DeepSeek вместо секретаря: как AI составит идеальное письмо клиенту за 10 секунд

Ручное составление каждого письма клиенту – это не про эффективность. Это про украденное время, которое можно потратить на анализ, оптимизацию налогов или просто на долгий обед.

Представьте: вместо часа кропотливой формулировки "как бы попросить оплатить счет, не испортив отношений", вы получаете готовый, грамотный и вежливый текст за пару кликов.

Звучит как мечта? С DeepSeek R1 – это реальность.

Но предупрежу сразу.

Бросить в нейросеть "Напиши письмо неплательщику" – путь в никуда. Получите или безликий шаблон, или, что хуже, текст с юридическими рисками.

Секрет – в правильных промптах.