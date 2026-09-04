ТОП-3 налоговых события за рубежом в августе 2026

Миллионеры хотят платить налоги

В Британии на имя нового Премьера Энди Бёрнэма пришло письмо с требованием повысить налоги на богатых. Необычность письма заключается в том, что его подписали 120 британских миллионеров. Они указывают, что «Как миллионеры, мы обращаемся к вам, нашему новому премьер-министру, с четким посланием: облагайте нас налогами. Мы платим с гордостью и останемся здесь». Среди подписантов – бывший футболист и комментатор Гэри Линекер и актриса Джулия Дэвис.

Хотел бы я посмотреть на наших футболистов и актеров, которые бы подписали такое письмо на имя Мишустина.