, например, от сдачи в аренду недвижимости по всему миру. Однако Ватикан все равно жалуется на нехватку средств – Папе не хватает, дети плачут. Того и гляди снова начнут индульгенции продавать.
Пожизненная льгота для матерей
В стране, где много-много диких кенгуру, короче, в Австралии предложили установить пожизненную налоговую льготу для матерей. Обоснованность такой льготы объясняется тем, что матери получают более низкую зарплату, когда возвращаются на работу. Правда, эта идея высказывается в рамках подготовки к выборам, а австралийские политики ничем не лучше наших – поэтому готовы обещать все что угодно, лишь бы за них проголосовали.
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Психологическая помощь налогоплательщикам
В Британии открыли горячую линию психологической помощи в связи с утратой близких. При этом ведет ее налоговая служба, потому что одновременно с получением психологической помощи можно будет урегулировать и налоговые вопросы, возникшие в связи со смертью родственника.
Рост уклонения от налогов
А в Британии жалуются, что богатые не хотят платить налоги и все больше уклоняются от них. За последний год наблюдается значительный рост ухода от налогов со стороны состоятельных лиц: с 1,9 млрд фунтов стерлингов (2,5 млрд долларов США) до 2,1 млрд фунтов стерлингов. Налоговая служба Великобритании грозится добиваться тюремного срока для тех, кто особенно нагло не платит налоги. Интересно, сколько русских среди этих уклоняющих от налогов лиц.
Новый налог на доходы физических лиц
Речь пойдет о НДФЛ, но не о нашем, естественно, – для нас он не новый. Оман долгое время считался страной без обложения доходов физических лиц, налоги были только у компаний. Но и эта страна сдалась. С 2028 года там появится классический подоходный налог. Новый налог в размере 5% будет распространяться только на годовой доход в размере 42 000 риалов (109 000 долларов США) и выше, затрагивая примерно 1% самых высокооплачиваемых работников. Единственное, чем могут гордиться оманцы, что они первые в Персидском заливе ввели такой налог. Но может и другие арабы за ними потянутся.
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