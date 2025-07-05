ЦОК Общая ПРОФК 07.07 Мобильный (1)
Алисия Цайлер
Бухгалтеры
DeepSeek вместо секретаря: как AI составит идеальное письмо клиенту за 10 секунд

DeepSeek вместо секретаря: как AI составит идеальное письмо клиенту за 10 секунд

Готовые промпты для бухгалтера: от напоминаний о долге до ответов на претензии.

Ручное составление каждого письма клиенту – это не про эффективность. Это про украденное время, которое можно потратить на анализ, оптимизацию налогов или просто на долгий обед.

Представьте: вместо часа кропотливой формулировки "как бы попросить оплатить счет, не испортив отношений", вы получаете готовый, грамотный и вежливый текст за пару кликов.

Звучит как мечта? С DeepSeek R1 – это реальность.

Но предупрежу сразу.

Бросить в нейросеть "Напиши письмо неплательщику" – путь в никуда. Получите или безликий шаблон, или, что хуже, текст с юридическими рисками.

Секрет – в правильных промптах.

Правило №1: Чем конкретнее запрос – тем ближе к идеалу результат

Обязательно напишите Тип письма (напоминание, ответ на запрос, претензия, уведомление о сверке и т.д.). Суть ситуации (клиент задерживает оплату, запросил дубликат счета, есть расхождения в акте). Тон (строгий официальный, нейтрально-деловой, партнерский). Ключевые данные. Если есть документ - договор, счет, акт, то можно прикрепить скрепкой.

Готовые Промпты для DeepSeek

1. Вежливое напоминание об оплате (нейтральный тон):

"Составь письмо для клиента в деловом, но вежливом тоне. Напомни о просроченной оплате по счету № `[номер]` от `[дата]` на сумму `[сумма]` руб. Укажи, что оплата должна была поступить до `[дата]`. Вежливо попроси оперативно погасить задолженность. Укажи наши банковские реквизиты для оплаты. Предложи связаться с нашим бухгалтером `[Имя]` (`[телефон]` или `[email]`) в случае вопросов. Добавь стандартную подпись компании."

2. Ответ на запрос документов (официальный тон):

"Актив: Клиент `[Название компании клиента]` запросил дубликат акта сверки за `[период]`. Составь официальное письмо-ответ. Подтверди отправку дубликата акта (вложи в электронное письмо или укажи ссылку для скачивания). Напомни, что оригиналы подписанных документов хранятся у нас согласно договору № `[номер]`. Укажи контактное лицо (`[Имя]`, `[телефон]`, `[email]`) для дальнейших вопросов по документам. Используй строго официальный стиль."

3. Реакция на претензию (партнерский, но уверенный тон):

"Актив: Клиент прислал претензию о некорректной сумме в счете № `[номер]`. Составь ответное письмо в уверенном, но конструктивном партнерском тоне. Подтверди получение претензии. Сообщи, что бухгалтерия проводит срочную проверку расчетов по договору № `[номер]` и счету. Укажи, что окончательный ответ будет предоставлен в течение `[кол-во]` рабочих дней. Подчеркни готовность к диалогу и разрешению ситуации. Укажи контакт для связи (`[Имя]`, `[должность]`, `[телефон]`)."

Пример Промпт 1 в действии

Уважаемый(ая) `[Имя Контактного Лица]`!

Добрый день!

Напоминаем Вам, что в соответствии со счетом № `[номер]` от `[дата]` сумма к оплате составляет `[сумма]` руб. Срок оплаты по данному счету истек `[дата]`.

Просим Вас оперативно произвести оплату в ближайшее время.

Наши банковские реквизиты для перевода:

`[Полные реквизиты]`

В случае возникновения каких-либо вопросов по оплате или счету, пожалуйста, обращайтесь к нашему бухгалтеру, `[Имя]`, по телефону `[телефон]` или электронной почте `[email]`.

Благодарим за оперативность!

С уважением,

Бухгалтерия `[Ваша Компания]`

`[Ваш телефон]` | `[Ваш email]`

А какие письма клиентам отнимают у вас больше всего сил? Делитесь в комментариях – составим промпты вместе!

С уважением к вашему времени и безупречной репутации, Алисия Цайлер, Эксперт по AI и автоматизации. Маркетолог - исследователь. Руководитель TenChat Калининград | Амбассадор Клерк.ру

P.S. Скоро расскажу 3 совета, которые помогут шлифовать промпт и получать максимально классный результат

Информации об авторе

Алисия Цайлер

Алисия Цайлер

Интернет-маркетолог в Самозанятая

2 подписчика 26 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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