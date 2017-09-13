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Как выбрать систему для сдачи отчетности. С чем разобраться бухгалтеру до заключения договора

13.09.17 08:09
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Бухгалтерам непросто выбрать систему для сдачи отчетности. Предложений на рынке много, все операторы электронной отчетности себя, конечно, хвалят. А чем они реально отличаются от конкурентов, разобраться сложно.

Мы выделили несколько проблем, с которыми стоит разобраться еще на берегу, чтобы в пик отчетной кампании не пожалеть о выборе спецоператора.

Разобрались, какие услуги операторы электронного оборота нам навязывают и какой должна быть система, чтобы выдержать самые жаркие дни сдачи отчетности.

Что нужно точно

Первое, что обычно делает бухгалтер, - сравнивает цены. Это непросто: сейчас на рынке 120 операторов электронного оборота, всех не сравнишь. Реестр ведет ФНС.

Сами операторы тоже не помогают: на сайтах и горячих линиях получить быстрый и точный ответ о цене мало кому удавалось.

Давайте остановимся на том, какие услуги операторов отправки отчетности действительно нужны, а какие вам попросту навязывают. Тогда вы сможете понять, как сравнивать цены самостоятельно.

Итак, без чего бухгалтеру не обойтись:

  • Отправка отчетности в ФНС, фонды, Росстат, Центры занятости. Подумайте, нужны ли вам отчеты в Росприродназдор, Росалкоголь – регулирование, Казначейство.

Большинство операторов разделяют направления сдачи по разным тарифам и берут деньги за подключение новых госорганов.

Поэтому выгоднее выбирать такую систему, в которой не нужно доплачивать за дополнительные направления для сдачи отчетности.

  • Форматный контроль отчетности перед отправкой. Важно, чтобы система не давала отправить отчетность по старой форме, если бухгалтер загрузил такую, к примеру, из другой программы.
  • Предпросмотр отчета перед отправкой. Бухгалтеру важно видеть, все ли сошлось и правильно ли отображается отчет.
  • Получение требований из налоговой и других госорганов, возможность ответить на них.
  • Если бухгалтер отправляет отчетность в инспекции других регионов за филиалы, важно, чтобы оператор не брал денег за подключение дополнительных направлений.
  • Если бухгалтер ведет несколько компаний – возможность подключить несколько организаций по спеццене или вообще в рамках пакета.

Поищите операторов, которые не разделяют системы налогообложения. Некоторые спецоператоры устанавливают разные цены для упрощенки и ОСНО. Для общей цены выше, потому что бухгалтеры сдают больше отчетов, а значит больше звонят в техподдержку.

Что очень желательно

Есть функции, которые вроде не обязательны, но без них систему сдачи отчетности сложно назвать современной.

  • Загрузка отчетов в систему из других программ.
  • Возможность «руками» поправить показатели в отчетности. Это важно для корректировки копеек, например.
  • Отправка писем в госорганы.
  • Отсутствие необходимости платить за лицензию на каждое рабочее место. Если вы устанавливаете систему для сдачи отчетности на компьютер, вам нужна отдельная лицензия на каждое рабочее место. Дешевле взять веб-версию программы — то есть такую, которая работает в браузере и не привязана к конкретному компьютеру.
  • Отсюда – возможность пользоваться системой и дома, и в офисе. Особенно актуально для бухгалтеров, которые работают неполный день.
  • Адекватная техподдержка. Техподдержка – один из ключевых моментов при работе бухгалтера с системой отправки отчетности. Потому что зачастую именно от ее скорости и квалификации будет зависеть, уйдет ли отчетность в срок или нет.

Удобно, когда можно подобрать тот вариант общения с сотрудниками оператора, который нужен именно вам. Кому-то важно иметь ВИП-поддержку, а большинству ИП без сотрудников, которым надо сдавать отчетность раз в год, нет смысла переплачивать за операторов колл-центра.

Что полезно

Полезные функции, которые облегчат работу бухгалтера:

  • Электронный документооборот с контрагентами.
  • Не просто доставка требований из налоговой, а система предупреждений об этом.
  • Бухгалтеры жалуются на вал требований из налоговой, а кому-то приходит даже по пять в день. Немудрено о чем-то забыть. На «Клерке» есть отдельная рубрика о том, как отвечать на требования из ИФНС.

Сейчас операторы стараются уделять требованиям от налоговой особое внимание. Мы искали, кто конкретно из операторов подчеркивает важность такой работы.

Например, «Декларация.Online» сначала предупреждает бухгалтера о требовании (отправляет смс и e-mail), потом напоминает, чтобы он отослал квитанцию о приеме. Если через 2 дня бухгалтер не отправил квитанцию, ему звонит автоинформатор. И звонит через день, пока бухгалтер не отправит квитанцию.

Если вы думаете, что это лишнее, почитайте, что сейчас происходит с блокировкой счетов. Тут лучше перебдеть.

  • Лояльность к работе с ЭЦП. Обычно оператор принимает электронную подпись только своего удостоверяющего центра.

Настроить системы так, чтобы они работали с электронной подписью любого удостоверяющего центра, технически несложно. Спецоператоры не делают этого по разным причинам: кому-то невыгодно, кто-то не хочет нести ответственность за чужие электронные подписи. Есть операторы, которые принимают разные ЭЦП. Например, сразу от пяти ведущих УЦ.

Узнайте все подробно про электронные подписи. Можно ли их изготовить быстро или получить удаленно, например. И аннулируют ли электронный ключ по звонку, если вы его потеряли, например.

  • Информирование о готовящихся изменениях в отчетности.

Качество работы в отчетную кампанию

Отдельная тема – не подведет ли система в период сдачи отчетов. Тогда нет времени на то, чтобы разбираться в чем-то, кроме самих бланков и показателей. Тут стоит задуматься вот о чем:

  • Как проходят обновления системы, как часто они нужны и что нужно делать самому пользователю, чтобы они прошли успешно?
  • Куда приходят уведомления о событиях: на e-mail, в смс или только в саму систему?
  • Важно понять, какой интерфейс у программы. Когда показатели вносятся в форму отчетности, выглядит ли это наглядно? Или бланки выглядят не так, как на экране? Это значит, что бухгалтеру надо периодически распечатывать декларации и расчеты, чтобы сверить строки.
  • Сколько времени проходит от заключения договора до начала работы. На случай, если вы подключаетесь уже во время отчетной кампании. Многие операторы закладывают на подключение 10 дней. Уточните, рабочих или календарных.

От чего скорее можно отказаться, если важно сэкономить

Если не хочется переплачивать за ненужные услуги, подумайте, нужны ли вам:

  • Проверка контрагентов. Сейчас множество методов сделать это онлайн бесплатно. Функция полезная, но иногда важнее сэкономить.
  • Бухгалтерская поддержка. Многие спецоператоры предлагают и даже навязывают бухгалтерский аутсорс. Скорее всего, вы и так справитесь с заполнением отчетности.
  • Заполнение отчетов в системе. Формирование отчетов есть в учетной системе, поэтому в системе для сдачи отчетности оно не нужно.
  • Бухгалтерские статьи, новости, консультации. Это и так можно получить в интернете. На том же «Клерке».

Скрытые платежи

Есть платежи, о которых операторы умалчивают. Перед заключением договора узнайте, берут ли деньги за:

  • получение ЭЦП;
  • подключение аккаунта клиента к системе оператора, если система онлайн, или установку программы на компьютер, если система офлайн;
  • выезд специалиста для настройки системы, даже если вы все можете сделать сами или с помощью системного администратора.
  • уведомление о событиях (например, о требовании из налоговой).

Наши выводы

Бухгалтерам пора предъявлять новые требования к системам сдачи отчетности. Нужно, чтобы система:

  • снимала часть рисков налогоплательщика (предупреждала о предстоящем аресте счета);
  • была удобной для работы с разных рабочих мест;
  • не имела скрытых платежей.

И вообще, главный совет: по возможности, посмотрите систему в действии. Например, воспользуйтесь демо-версией. В «Декларации.Online» первый месяц бесплатно. Попробуйте.

Стань экспертом
Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

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11 мнений
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Аноним
, Санкт-Петербург

Вилен Гарбузов, Вы писали:

А разве сейчас этот рынок уже не поделен?  Мне кажется что весь малый бизнес Роиссе обслуживает Такском и СКБ. Нет? 

 рынок не стоит на месте, движется, меняется. Клиенты принимают решение о смене, иногда спонтанно, иногда осознанно, когда уже что-то надоело и просто нужно менять. 

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Аноним
, Москва
Вилен Гарбузов, а на основании какого документа рынок "поделили " таким образом? Вроде в Налоговом кодексе не прописаны конкретные имена операторов , а вот на сайте ФНС есть список действующих доверенных операторов ФНС и у клиента есть выбор.
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Аноним
, Волгоград
natalisa51, Добрый день, а цены на один и тот же продукт для малого бизнеса должны быть выше? В Вашем сообщении я увидела рекламу продукта, малый бизнес тоже имеет бухгалтеров с телефонами
Клерк
Лёнка
, Волгоград
Реклама для «Декларации.Online» хорошая, но мне на сайте так никто онлайн и не ответил, что входит в запрашиваемый тариф....
А что тогда будет с отправкой отчетности?
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Аноним
, Санкт-Петербург

Вилен Гарбузов, Вы писали:

А интересно есть где нить исследования этого рынка? 

 в общедоступных  - нет) по моему каждый оператор сам как-то считает и заявляет свои цифры

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Аноним
, Санкт-Петербург
операторов действительно много на рынке, вопрос как выбрать и не ошибиться. Вообще думаю, что новые, старые - не важно, вопрос только качества продукта и самого сопровождения, да и нюансов много
Клерк
bestiya7460
, Челябинск

Аноним, Вы писали:

операторов действительно много на рынке, вопрос как выбрать и не ошибиться. Вообще думаю, что новые, старые - не важно, вопрос только качества продукта и самого сопровождения, да и нюансов много

 А также цены за услуги, иной раз один и тот же набор услуг имеет такой разбег по цене, вообще не понимаю зачем нужны все эти посредники между бизнесом и контролирующими органами, кому нужны все эти отчеты, явно не бизнесу, бизнес и без них может прожить спокойно, контролирующие органы вполне могут самостоятельно все принимать и без посредников, страна барыг у нас просто...... 

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