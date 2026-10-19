Обзор: НПД при аренде жилья работодателем, налог на грех, НДС в кадастровой стоимости, налог с земли

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

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1. НДС в кадастровой стоимости

Плательщик налога на имущество начал возмущаться, что при расчете кадастровой стоимости по затратному методу включают НДС, а это увеличивает оценку объекта недвижимости, а значит, повышает налог на имущество. С этой бедой он обратился в Верховный Суд. Но там ему ответили, что учет НДС позволяет наиболее точно установить рыночную стоимость объекта недвижимости, поэтому действующий порядок оценки ничему не противоречит (Апелляционное определение от 29 сентября 2026 г. № АПЛ26-235).

2. Расчет земельного налога

Конституционный Суд настолько неясно изложил свою позицию по вопросу применения повышающих коэффициентов к землям под застройку, что и Минфин, и налогоплательщики обратились за разъяснением, когда все-таки можно оспорить исчисление налога с повышающим коэффициентом. На это Суд ответил, что оспорить применение повышающего коэффициента со ссылкой на Постановление 21.08.2026 № 52-П можно, только если Налогоплательщик обратился в суд до принятия указанного Постановления и его дело продолжает рассматриваться. При этом если досудебный спор по коэффициенту начался до принятия Постановления № 52-П, а обращение в суд произошло уже после, то оспорить применение коэффициента не получится (Определения от 24.09.2026 г. № 2443-О-Р, 2442-О-Р).

3. Аренда жилья работодателем у самозанятого

Минфин России рассмотрел возможность применения налога на самозанятых к доходам от сдачи жилья в аренду работодателю. Было отмечено, что налог на профессиональный доход не может применяться, если самозанятый выполняет для работодателя работы (услуги). Про аренду жилья ничего не говорится. Поэтому самозянятый может спокойно применять к доходам от аренды НПД (Письмо от 24 августа 2026 г. № 03-11-06/74216).

4. Налог на грех

В Германии хотят повысить налог на грех. А теперь закройте глаза и скажите, за что именно будут взимать налог. Это покажет степень вашей испорченности. А на самом деле все банально – речь идет о повышении обложения алкоголя, сладких напитков и курева, то есть обычное повышение акцизов. А вот повышать хотят, потому что в Германском бюджете образовалась огромная дыра. И как ей не возникнуть, если отказываться от доступных энергоносителей из России и покупать их в тридорога у США. Тут любая экономика окочурится. Впрочем, о проблемах немцев у нас голова не должна болеть, своих хватает.

События за октябрь 2026