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Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

ТОП-3 налоговых события за рубежом в мае 2026

Рассматриваются международные налоговые новости.

Рассматриваются международные налоговые новости

ВК: https://vk.com/yuzvakmaxim

Налоговое уничтожение пабов

В Британии трагедия – пабы закрываются на каждом шагу. Так, ежедневно любители пива недосчитываются по крайней мере двух пабов. В результате количество рабочих мест сократилось на 2 400 штук. Виной всему рост налогов. Правительство обещает снизить налоги, но сделает это или нет, никто не знает.

Оправдание Шакиры

А в Испании закончился спор, который длился больше 10 лет. И главным героем стала не кто-нибудь, а сама Шакира, которую обвиняли в неуплате 55 миллионов евро. Власти утверждали, что певица стала резидентом Испании с 2011 и должна была уплачивать налоги со своих доходов, но не делала этого. Однако Верховный Суд посчитал, что резидентский статус артистки не был доказан. Поэтому государству придется вернуть ей удержанные налоги и проценты с них.

Договорняк Трампа

Если вы посмотрите налоговые новости за рубежом, то обнаружите, что все они забиты заголовками о Трампе. Дело в том, что где-то в начале 2026 года Трамп подал иск на 10 миллиардов долларов к собственному Минфину и Налоговой службе за то, что те слили в СМИ данные его деклараций (об этом, кстати, я рассказывал). И вот наступила развязка. Президент США отказывается от своих требований к финансовым органам, а те, в свою очередь, отказываются от налоговых проверок в отношении как самого Трампа, так и его семьи.

Налоговые новости за апрель 2026

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События за май 2026

  • Налоговые льготы для детей и богослужебные квартиры - ссылка

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Юзвак Максим

Юзвак Максим

Юрист в самозанятый

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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