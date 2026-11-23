Рассматриваются споры по вопросам налогового контроля, ЕНС, налоговой ответственности

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Общие вопросы

Постановление от 16 июня 2026 г. № А40-140610/2025 (Флагман Инжиниринг) –

Суды также отметили, что даже при исчислении сроков с 15.09.2023 (даты вступления в силу решения по выездной налоговой проверке), предельный срок принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности истекал не позднее 05.03.2025. При этом принятие решения инспекцией 11.03.2025 в таком случае суд апелляционной инстанции признал незначительным пропуском срока (на 4 рабочих дня), поскольку инспекцией не утрачена возможность взыскания в порядке статьи 47 НК РФ (десять месяцев с даты размещения в реестре решения о взыскании в соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 47 НК РФ), предельный срок взыскания в безакцептном порядке на момент разрешения настоящего спора налоговым органом не был утрачен.

Постановление от 8 июня 2026 г. № А41-93814/2025 (Сокор-логистика) +

Обеспечительная мера и залог в силу закона являются самостоятельными правовыми институтами, имеющими различную правовую природу и различные правовые последствия. Вместе с тем наличие залога не означает сохранение ограничений распоряжения имуществом после открытия конкурсного производства, поскольку судьба таких ограничений урегулирована специальной нормой законодательства о банкротстве. Согласно абзацу девятому пункта 1 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения распоряжения имуществом должника. Указанная норма является специальной по отношению к положениям налогового законодательства, регулирующим применение обеспечительных мер вне процедуры банкротства, и направлена на обеспечение возможности формирования, реализации конкурсной массы и удовлетворения требований кредиторов в установленном законом порядке. Иное толкование приводило бы к сохранению индивидуальных обеспечительных механизмов отдельных кредиторов после открытия конкурсного производства, что противоречит правовой природе конкурсного производства и принципу соразмерного удовлетворения требований кредиторов, закрепленному в законодательстве о несостоятельности.

Сохранение ограничений, введенных налоговым органом, объективно создает риск возникновения споров между покупателем имущества и конкурсной массой относительно исполнения заключенных договоров. Кроме того, сохранение регистрации транспортных средств за должником после их реализации способно повлечь дальнейшее начисление обязательных платежей, связанных с владением указанным имуществом, включая транспортный налог, что может породить новые публично-правовые споры и дополнительные расходы конкурсной массы вопреки целям конкурсного производства, определенным статьей 2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве).

ЕНС

Постановление от 10 июня 2026 г. № А40-9697/2024 (ИП Немиц Андрей Валерьевич) –

Налоговым кодексом РФ не предусматривает разделение ЕНС на ЕНС индивидуального предпринимателя и на ЕНС физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем (Письмо Минфина России от 29 февраля 2024 г. N 03-02-08/18123).

Налоговый контроль

Постановление от 26 июня 2026 г. № А40-42770/2025 (Енисейстрой) –

Отклоняя доводы ООО "Енисейстрой" о том, что длительное рассмотрение жалоб общества и вынесение решения по ним спустя 10 месяцев нарушает права общества на защиту, суды указали, что пропуск вышестоящим налоговым органом срока рассмотрения жалобы налогоплательщика не влечет признания принятого решения недействительным. Пропуск срока, предусмотренного п. 6 ст. 140 НК РФ, не препятствует вышестоящему налоговому органу рассмотреть жалобу налогоплательщика и не влечет недействительность решения, принятого по результатам рассмотрения.

Постановление от 26 июня 2026 г. № А40-206778/2025 (ДОНСТРОЙ 2) –

Доводы заявителя о непроведении инспекцией в рамках налоговой проверки ряда мероприятий налогового контроля, были предметом оценки суда апелляционной инстанции и обоснованно отклонены, поскольку положениями пункта 2 статьи 31, пункта 6 статьи 101 Кодекса должностным лицам налоговых органов предоставлено право самостоятельно определять конкретные формы и методы налогового контроля, объем контрольных мероприятий в рамках налоговой проверки.

Нормы НК РФ не предусматривают право проверяемого налогоплательщика на ознакомление с документами, не отраженными в акте налоговой проверки. Налоговый орган действовал не только в пределах своих полномочий, но и в пределах ограничений таких полномочий, призванных обеспечить баланс, при котором удовлетворение права одного лица (в том объеме, на котором настаивало общество) не может быть совершено за счет нарушения прав (сохранение банковской тайны) иных лиц.

Постановление от 17 июня 2026 г. № А40-181279/2025 (АЛГОЛ ДВ) –

Вызов налогоплательщика для дачи пояснений, обсуждение налоговых рисков и рекомендация самостоятельно оценить правомерность заявленных налоговых вычетов относятся к предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации формам налогового контроля и не изменяют распределение обязанностей между налоговым органом и налогоплательщиком. Налогоплательщик самостоятельно исчисляет налог, формирует налоговую базу, определяет применимость вычетов и несет риск последствий неправильного отражения сведений в налоговой отчетности. Сам по себе факт того, что налоговый орган инициировал комиссию и указал на взаимоотношения с контрагентами, имеющими признаки высокого налогового риска, не свидетельствует о наличии объективного препятствия, исключавшего возможность общества в пределах трехлетнего срока проверить собственные документы, регистры налогового и бухгалтерского учета и при необходимости заявить уменьшение налоговых обязательств.

Постановление от 15 июня 2026 г. № А41-38326/2025 (МИАНСТРОЙ) –

Суд поддержал позицию Инспекции о том, что при представлении уточненной налоговой декларации после окончания выездной налоговой проверки, но до принятия решения по ней, налоговый орган с учетом объема и характера уточняемых сведений вправе, но не обязан учитывать факты подачи уточненных налоговых деклараций налогоплательщиками после составления акта выездной налоговой проверки, сохраняя свое право на последующую реализацию возможности осуществления в их отношении соответствующих мероприятий налогового контроля. Также Налоговый кодекс Российской Федерации не устанавливает критерии для проверки показателей уточненных налоговых деклараций, представленных после составления акта выездной налоговой проверки, но до вынесения решения по ней, исключительно в рамках проведения дополнительных мероприятий налогового контроля, камеральной налоговой проверки либо проведения повторной выездной налоговой проверки, оставляя указанные правомочия на усмотрение налогового органа.

Постановление от 9 июня 2026 г. № А40-139118/2025 (Телеком-Прибор) –

Само по себе отсутствие у общества статуса стороны государственного контракта не свидетельствует об отсутствии его участия в реализации мероприятий национального проекта и не исключает осуществления в отношении такого налогоплательщика налогового контроля специализированным налоговым органом. Судами установлено, что поставляемая обществом продукция предназначалась для исполнения государственного контракта, финансируемого за счет средств федерального бюджета, а деятельность общества была непосредственно связана с достижением результатов федерального проекта.

Ссылка заявителя на проведение выездной налоговой проверки с нарушением ограничений, предусмотренных абзацем вторым пункта 5 статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации, также правомерно отклонена судами нижестоящих инстанций. Как установлено судами, ранее в отношении общества проводились выездные налоговые проверки по отдельным налогам и отдельным налоговым периодам иным налоговым органом. При этом самостоятельная проверка инспекции была назначена после получения согласования Федеральной налоговой службы в предусмотренном порядке. Судами обоснованно указано, что налоговое законодательство не предусматривает обязанность налогового органа принимать отдельное решение о согласовании проверки либо вручать такой документ налогоплательщику.

Налоговая ответственность

Постановление от 26 июня 2026 г. № А40-206778/2025 (ДОНСТРОЙ 2) –

Снижение штрафа может привести к нарушению требований справедливости наказания, вследствие чего юридическая ответственность утрачивает присущие ей функции пресечения и предупреждения правонарушений. Уменьшение размера штрафных санкций по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 114 Кодекса, не ставится в зависимость только лишь от волеизъявления налогоплательщика на такое уменьшение.

Постановление от 25 июня 2026 г. № А40-142994/2025 (ЧОП "АРГУН") –

Как верно указали суды, совершение налогового правонарушения впервые, отсутствие умысла на совершение налогового правонарушения не может служить обстоятельством, смягчающим ответственность. Отсутствие отягчающего обстоятельства само по себе не признается обстоятельством, смягчающим ответственность за совершение налогового правонарушения.

Суд обоснованно отметил, что обстоятельство осуществления Обществом благотворительной деятельности также не может рассматриваться в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность, поскольку, исходя из обстоятельств и характера совершенного правонарушения, факт осуществления Обществом благотворительной деятельности не может влиять на размер ответственности за совершение налогового правонарушения, так как уплата законно установленных налогов является конституционной обязанностью налогоплательщика. В данном случае Обществом также не представлено доказательств постоянного участия в благотворительной деятельности.

Постановление от 1 июня 2026 г. № А40-113870/2025 (Техноальянс) –

Совершение налогового правонарушения впервые, на что указывает Заявитель в качестве обстоятельства смягчающего ответственность, не соответствует действительности и опровергается решениями Инспекции, вынесенными по результатам налоговых проверок (решение от 13.05.2024 N 12/86, от 15.07.2024 N 12172), которыми установлена аналогичная схема ведения Обществом деятельности с привлечением "технических" организаций, целью которой являлась минимизации налоговых обязательств по НДС. Утверждение заявителя об отсутствии умысла на совершение налогового правонарушения не соответствует фактическим обстоятельствам, поскольку из материалов дела усматривается умышленность действий Общества, направленных на создание условий по получению необоснованной налоговой экономии по НДС. Довод Заявителя о нахождении в тяжелом финансовом положении и возможных последствиях взыскания штрафных санкций документально им не подтвержден.

Судебные споры

Постановление от 22 июня 2026 г. № А40-299770/2024 (Спецстрой) –

Наличие у Артемьевских Анны Юрьевны статуса наследницы бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Спецстрой" не подтверждает нарушение прав заявителя в деле N А40-299770/2024, в котором ООО "Спецстрой" привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Постановление от 18 июня 2026 г. № А40-43301/2025 (Промжилинвест) –

Судами отмечено, что, не обжаловав бездействие ИФНС России N 5 по г. Москве по перерасчету, общество избрало ненадлежащий способ защиты своего права, предъявив требования, направленные на оспаривание последствий (требования ИФНС России N 15 по г. Москве), а не на устранение их первопричины (бездействие ИФНС России N 5 по г. Москве).

Постановление от 15 июня 2026 г. № А40-306672/2019 (ПРОМСТРОЙСЕРВИС) –

Суды первой и апелляционной инстанций ошибочно исходили из того, что обстоятельства, установленные по результатам вынесения обвинительного приговора в отношении Тангиева Беслана Магомед-Гиреевича, которым последний признан виновным в совершении преступления, предусмотренного положениями по "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ, нельзя отнести к вновь открывшимся обстоятельствам, способным повлиять на выводы арбитражного суда по делу N А40-306672/19, так как факты, на которые ссылается инспекция, по сути направлены на представление новых доказательств, имеющих отношение к уже исследованным ранее арбитражным судом обстоятельствам, которым суд дал оценку в судебном акте по итогам рассмотрения дела об оспаривании решения.

По мнению Суда округа, доводы налогового органа относительно того, что приговором Кунцевского районного суда г. Москвы Тангиев Б.М.-Г. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Российской Федерации, и согласно тексту вступившего в законную силу приговора, установлено, что Тангиев Б.М.-Г. совершил уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере, соответствуют положениям пункта 1 части 2 статьи 311 АПК РФ и требуют судебной оценки.

Постановление от 11 июня 2026 г. № А40-288368/2025 (Винтер) +

Исходя из новой редакции ст. 79 НК РФ подача заявления о возврате излишне взысканных платежей в налоговый орган является правом налогоплательщика, но не его обязанностью (ст. 79 НК РФ, п. 37 ст. 1, ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 14.07.2022 N 263-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации"). Требование ООО "Винтер" носило имущественный характер и было направлено на возврат (начисление) процентов на сумму излишне взысканного налога, что подпадает под указанное исключение. Следовательно, соблюдение обязательного досудебного порядка в виде обращения в вышестоящий налоговый орган не являлось условием принятия заявления к производству. Кроме того, после представления в суд доказательств прохождения досудебной процедуры заявление общества было принято к производству 24.11.2025. Таким образом, оснований для оставления заявления общества без рассмотрения по мотиву несоблюдения досудебного порядка не имелось.

Постановление от 10 июня 2026 г. № А40-51410/2023 (Универсальная сигаретная мануфактура) –

Общество полагает, что как лицо, к которому инспекцией предъявлено заявление о взыскании недоимки по налоговым обязательствам ООО "С.К.П." в порядке ст. 45 НК РФ, вправе с учетом постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 16.11.2021 N 49-П, п. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", пп. 47 - 48 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2024 N 40 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона от 29 мая 2024 года N 107-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Отказывая в удовлетворении заявления, суды, руководствуясь положениями статей 309, 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2011 N 52 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам", пришли к выводу о том, что указанные заявителем обстоятельства не являются вновь открывшимися.

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