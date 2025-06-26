🚀 20 июня 2025 – ИИ в бухгалтерии: как технологии меняют профессию
На моем выступлении на VIII Всероссийская бухгалтерская конференция. Летняя сессия мы разобрали:
✔ Как DeepSeek и другие ИИ-инструменты экономят до 10 часов в неделю – от обработки документов до прогнозирования налогов.
✔ Какие отчеты можно автоматизировать уже сегодня – без ошибок и ручного ввода.
✔ Как AI помогает в аудите и снижает риски для бизнеса.
Запись выступления доступна подписчикам «Клерк Премиум», также ее можно приобрести отдельно. Вместе с записью вам будут доступны презентации спикеров, шаблоны и сертификат о прохождении обучения.
Спасибо за возможность выступить 20 июня 2025 года!
Было очень ценно поделиться опытом внедрения ИИ в бухгалтерию и автоматизацию данных.
Особенно приятно, что тема вызвала столько вопросов – это значит, мы движемся в правильном направлении! Отвечу на все в своих постах на «Трибуне» и с радостью продолжу обсуждение.
С уважением к вашему времени и бизнесу,
Алисия Цайлер, эксперт по AI и автоматизации данных, аналитик 1С
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