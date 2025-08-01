Обзор: кредитные каникулы самозанятых, внесудебное взыскание налогов с граждан, новые льготы и пошлины

2. Новые пошлины на алкоголь, ветпрепараты, мигрантов, автолюбителей

Наибольшее внимание привлекают поправки, повышающие пошлины для автолюбителей. Теперь для получения прав придется заплатить в два раза больше: за обычное удостоверение потребуют 4 тыс. рублей, за суперпластиковое – 6 тысяч. Также подорожает выдача автомобильных номеров. Чтобы подсластить пилюлю этим же законом Законодателем устанавливаются новые платежи для мигрантов: за постановку на учет по месту пребывания, за регистрацию по месту жительства и т.д. (Закон № 271-ФЗ).

Для оформления препаратов, которые будут поддерживать здоровье братьев наших меньших, придется платить несколько видов пошлин: за экспертизу документов, самого препарата и т.д. (Закон № 299-ФЗ).

Наконец-то, подписан Закон, проект которого поступил в Госдуму, еще в конце 2023 года. Теперь размер пошлины за алкогольную лицензию будет зависеть от количества мест, где планируется продаваться пьянящее зелье. Кроме того, установлены особенности уплаты пошлины в отношении прав и ограничений по недвижимости (Закон № 275-ФЗ).