Возврат налогов наследникам, обложение гостевых домов, НДФЛ по сверхдивидендам в обзоре
1. Возврат налоговой переплаты наследникам
Свершилось! Напомню, что с самого начала действия Налогового кодекса был вопрос, а что делать с переплатой по налогам, которая осталась после смерти лица. Специалисты указывали, что это пробел, который хорошо бы устранить.
Из года в год ФНС писала, что у налоговых органов нет полномочий по возврату сумм переплаты наследникам во внесудебном порядке. В последнее время в своих разъяснениях Налоговая служба стала добавлять, что переплату наследники могут вернуть через суд. И действительно, суды удовлетворяли такие иска. Но судебная процедура – это долго, сложно и накладно.
И вот в Госдуму поступили поправки, согласно которым наследники смогут после получения свидетельства о наследстве без суда вернуть переплату (она же положительное сальдо), которая осталась после почившего наследника (Законопроект № 1096229-8).
2. Налог на гостевые домики
ФНС России согласовала с Минфином вопрос уплаты туристического налога при проживании в гостевом доме. В целом, здесь применяется общий подход, если гостевой дом включен в реестр средств размещения, то туристический налог платить придется при оказании услуг по временному проживанию (Письмо от 5 декабря 2025 № СД-4-3/10945@).
3. НДФЛ при непропорциональности дивидендов
ФНС России рассмотрела последствия по НДФЛ при выплате акционерам доходов не в соответствии с их долей участия в организации, то есть непропорционально. Отмечается, что непропорциональные выплаты квалифицируются так же, как и пропорциональные – то есть в качестве дивидендов. Поэтому применительно к НДФЛ следует применять те нормы, которые специально регулируют вопросы обложения доходов от участия в организациях, в том числе нормы о формировании налоговой базы (Письмо от 28 ноября 2025 № 11-1-04/0027@).
События за декабрь 2025
\\\\\\.....Возврат налоговой переплаты наследникам......./////
С точки зрения чиновников, деньги это как вообще существующая отдельная единица без какого либо роду и тем более собственной Истории.
С точки же зрения здравого смысла, то деньги есть не более чем эквивалент однажды кем-то вложенного труда, причем без разницы физического, творческого, интеллектуального и т.д. и т.п., с одним очень важным условием, чтобы этот воспроизведенный труд кто-то купил/приобрел третий или проще говоря тот самый труд, что и называется добавочной стоимостью.
Всё остальное, включая и разного рода научные труды на эту тему есть полная лабуда с единственной целью пристроиться поближе к государственной "кормушке".