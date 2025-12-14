Возврат налогов наследникам, обложение гостевых домов, НДФЛ по сверхдивидендам в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

1. Возврат налоговой переплаты наследникам

Свершилось! Напомню, что с самого начала действия Налогового кодекса был вопрос, а что делать с переплатой по налогам, которая осталась после смерти лица. Специалисты указывали, что это пробел, который хорошо бы устранить.

Из года в год ФНС писала, что у налоговых органов нет полномочий по возврату сумм переплаты наследникам во внесудебном порядке. В последнее время в своих разъяснениях Налоговая служба стала добавлять, что переплату наследники могут вернуть через суд. И действительно, суды удовлетворяли такие иска. Но судебная процедура – это долго, сложно и накладно.

И вот в Госдуму поступили поправки, согласно которым наследники смогут после получения свидетельства о наследстве без суда вернуть переплату (она же положительное сальдо), которая осталась после почившего наследника (Законопроект № 1096229-8).

2. Налог на гостевые домики

ФНС России согласовала с Минфином вопрос уплаты туристического налога при проживании в гостевом доме. В целом, здесь применяется общий подход, если гостевой дом включен в реестр средств размещения, то туристический налог платить придется при оказании услуг по временному проживанию (Письмо от 5 декабря 2025 № СД-4-3/10945@).

3. НДФЛ при непропорциональности дивидендов

ФНС России рассмотрела последствия по НДФЛ при выплате акционерам доходов не в соответствии с их долей участия в организации, то есть непропорционально. Отмечается, что непропорциональные выплаты квалифицируются так же, как и пропорциональные – то есть в качестве дивидендов. Поэтому применительно к НДФЛ следует применять те нормы, которые специально регулируют вопросы обложения доходов от участия в организациях, в том числе нормы о формировании налоговой базы (Письмо от 28 ноября 2025 № 11-1-04/0027@).

