Рост пошлин на мигрантов и автомобилистов, нулевой НДС по БПЛА, ограничение льгот в обзоре

1. Повышение пошлин на мигрантов и автомобилистов

Правительство решило порадовать борцов с мигрантами новыми пошлинами на последних. Так, теперь хозяевам гостям России придется платить за учет их по месту пребывания, за продление срока пребывания и разрешения на работу. В довесок повышаются и другие пошлины, связанные с учетом мигрантов.

Но Правительство было бы не Правительством, если бы не добавила в бочку меда бочку дегтя. Поэтому в том же законопроекте повысила пошлины для автолюбителей. Теперь за выдачу номеров придется заплатить на 1000 рублей больше (3000 вместо 2000). Регистрация любимой брички подорожает в 3 раза – до 4500 рублей. Ну и права подорожают – за пластиковые придется платить 4000 рублей, за суперпластиковые – 6000 рублей, то есть рост в 2 раза (Законопроект № 960712-8).

Чем автомобилисты лучше мигрантов? – подумало Правительство