Мониторинг на зонах, вычет для молодых работников в видеообзоре налоговых новостей за июль 2026

Рассматриваются интересные события в налоговой сфере
Содержание:
00:00 - Превью
00:22 - Начало
01:33 - Отмена пошлины при регистрации права хозведения - Законопроект № 1285748-8
03:01 - Налоговый мониторинг в экономических зонах - Законопроекты № 1293830-8, 1304587-8
05:50 - Вычет по НДФЛ для молодых специалистов - Законопроект № 1292383-8
07:44 - Отмена регрессивной шкалы по страховым взносам – Законопроект № 1286413-8
09:42 - Изменения налогового представительства – Законопроект № 1298964-8
12:10 - Окончание
Налоговые новости за июль 2026
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События за август 2026
НДФЛ по пенсиям, налоги по наследству, обложение главы филиала - ссылка
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