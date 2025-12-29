Налоговые лошади или о символе 2026 года

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

Кто давно читает мои обзоры, знает, что в конце года один из налоговых материалов посвящен символу Нового года и его связи с налогами. Не будем отступать от этой традиции.

Итак, какое отношение имеют лошади к нашим налогам.

1. Льготные лошади

В Налоговом кодексе все просто. Благодаря лошадям можно получить льготы. Так, реализация племенных лошадей, а также их эмбрионов позволяет применять пониженную ставку по НДС – 10% (ст. 164 НК РФ).

Очевидно, что разведение лошадей и деятельность в сфере коневодства может являться основанием для применения сельхозналога (глава 26.1 НК РФ).

В отдельных регионах лошади также помогают налогоплательщикам снизить налоги. Например, в Волгоградской области устанавливалось, что разведение лошадей позволяет применять по УСН нулевую ставку (Закон Волгоградской области от 14.07.2015 № 130-ОД).

2. Минфиновские лошади

Встречаются лошади и в разъяснениях Минфина. Например, в одном из них было указано, что услуги по содержанию лошадей не позволяют применять единый сельскохозяйственный налог (Письмо от 18.06.2015 № 03-11-06/1/35281). Правда, сейчас эта позиция устарела.

3. Судебные лошади

Нередко лошади становятся причиной судебных разбирательств. Так, в одном из налоговых споров налогоплательщик попытался учесть расходы на покупку лошади. Однако оказалось, что документы по покупке фиктивные (Определение Верховного Суда РФ от 09.01.2020 № 309-ЭС19-24857).

Ну и естественно лошади встречаются в названиях налогоплательщиков. Среди организаций, которые решили поспорить с налоговой встречаются:

· Инвест.компания Черная Лошадь

· Белая лошадь (к слову, это сочетание наиболее часто встречается в названиях организаций)

· Старая лошадь

