Рост пошлин на мигрантов и автомобилистов, нулевой НДС по БПЛА, ограничение льгот в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. Повышение пошлин на мигрантов и автомобилистов
Правительство решило порадовать борцов с мигрантами новыми пошлинами на последних. Так, теперь
хозяевам гостям России придется платить за учет их по месту пребывания, за продление срока пребывания и разрешения на работу. В довесок повышаются и другие пошлины, связанные с учетом мигрантов.
Но Правительство было бы не Правительством, если бы не добавила в бочку меда бочку дегтя. Поэтому в том же законопроекте повысила пошлины для автолюбителей. Теперь за выдачу номеров придется заплатить на 1000 рублей больше (3000 вместо 2000). Регистрация любимой брички подорожает в 3 раза – до 4500 рублей. Ну и права подорожают – за пластиковые придется платить 4000 рублей, за суперпластиковые – 6000 рублей, то есть рост в 2 раза (Законопроект № 960712-8).
Чем автомобилисты лучше мигрантов? – подумало Правительство
2. Выкуп доли у участника общества
Наступает определенность с налоговыми последствиями по УСН при выкупе хозяйственным обществом доли у своего участника. Правительство решило не придумывать велосипед и воспроизвело позицию Конституционного Суда (январское Постановление № 2-П), а именно, что у налогоплательщика (общества), выкупающего долю своего участника, образуется доход в размере действительной стоимости этой доли. При этом стоимость будет определяться на следующий день, после того, как была приобретена доля (Законопроект № 960728-8).
3. Ограничение налоговых льгот для инвесторов
Правительство после расчетов обнаружило, что инвесторы во всяких льготных налоговых зонах (ТОРы, ОЭЗы СЭЗы), вместо того, чтобы инвестировать, получают сверхприбыли. Нехорошо – подумали в Правительстве и решили ограничить применение льготных режимов. Теперь объем льгот будет поставлен в зависимость от размеров инвестиций (Законопроект № 960752-8).
4. Нулевой НДС по беспилотникам
Депутаты не хотят отставать от Правительства, поэтому тоже решили внести лепту в совершенствование налогообложения. Ими предложена нулевая ставка по НДС при реализации беспилотников и запчастей к ним. Главное, чтобы взлетная масса БПЛА была от 150г. до 30 кг (Законопроект № 962796-8).
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