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Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей
Читать 1 мин

Мониторинг на зонах, вычет для молодых работников в видеообзоре налоговых новостей за июль 2026

Рассматриваются интересные события в налоговой сфере.

653 просмотра9 открытий

Рассматриваются интересные события в налоговой сфере

ВК: https://vk.com/yuzvakmaxim

Содержание:

Налоговые новости за июль 2026

Если видео не воспроизводится - резервная ссылка

События за август 2026

  • НДФЛ по пенсиям, налоги по наследству, обложение главы филиала - ссылка

Информации об авторе

Юзвак Максим

Юзвак Максим

Юрист в самозанятый

383 подписчика3 668 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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