«Ночной бухгалтер». Три бухгалтерских сенсации суток

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Сегодня нам приходиться стараться, чтобы успевать за последними новостями. Они правда важные.

1. Соглашение века. У налоговиков будет любовь с фондами.

Возможно, эпопея с несуществующими долгами по взносам подойдет к завершению. ФНС договорилась с ФСС и ПФР о том, как будет корректировать сальдо во взносам.

Непонятно, почему понадобилось 9 месяцев для такого соглашения. Ну, да ладно... Пусть уж как-нибудь. Главное, чтобы долги поснимали.

2. Онлайн-кассы отсрочат

Президент Владимир Путин не исключил, что некоторым видам бизнеса могут отодвинуть обязанность по онлайн-кассам.

Кто получит такую преференцию?

3. Страховые взносы и МРОТ

Еще одно важное заявление по итогам встречи с Президентом касается страховых взносов ИП.

Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ. Скорее всего, введут систему, когда ИП будут платить столько, сколько нужно для получения минимальной социальной пенсии.

Что еще важного?

Будем следить за подробностями и гадать, во что выльются эти три инициативы. Как вы думаете?

Эти темы бухгалтеры будут обсуждать еще долго. А что еще занимало вас больше всего в последние недели, мы собрали в одном обзоре.

Сегодня, кроме важных новостей, у нас очень полезная статья. Обязательно покажите ее своему директору. Адвокат рассказывает, почему вам может прийти запрос о документах от МВД, ФСБ, следователей и прокуратуры. И главное, как на него отвечать и почему можно игнорировать?

И еще вместе с директором прочитайте, во что в судах уже выливается новая статья 54.1 НК РФ, которая действует только месяц.

А вы уже записались на главный бухгалтерский конгресс? Мы там будем. Но денег просто так получить не сможем. А вы — вполне.

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