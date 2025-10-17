Манифест внесудебному взысканию, калининградские льготы, соленый налог в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть: телеграм: https://t.me/Taxruss

1. Калининградские льготы

Давненько не было налоговых законов. Президент решил исправить ситуацию и на днях подписал поправки, связанные с экономической зоной в Калининградской области. Изменения защищают инвесторов от повышения налогов, отмены льгот и иного ухудшения положения (Закон от 15.10.2025 № 373-ФЗ).

2. Манифест внесудебного взысканию

Есть Манифест коммунистической партии под авторством Маркса и Энгельса. Недавно Дуров (это который телегой владеет) свой Манифест опубликовал. ФНС России решила не отставать от трендов и издала свой Манифест о внесудебном взыскании. В документе Налоговая Служба хвалит новый порядок взыскания налогов. А Налогоплательщикам от внесудебного взыскания «полнейшая выгода и очевидный профит» (поняли откуда цитата?). По мнению ФНС, у граждан стало больше гарантий и возможностей оспаривать незаконные взыскания налогов (Письмо от 13 октября 2025 № БВ-4-7/9197@).

3. Соленый налог

Все мы знаем, что есть налог на сладкое. А на Филиппинах хотят пойти дальше и ввести налог на соленые продукты. Все ради здоровья людей. Власти посчитали, что налог в размере 20% на упакованные сладкие и солёные продукты может сократить расходы на здравоохранение более чем на 46 миллионов долларов США за 20 лет и принести доход в размере 13 миллиардов долларов США. Также налог может предотвратить почти 3000 преждевременных смертей, 5000 инсультов, 14 000 сердечных приступов и 22 000 новых случаев диабета второго типа в течение 20 лет.

Слезы налогоплательщиков, кстати, тоже соленые.