DeepSeek вместо секретаря: как AI составит идеальное письмо клиенту за 10 секунд

Ручное составление каждого письма клиенту – это не про эффективность. Это про украденное время, которое можно потратить на анализ, оптимизацию налогов или просто на долгий обед.
Представьте: вместо часа кропотливой формулировки "как бы попросить оплатить счет, не испортив отношений", вы получаете готовый, грамотный и вежливый текст за пару кликов.
Звучит как мечта? С DeepSeek R1 – это реальность.
Но предупрежу сразу.
Бросить в нейросеть "Напиши письмо неплательщику" – путь в никуда. Получите или безликий шаблон, или, что хуже, текст с юридическими рисками.
Секрет – в правильных промптах.
Правило №1: Чем конкретнее запрос – тем ближе к идеалу результат
Обязательно напишите Тип письма (напоминание, ответ на запрос, претензия, уведомление о сверке и т.д.). Суть ситуации (клиент задерживает оплату, запросил дубликат счета, есть расхождения в акте). Тон (строгий официальный, нейтрально-деловой, партнерский). Ключевые данные. Если есть документ - договор, счет, акт, то можно прикрепить скрепкой.
Готовые Промпты для DeepSeek
1. Вежливое напоминание об оплате (нейтральный тон):
"Составь письмо для клиента в деловом, но вежливом тоне. Напомни о просроченной оплате по счету № `[номер]` от `[дата]` на сумму `[сумма]` руб. Укажи, что оплата должна была поступить до `[дата]`. Вежливо попроси оперативно погасить задолженность. Укажи наши банковские реквизиты для оплаты. Предложи связаться с нашим бухгалтером `[Имя]` (`[телефон]` или `[email]`) в случае вопросов. Добавь стандартную подпись компании."
2. Ответ на запрос документов (официальный тон):
"Актив: Клиент `[Название компании клиента]` запросил дубликат акта сверки за `[период]`. Составь официальное письмо-ответ. Подтверди отправку дубликата акта (вложи в электронное письмо или укажи ссылку для скачивания). Напомни, что оригиналы подписанных документов хранятся у нас согласно договору № `[номер]`. Укажи контактное лицо (`[Имя]`, `[телефон]`, `[email]`) для дальнейших вопросов по документам. Используй строго официальный стиль."
3. Реакция на претензию (партнерский, но уверенный тон):
"Актив: Клиент прислал претензию о некорректной сумме в счете № `[номер]`. Составь ответное письмо в уверенном, но конструктивном партнерском тоне. Подтверди получение претензии. Сообщи, что бухгалтерия проводит срочную проверку расчетов по договору № `[номер]` и счету. Укажи, что окончательный ответ будет предоставлен в течение `[кол-во]` рабочих дней. Подчеркни готовность к диалогу и разрешению ситуации. Укажи контакт для связи (`[Имя]`, `[должность]`, `[телефон]`)."
Пример Промпт 1 в действии
Уважаемый(ая) `[Имя Контактного Лица]`!
Добрый день!
Напоминаем Вам, что в соответствии со счетом № `[номер]` от `[дата]` сумма к оплате составляет `[сумма]` руб. Срок оплаты по данному счету истек `[дата]`.
Просим Вас оперативно произвести оплату в ближайшее время.
Наши банковские реквизиты для перевода:
`[Полные реквизиты]`
В случае возникновения каких-либо вопросов по оплате или счету, пожалуйста, обращайтесь к нашему бухгалтеру, `[Имя]`, по телефону `[телефон]` или электронной почте `[email]`.
Благодарим за оперативность!
С уважением,
Бухгалтерия `[Ваша Компания]`
`[Ваш телефон]` | `[Ваш email]`
А какие письма клиентам отнимают у вас больше всего сил? Делитесь в комментариях – составим промпты вместе!
С уважением к вашему времени и безупречной репутации, Алисия Цайлер, Эксперт по AI и автоматизации. Маркетолог - исследователь. Руководитель TenChat Калининград | Амбассадор Клерк.ру
P.S. Скоро расскажу 3 совета, которые помогут шлифовать промпт и получать максимально классный результат
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