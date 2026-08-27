НДС при зарубежном банкротстве, лимит доходов самозанятых, налог на мертвецов в обзоре

2. НДС при зарубежном банкротстве

Верховный Суд разбирался с уплатой НДС при банкротстве иностранного владельца имущества. Так, имущество обанкротившейся в Беларуси организации было реализовано в рамках местных процедур и ввозилось в Россию. Покупатель полагал, что уплачивать НДС не нужно, так как есть прямая норма, освобождающая от налога реализацию имущества банкрота. Эта позиция была поддержана нижестоящими судами. Однако Верховный Суд с таким подходом не согласился. Было отмечено, что спорная норма касается банкротства в соответствии с российским законодательством и не применяется, если банкротство было осуществлено на основании права иностранного государства – пусть даже речь идет о братской Беларуси (Определение от 24.08.2026 № 301-ЭС26-3071).