Клерк.Ру
 
0
0

«Ночной бухгалтер». Три бухгалтерских сенсации суток

21.09.17 15:24
52

Сегодня нам приходиться стараться, чтобы успевать за последними новостями. Они правда важные.

1. Соглашение века. У налоговиков будет любовь с фондами.

Возможно, эпопея с несуществующими долгами по взносам подойдет к завершению. ФНС договорилась с ФСС и ПФР о том, как будет корректировать сальдо во взносам.

Непонятно, почему понадобилось 9 месяцев для такого соглашения. Ну, да ладно... Пусть уж как-нибудь. Главное, чтобы долги поснимали.

2. Онлайн-кассы отсрочат

Президент Владимир Путин не исключил, что некоторым видам бизнеса могут отодвинуть обязанность по онлайн-кассам.

Кто получит такую преференцию?

3. Страховые взносы и МРОТ

Еще одно важное заявление по итогам встречи с Президентом касается страховых взносов ИП.

Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ. Скорее всего, введут систему, когда ИП будут платить столько, сколько нужно для получения минимальной социальной пенсии.

Что еще важного?

Будем следить за подробностями и гадать, во что выльются эти три инициативы. Как вы думаете?

Эти темы бухгалтеры будут обсуждать еще долго. А что еще занимало вас больше всего в последние недели, мы собрали в одном обзоре.

Сегодня, кроме важных новостей, у нас очень полезная статья. Обязательно покажите ее своему директору. Адвокат рассказывает, почему вам может прийти запрос о документах от МВД, ФСБ, следователей и прокуратуры. И главное, как на него отвечать и почему можно игнорировать?

И еще вместе с директором прочитайте, во что в судах уже выливается новая статья 54.1 НК РФ, которая действует только месяц.

А вы уже записались на главный бухгалтерский конгресс? Мы там будем. Но денег просто так получить не сможем. А вы — вполне.

Зачем вам «Ночной бухгалтер?»

Подпишитесь и не нужно будет следить за публикациями на сайте. Все важное для бухгалтера пришлем на ваш емеил сами. Просто введите его ниже и ждите. 

Подписывайтесь на «НБ». Он работает для вас.



«Ночной бухгалтер» приходит каждый день в 18 часов. В выходные не приходит.

------------------------------
Ваша сенсационная редакция

Стань экспертом
Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Мнения
 
Написать свое мнение
1 мнение
Люди которым это нравится
Бухгалтеру
 
«Ночной бухгалтер». Зарплату, пособия и охрану труда станут проверять больше. Почему Бинбанк
 
Бухгалтеру
 
«Ночной бухгалтер». Свежие сроки по отчетности. Кого торопит соцстрах, шокируют банкиры и иллюстрации
 
Бухгалтеру
 
«Ночной бухгалтер». Что бухгалтеры будут считать и заполнять по-новому. Конфликт в «Клерке»
 
Бухгалтеру
 
«Пятничный Ночной бухгалтер». Если бы Лев Толстой модерировал бухгалтерский форум
 
Бухгалтеру
 
«Ночной бухгалтер». Сериалы для бухгалтера: ФНС vs ПФР, несуществующие недоимки, новые правила учета
 
Бухгалтеру
 
«Ночной бухгалтер». Почему налоговикам теперь надо выходить на улицы, а бухгалтерам — нет. Новые проверки
 
Бухгалтеру
 
«Ночной бухгалтер». Замкнутый круг для бухгалтера: сальдо по взносам, дробление бизнеса, первичка и онлайн-ККТ
 
Бухгалтеру
 
«Ночной бухгалтер». Зачем бухгалтеру разбираться в новинках ГК, бреде о серых зарплатах и ловушках спецоператоров
 

»
Мнения 71
Аноним
Диана Г.Н., Вы писали:На уровне местячковых МИФНС, не согласен на счет неуверенной позиции. Они-т...
Как добиться отмены требования об уплате пеней по взносам за 2016 год
Клерк
Диана Г.Н.
На уровне местячковых МИФНС, не согласен на счет неуверенной позиции. Они-то как раз уверенно ссы...
Как добиться отмены требования об уплате пеней по взносам за 2016 год
Аноним
Здравствуйте,мы с сестрой сироты (опекун бабушка) планируем вставать на очередь для получения ква...
Предоставление жилья детям-сиротам
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:Анониму: С тех, кто нигде не числится   Ну да, сейчас же пока ещ...
Для ИП с низким доходом могут уменьшить размер фиксированных взносов
<b>Модератор</b>
бух2007
фантазеры. состоял на регистрационном учете в государственном учреждении службы занятости населен...
Коммунисты предлагают государству поделиться с гражданами доходами от полезных ископаемых
<b>Модератор</b>
бух2007
Губернатор отметил, что региональная минимальная зарплата в два раза больше МРОТ и значительно пр...
Где вырастет минималка в 2018 году?
Аноним
Вот к чему приводит бессменность правящей элиты 
Игра в кошки-мышки с государством: почему пришел конец Бинбанку и причем тут пенсии
Аноним
Нет, сейчас однодневки не сразу на бомжей открывают. Сначала ООО открывают на вполне приличного ч...
Уголовка за открытие однодневок: очередное дело
Аноним
Сам народ никуда не качнет, если не найдутся те, кто этот народ раскачает. Все наезды на Путина в...
Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию
Аноним
Аноним, Вы писали:Проводили у себя аттестацию раб мест 5лет назад.Теперь название поменяли на спе...
К работодателям, которые не провели СОУТ, придут инспекторы
<b>Модератор</b>
Над.К
т.е. мне должны оплатить дорогу три дня туда и обратно?  Нет. Командировка это когда нет воз...
Служебная командировка: учет расходов на проезд
Аноним
Не отдадут они 1%Который им бонусом идёт. И на пенсию ИП не влияет, и денежка в общую копилкуИП б...
Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ
Аноним
Понравился сайт. если пошлют дайджест важного для сдачи отчетности  за 3 кв - отправлю благо...
Сроки сдачи отчетности в 3 квартале 2017 года
Аноним
Диана Г.Н., Вы писали:Аноним, Вы писали:Идите смело в суд. В ПФР и ФНС сейчас бардак полнейший, и...
Как добиться отмены требования об уплате пеней по взносам за 2016 год
Аноним
В том то и дело, что обязанность есть у всех работодателей без исключений
К работодателям, которые не провели СОУТ, придут инспекторы
Аноним
Внеплановые проверки назначают по жалобе, значит есть причины жаловаться. Не все же жалобщики - к...
Внеплановых проверок бизнеса стало слишком много
Аноним
А может кто нибудь выложить закон, кому из предприятий эта СОУТ в принципе  не нужна, у кого...
К работодателям, которые не провели СОУТ, придут инспекторы
Клерк
StudentNo2
К Путину отношусь хорошо, но не понимаю, как его устраивают такие люди в правительстве   К с...
Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию
Аноним
Подскажите.  В приказе на командировку стоят даты с 02 по 04 октября. Командировка в соседне...
Служебная командировка: учет расходов на проезд
Аноним
О чём вы трындите ? О каком повышении зарплаты может идти речь? Я работала санитаркой в амбулатор...
Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию
Аноним
Проблема такого же рода. Клиент в двойном размере оплатил одни и те же взносы. Теперь пытаемся ве...
ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС
Клерк
Альтернатива
И как же они расстанутся с 1%  Это хорошо, лично я вот думаю как за 8,5 лет набрать 20 балов.
Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ
Аноним
Мы ни кому не нужны в  нашем правительстве, лишь налоги поступали (которые увеличили в этом ...
Для ИП с низким доходом могут уменьшить размер фиксированных взносов
Аноним
А им вообще для чего все это? У них и так все отлично - отчитались о росте собираемости взносов.
Как будут корректировать неверное сальдо по взносам: ФНС договорилась с ФСС и ПФР
Аноним
Аноним, Вы писали:да уж... в интересное время мы живет... или выживаем Пока кое-как живём. Н...
Игра в кошки-мышки с государством: почему пришел конец Бинбанку и причем тут пенсии
Аноним
Аноним, Вы писали:Когда же наконец путинские прихвостни перестанут грабить людей!!! Да ладно...
Игра в кошки-мышки с государством: почему пришел конец Бинбанку и причем тут пенсии
Аноним
Аноним, Вы писали:Долго всматривалась в картинку перевёрнутого Толстого, ища пошлость. Время шло,...
«Ночной бухгалтер». Что бухгалтеры будут считать и заполнять по-новому. Конфликт в «Клерке»
Клерк
Диана Г.Н.
Будет ли смысл еще не знаем но свое заявление мы им на стол положили) на всякий случай. 
Как добиться отмены требования об уплате пеней по взносам за 2016 год
Аноним
Долго всматривалась в картинку перевёрнутого Толстого, ища пошлость. Время шло, глаза слезились, ...
«Ночной бухгалтер». Что бухгалтеры будут считать и заполнять по-новому. Конфликт в «Клерке»
Аноним
Точно, спасибо. Обязанность отменили 29.07.2017 года. Ровно на 11 месяцев)) Федеральный закон от ...
Торговцы алкоголем на ЕНВД и ПСН могут пока не применять ККТ
Аноним
 Добро пожаловать в Рашу)) Сложно им к, конечно, будет привыкнуть к тому, что налоги платить...
Где налоговики нашли нарушения у 99 % проверяемых