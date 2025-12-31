Правильное пожелание в год лошади

Поговорим о новогодних поздравлениях

Традиционно лошадь стараются привязать к здоровью. Желают конского (лошадиного) здоровья.

Но пожелание довольно сомнительное. Животное часто болеет, проблемы с суставами.

Продолжительность жизни очень варьируется.

В дикой природе редко переживают 10 летний порог.

В неволе все зависит от того, чем занимается лошадка.

Если на бегах работает, то больше 10 лет не проживет (из-за проблем с сердцем)

Если в хозяйстве трудится, то может дотянуть до 20.

Племенные или выставочные могут переступить 30 летний барьер. Но это при ОЧЕНЬ хорошем уходе.

Короче, конского долголетия желать тоже не вариант.

Так что же желать?

Что у лошадей не отнять так это скорости, мощи, красоты.

Но только кому такое желать? Разве что мужчинам, и то спортсменам.

Ну представьте себе - поздравить девушку с пожеланием лошадиной красоты. Обидится ведь.

Поэтому нужно что-то абстрактное. Например, пусть счастье наступит со скоростью самой быстрой лошади. И невзгоды уйдут с той же скоростью.

Или что-то вроде - пусть твои лошади всегда приходят первыми. Ну а что там за его лошади, пусть сам додумывает. Ваше дело пожелать.

И еще вариант привязать лошадь к деньгам. Например, пусть размер твоей зарплаты будет как стоимость орловского рысака (ну а дальше пусть гуглит их стоимость)

Короче, к чему я это все. С Новым годом, друзья.