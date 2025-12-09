Обзор: Запрет мигрантского патента, налоговая медиация, раздел вычета по НДФЛ

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

1. Запрет мигрантского патента

Справросам все не терпится отменить особый порядок уплаты НДФЛ мигрантами через приобретение патента. Они считают, что мигранты должны уплачивать НДФЛ в общем порядке. Вопрос, мягко говоря, спорный, что лучше и выгоднее для бюджета. Но они с упорством, достойным лучшего применения, подают одинаковые законопроекты об отмене статьи о патенте для мигрантов. Правительство уже устало писать отрицательные заключения на их инициативы (Законопроект № 1091223-8).

2. Раздел вычета по НДФЛ

Решили как-то два налогоплательщика продать свои доли (у каждого по 1/3) в жилом доме и земельном участке под ним. При этом, поскольку владели этими долями не долго, уменьшить свою базу они могли только на вычет в миллион рублей. И тут возник вопрос, как правильно разделить этот вычет. Налоговая инспекция полагала, что 1 млн. применяется ко всей сделке. Соответственно, размер вычета каждому налогоплательщику исчисляется исходя из его доли в собственности (в нашем случае, по 1/3 от миллиона на брата). Интересно, что такой подход поддержали нижестоящие суды. На помощь налогоплательщикам пришел Верховный Суд. Он указал, что порядок расчета вычета в описанной ситуации давно решен на практике. В данном случае необходимо учитывать, что продается два объекта недвижимости – земля и дом. Поэтому по каждому из этих объектов должен быть исчислен вычет. А это, согласитесь, больше, чем предлагает налоговая инспекция. Иначе говоря, налогоплательщик получает 1/3 от миллиона по дому и 1/3 от миллиона по земле. Главное, чтобы общий размер вычета налогоплательщика не превысил 1 млн. рублей (Кассационное определение от 12 ноября 2025 г. № 19-КАД25-11-К5).

3. Налоговая медиация

Удивительно, но как-то мимо всех прошел документ о привлечении медиаторов при разрешении налоговых споров. Но мимо нас ничего налогового не проскользнет. Так вот, ФНС начинает пилотный проект по развитию медиации в налоговых отношениях. На досудебной стадии налогоплательщик сможет подать заявление о привлечении медиатора из некой рабочей группы. Из документа, правда, неясно, откуда будут набирать медиаторов в эти рабочие группы и по каким критериям. Еще одна проблема, что медиация будет невозможна, если документы налоговой проверки направлены в следственные органы или налогоплательщик в процедуре банкротства (Распоряжение от 24.10.2025 № 407@).

События за декабрь 2025