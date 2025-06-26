Большое спасибо команде Клерка и всем участникам 8-й Всероссийской бухгалтерской конференции за живой диалог! 🌟

На моем выступлении на VIII Всероссийская бухгалтерская конференция. Летняя сессия мы разобрали:

✔ Как DeepSeek и другие ИИ-инструменты экономят до 10 часов в неделю – от обработки документов до прогнозирования налогов.

✔ Какие отчеты можно автоматизировать уже сегодня – без ошибок и ручного ввода.

✔ Как AI помогает в аудите и снижает риски для бизнеса.

Запись выступления доступна подписчикам «Клерк Премиум», также ее можно приобрести отдельно. Вместе с записью вам будут доступны презентации спикеров, шаблоны и сертификат о прохождении обучения.

Спасибо за возможность выступить 20 июня 2025 года!

Было очень ценно поделиться опытом внедрения ИИ в бухгалтерию и автоматизацию данных.

Особенно приятно, что тема вызвала столько вопросов – это значит, мы движемся в правильном направлении! Отвечу на все в своих постах на «Трибуне» и с радостью продолжу обсуждение.

С уважением к вашему времени и бизнесу,

Алисия Цайлер, эксперт по AI и автоматизации данных, аналитик 1С