Обзор: кредитные каникулы самозанятых, внесудебное взыскание налогов с граждан, новые льготы и пошлины

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Очередные налоговые поправки одобрены Президентов РФ 31 июля. Что же ждет налогоплательщиков.
1. Взыскание налогов с граждан
Законодатель отменил процедуру исключительного судебного взыскания налогов с граждан. Теперь по общему правилу с нерадивых неплательщиков налоги взыщут во внесудебном порядке. Правда, у граждан будет возможность перевести взыскание в суд, но для этого нужно будет соблюсти формальные моменты (Закон № 287-ФЗ).
2. Новые пошлины на алкоголь, ветпрепараты, мигрантов, автолюбителей
Наибольшее внимание привлекают поправки, повышающие пошлины для автолюбителей. Теперь для получения прав придется заплатить в два раза больше: за обычное удостоверение потребуют 4 тыс. рублей, за суперпластиковое – 6 тысяч. Также подорожает выдача автомобильных номеров. Чтобы подсластить пилюлю этим же законом Законодателем устанавливаются новые платежи для мигрантов: за постановку на учет по месту пребывания, за регистрацию по месту жительства и т.д. (Закон № 271-ФЗ).
Для оформления препаратов, которые будут поддерживать здоровье братьев наших меньших, придется платить несколько видов пошлин: за экспертизу документов, самого препарата и т.д. (Закон № 299-ФЗ).
Наконец-то, подписан Закон, проект которого поступил в Госдуму, еще в конце 2023 года. Теперь размер пошлины за алкогольную лицензию будет зависеть от количества мест, где планируется продаваться пьянящее зелье. Кроме того, установлены особенности уплаты пошлины в отношении прав и ограничений по недвижимости (Закон № 275-ФЗ).
3. Расширение налоговых льгот
Законодатель для развития беспилотной авиации решил распространить нулевой НДС на легкие беспилотники массой от 150г до 30 кг. (Закон № 297-ФЗ). Также улучшены условия для учета кредиторами по налогу на прибыль списанных долгов участников специальной операции (Закон № 298-ФЗ). В налоговое законодательство введена новая инвестиционная зона – международная территория опережающего развития, где будут действовать соответствующие льготные положения (Закон № 286-ФЗ).
4. Кредитные каникулы самозанятых
А в заключение рассмотрим околоналоговую новость. Должникам, которые применяют налог на самозанятых, позволено обращаться за кредитными каникулами. Срок каникул составит до полугода при условии, что объем кредита не превышает 10 млн. рублей (Закон № 276-ФЗ).
События за июль 2025
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