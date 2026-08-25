День травм (история одной смены на скорой)

Одна смена на скорой помощи

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Сразу оговорюсь, что все истории выдуманы, а все совпадения случайны

Введение

Вообще распределение вызовов по линейным бригадам скорой помощи – это дело случая. Но бывает так, что в какую-нибудь смену у одной бригады большинство вызовов со схожими поводами. Например, из-за проблем с ЖКТ или почечная колика. Помню, как-то три раза подряд бригаде давали вызовы к беременным. С учетом того, что бригада была исключительно мужская, то будущие мамы очень удивлялись, когда к ним в квартиру вваливалось 3 мужика-медика.

В общем, об одной такой смене, когда наша бригада превратилась в травматологическую, будет повествование. Из 10 вызовов 7 были связаны с травмами, о них и расскажу.

Предпочтения

Но до рассказа скажу, что у многих медиков на скорой есть свои любимые направления. Например, кто-то любит кардиологию, кому-то по душе неврология. А у меня, видимо, травматология. Особенно нравится, когда нужно перевязать рану или поставить шину. Но не просто перевязать, а красиво – как показано в учебниках или обучающих видео. Красиво, правда, не всегда получается, но стараюсь.

А теперь погнали.

Самокатчики

Началось все с двух подростков, которые попадали на самокатах. Самое интересное тут –ехали они на одном самокате вдвоем – что, к слову, запрещено и ведет к приостановлению аккаунта в самокатном сервисе – или на двух. Пострадавшие упорно стояли на том, что ехали на отдельных самокатах. А из рассказа прохожего следовало, что на одном. Но это собственно не наша забота. Мы начали осматривать травмированных.

У первой было кровотечение головы. При этом из-за густых волос с запекшейся кровью было сложно понять, где именно рана. Но более менее разобрались, обработали хлоргексидином и приступили к перевязке. Делали повязку «чепец» (есть много видео как ее делать). Вообще «чепец» одна из самых простых повязок, но на данной пациентке делать ее было трудно – во-первых, потому что длинные волосы перепутывались с бинтом, во-вторых, пациентка была очень вертлявой и болтливой (даже показалось, что у нее СДВГ).

У второго подростка был поврежден локтевой сустав.

Но оба госпитализироваться отказались, сказали, что обратятся в травматологию с родителями. На этом мы их отпустили. Да, да насильно мы никого везти не можем.

Замечу, что проблема самокатов особенно ярко видна на скорой помощи, где приходится иметь дело как с самокатчиками, так и с теми, кого они сбили. Как-нибудь напишу об этом отдельную заметку.

Бабушка

Следующей на очереди была бабушка, которая решила по домашним делам залезть на табуретку, ну и как водится, упала с нее. Итогом стал перелом голени. Работаем по алгоритму – обезболили и начали накладывать шину на ногу. Но бабушка небольшого росточка – поэтому взрослая шина не очень подходила. Пришлось сбегать за детской – вот она была впору.

Попросили родственников (а в квартире были одни женщины), чтобы нашли мужчин, которые помогут донести пострадавшую до машины. Пришли два дедка. Один зачем-то начал возмущаться, почему водитель скорой помощи не помогает нести пациентку. И вот таких людей понять сложно, их просят помочь, а не высказывать свое «ценное» мнение. К слову, водители на вызове должны находиться рядом с машиной.

Отвезли бабушку в травматологию и ждем новый вызов.

Ребенок

И он не заставил себя ждать. Ребенок упал с качелей, ударился затылком о землю. Провели его осмотр. Признаков сотрясения мозга (тошноты, головокружения, нарушения сознания) не было. Да и в месте удара также ничего – ни шишки, ни раны. В любом случае предлагаем съездить провериться. Но семья отказывается.

Рабочий

Поводом к вызову стала травма грудной клетки. Как выяснилось, мылся в ванной поскользнулся и ударился боком о ребро ванны. При осмотре в месте удара ни подтеков, ни красноты, ни патологической подвижности ребер. Поэтому вряд ли там перелом, просто сильный ушиб. Решили облегчить страдания – обезболили. Но при общем осмотре заметили, что пациент довольно вялый. Начали расспрашивать и выяснили, что у него хронический бронхит. Померили температуру – и, действительно, 38 градусов. Так что на травму наложилось обострение бронхита.

В этом случае интересно другое. Наш пациент славянин. А в информации о вызове в качестве вызывающего значился другой человек – с азербайджанской фамилией. Поинтересовались у нашего пациента, почему для него скорую вызвал посторонний? На что он ответил, какой же это посторонний – мы с ним вместе работаем. Как выяснилось, пациент работает на вывозе мусора, видимо, вместе с этим азербайджанцем. Живут они в общежитии.

Пока осматривали пациента, к машине подошло еще двое его коллег, поинтересоваться здоровьем пострадавшего. Так что совместная работа объединяет людей, независимо от национальности, возраста и предпочтений. На скорой это очень заметно (надо тоже об этом заметку написать).

Женщина

Об этом случае нужно писать отдельно. Он интересен и с медицинской, и с бытовой точки зрения.

В качестве затравки: подходим к месту происшествия – лежит женщина без сознания, над ней рыдает другая…

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Мужчина

Ну и заканчивал День травм молодой человек. Он что-то отмечал с друзьями, и хорошо так отмечал. Потерял равновесие и получил перелом пальца, хорошую ссадину на лбу и ушиб колена. Ко всей этой напасти, он разбил очки. А зрение у него очень плохое. Было просто больно смотреть, как он с трудом ориентировался в пространстве. А с учетом того, что алкоголь из него еще не выветрился – так и до новой травмы было не далеко. Стали искать его запасные очки, чтобы он еще чего-нибудь себе не сломал – и благо нашли.

Ну а дальше обезболили беднягу и к травматологу.

Применительно к этому случаю обязательно нужно сказать, что «синька» - это зло. не менее 50% травм именно из-за нее проклятой.

Вот так прошла очередная смена. Если понравился обзор, поддержите лайком.

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