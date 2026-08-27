НДС при зарубежном банкротстве, лимит доходов самозанятых, налог на мертвецов в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. Лимит доходов по самозанятым
В очередной раз депутаты предлагают повысить лимит доходов, позволяющий уплачивать налог на профессиональный доход. Так, предельный размер доходов самозанятых хотят довести до 4,3 миллионов. О бесперспективности таких предложений знают все, но кого это интересует, когда на носу выборы. Правительство в очередной раз дало отрицательный отзыв, указав, что до конца 2028 года ничего менять не надо (Законопроект № 1324485-8).
2. НДС при зарубежном банкротстве
Верховный Суд разбирался с уплатой НДС при банкротстве иностранного владельца имущества. Так, имущество обанкротившейся в Беларуси организации было реализовано в рамках местных процедур и ввозилось в Россию. Покупатель полагал, что уплачивать НДС не нужно, так как есть прямая норма, освобождающая от налога реализацию имущества банкрота. Эта позиция была поддержана нижестоящими судами. Однако Верховный Суд с таким подходом не согласился. Было отмечено, что спорная норма касается банкротства в соответствии с российским законодательством и не применяется, если банкротство было осуществлено на основании права иностранного государства – пусть даже речь идет о братской Беларуси (Определение от 24.08.2026 № 301-ЭС26-3071).
3. Налог на мертвецов
В США обнаружили, что смерть позволяет избегать налоги. Так, существующий в стране налог на прирост капитала облагает разницу между продажной и покупной стоимостью имущества. Однако если владелец до своей смерти не реализовывал имущество, то прирост стоимости имущества, по сути, обнуляется, поскольку для наследников в качестве первоначальной будет уже стоимость имущества, которая была на момент принятия наследства. Отдельные специалисты считают это несправедливым и предлагают ввести налог на нереализованный прирост капитала. Иными словами, они хотят, чтобы прирост стоимости имущества, который накопился за период жизни наследодателя, облагался у наследников. Такой налог уже окрестили налогом на мертвецов.
События за август 2026
Защита от блокировки счетов, инфляционный налог, оружейные поправки - ссылка
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