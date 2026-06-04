ТОП-3 налоговых события за рубежом в мае 2026

Договорняк Трампа

Если вы посмотрите налоговые новости за рубежом, то обнаружите, что все они забиты заголовками о Трампе. Дело в том, что где-то в начале 2026 года Трамп подал иск на 10 миллиардов долларов к собственному Минфину и Налоговой службе за то, что те слили в СМИ данные его деклараций (об этом, кстати, я рассказывал). И вот наступила развязка. Президент США отказывается от своих требований к финансовым органам, а те, в свою очередь, отказываются от налоговых проверок в отношении как самого Трампа, так и его семьи.