Обложение ИИ, взносы при задержке зарплаты, невыдача чека самозанятым в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть: телеграм https://t.me/Taxruss.

1. Обложение компенсации за задержку зарплаты

Минфин России повторил уже известную позицию, что выплата работодателем компенсации за несвоевременную выплату работнику вознаграждения за труд никак не льготируется. Поэтому такие выплаты должны облагаться страховыми взносами в общем порядке (Письмо от 2 июля 2025 г. № 03-15-08/64751).

2. Невыдача чека самозанятым

Минфин напоминает, что документом, который освобождает ИП от уплаты взносов с вознаграждения физическому лицу, является чек самозанятого. При отсутствии чека придет уплачивать взносы. Также указывается, что спор о выдаче указанного чека должен решаться в рамках гражданских отношений. Ни Минфин, ни налоговые органы тут не помогут (Письмо от 28 мая 2025 г. № 03-11-11/52500).

3. Налог на искусственный интеллект

В Европе забеспокоились, что ИИ еще не обложили налогом. Говорят, что он «жрет» много электричества, а значит, портит экологию, поэтому его нужно налогообложить, чтобы воздух был свежее, трава зеленее, а вода прозрачнее.