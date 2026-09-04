ТОП-3 налоговых события за рубежом в августе 2026

Рассматриваются международные налоговые новости
Миллионеры хотят платить налоги
В Британии на имя нового Премьера Энди Бёрнэма пришло письмо с требованием повысить налоги на богатых. Необычность письма заключается в том, что его подписали 120 британских миллионеров. Они указывают, что «Как миллионеры, мы обращаемся к вам, нашему новому премьер-министру, с четким посланием: облагайте нас налогами. Мы платим с гордостью и останемся здесь». Среди подписантов – бывший футболист и комментатор Гэри Линекер и актриса Джулия Дэвис.
Хотел бы я посмотреть на наших футболистов и актеров, которые бы подписали такое письмо на имя Мишустина.
Инфляционный налог
В Канаде стали возмущаться, что отсутствие учета инфляции при регулировании налогов ведет к росту налоговой нагрузки. Претензия прежде всего касается отсутствия индексации налоговых льгот и вычетов. Из-за инфляции их реальная ценность для налогоплательщиков падает. В этой связи инфляцию называют скрытым налогом.
Налог на мертвецов
В США обнаружили, что смерть позволяет избегать налоги. Так, существующий в стране налог на прирост капитала облагает разницу между продажной и покупной стоимостью имущества. Однако если владелец до своей смерти не реализовывал имущество, то прирост стоимости имущества, по сути, обнуляется, поскольку для наследников в качестве первоначальной будет уже стоимость имущества, которая была на момент принятия наследства. Отдельные специалисты считают это несправедливым и предлагают ввести налог на нереализованный прирост капитала. Иными словами, они хотят, чтобы прирост стоимости имущества, который накопился за период жизни наследодателя, облагался у наследников. Такой налог уже окрестили налогом на мертвецов.
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Комментарии1
Пару моментов, которые стоит уточнить и подкрепить источниками:
1) «Новый Премьер Энди Бёрнэм» — Энди Бёрнэм известен как мэр Большого Манчестера; если вы называете его премьером, дайте ссылку или объяснение политического контекста (иначе выглядит как ошибка).
2) Письмо от «120 миллионеров» и подписи (Гэри Линекер, Джулия Дэвис) — хорошо бы вставить прямую ссылку на текст письма или надёжный репортаж; без источника число и имена вызывают сомнение.
3) Про Канаду: формулировка «отсутствие учёта инфляции» может ввести в заблуждение — федеральные налоговые скобки в Канаде обычно индексируются, но действительно есть вопросы с индексированием некоторых льгот и вычетов; уточните, какие именно позиции не индексируются и приведите примеры/данные.
4) «Налог на мертвецов» — описание шага‑ап в базе (step‑up) верно, но нужно отметить, что это сложная тема: в США есть и федеральный налог на имущество для очень крупных наследств, а предложение об обложении нереализованного прироста — предмет дискуссий, пока не принято в общенациональном масштабе и имеет много технических и конституционных нюансов.
5) Ссылки/видео — проверьте работоспособность и соответствие контента тексту (резервные ссылки должны открываться).
В остальном — живо и на интересную тему, но пару фактов надо подкрепить.