Конфиденциальность информации в работе бухгалтера

Разбираем серьезные последствия ее разглашения.

Коллеги, хочу поднять очень важную тему, о которой часто забывают в ежедневной рутине.

Речь о конфиденциальности информации, с которой бухгалтеры, работают каждый день, и о серьезных последствиях ее разглашения.

Вот ключевые моменты, которые важно знать каждому

Что считается конфиденциальной информацией?

В первую очередь, это коммерческая тайна. Сюда входит финансовая документация, бизнес-стратегии, отчеты по продажам, источники финансирования и деловая переписка.

Но есть и важное исключение!

Коммерческую тайну не могут составлять учредительные документы, данные лицензий, сведения о пожарной и экологической безопасности.

И что самое главное для нас — ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ СОТРУДНИКОВ, включая их зарплаты, тоже не являются коммерческой тайной по закону.

Вот тут и главный подвох

Бухгалтера можно привлечь к ответственности за разглашение коммерческих секретов ТОЛЬКО если эта информация официально имеет статус коммерческой тайны и сотрудник подписал обязательство о ее неразглашении.

А вот с персональными данными все строго

Зарплаты, премии, компенсации — это персональные данные. Их разглашение влечет за собой административную ответственность по российскому законодательству.

Вывод прост: нужно быть крайне внимательными ко всей информации, которая проходит через наши руки. Путаница между коммерческой тайной и персональными данными может дорого обойтись.

