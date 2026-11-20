Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

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Налоговые новости с пылу с жару.

1. Что такое ЕТОР

В Налоговом праве появляется новое понятие ЕТОР. Расшифровывается оно довольно просто – Единая территория опережающего развития, на которой будет установлен единый льготный налоговый режим. В ЕТОР включат Арктику, территории Сибири и Дальнего Востока. Предполагается, что в зоне ЕТОР будет нулевая ставка по налогу на прибыль, льготы по земельному и имущественному налогам, пониженные страховые тарифы. По предварительным прогнозам дополнительные доходы бюджета в рамках ЕТОР должны составить 3 млрд. рублей, но это за период 2027-2044 – как-то маловато (Законопроект № 38693-9).

2. Ответственность добровольцев за неподачу декларации

ФНС России обращает внимание, что нахождение налогоплательщика-добровольца в зоне СВО должно рассматриваться в качестве обстоятельства, освобождающего лицо от ответственности за неподачу декларации и неуплату налога. На освобождение от ответственности могут рассчитывать и юридические лица, если доброволец является единственным учредителем и единоличным органом управления в компании (Письмо от 30 октября 2026 г. № БВ-36-7/9522@).

3. Бабушкина схема

Желание не платить налоги не зависит от возраста. Подтверждением чему служит 64 летняя бабуля, которая благодаря подделке чеков и подаче ложных деклараций получила из бюджета почти 10 миллионов долларов. Потратила она эти богатства на личные нужды (на какие, к сожалению, не сообщается). Это все, правда, не у нас, а в США, где, как известно, все граждане законопослушные. Бабушке грозит больше 30 лет лишения свободы.

Тебя посодют, а ты не воруй.

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