Распланируйте следующую сдачу отчетности. У нас уже готов календарь сдачи за 4 квартал и год
Мы подготовили календарь налогоплательщика за 4 квартал 2017 года. В этот же список включена годовая отчетность. Обратите внимание, что формы годовой отчетности могут быть изменены!
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Таблица. Сроки сдачи отчетности за 4 квартал 2017 года и за 2017 год
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Бланк декларации, расчета, сведений
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Форма 4 ФСС РФ. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения
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Приказ ФСС № 381 от 26.09.2016 (в редакции приказа от 07.06.2017 № 275)
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Предоставление налоговыми агентами сведений о невозможности удержания НДФЛ у физических лиц (форма 2-НДФЛ)
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Утверждена приказом ФНС РФ № ММВ-7-11/485@ от 30.10.15
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1 марта
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Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ)
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Приказ ФНС РФ № ММВ-7-11/485@ от 30.10.15
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Справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ)
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Утверждена приказом ФНС РФ № ММВ-7-11/485@ от 30.10.15
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2 апреля
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Утверждена приказом ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@
(ред. от 10.10.2016)
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3 мая
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СЗВ-М Сведения о застрахованных лицах
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Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п
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ДСВ-3 Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя
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Постановление Правления ПФ РФ 09.06.2016 N 482п
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22 января
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Расчет по страховым взносам (в том числе и КФХ без наёмных работников)
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Приказ ФНС России N ММВ-7-11/551@ от 10.10.2016
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Персонифицированная отчетность в Пенсионный фонд (формы СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1)
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Постановление Правления ПФ РФ от 11.01.2017 N 3п
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Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме за IV квартал 2017 г. Журнал представляется неналогоплательщиками НДС, налогоплательщиками, освобожденные по ст.145 НК, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности по посредническим договорам.
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Пункт 5.2. статьи 174 Налогового кодекса РФ
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Представление налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории государств - членов Евразийского экономического союза
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Приказ Минфина РФ № 69н от 07.07.2010
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Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость
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Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 (ред. от 20.12.2016)
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Налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию
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Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/1@ от 12.01.2016
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Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/1@ от 12.01.2016
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Постановление Правительства РФ от 09.08.2012 N 815 (ред. от 13.05.2016)
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20 января
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Налоговая декларация по ЕНВД
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Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/353@ от 04.07.2014 (ред.от 19.10.2016 г.)
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Единая (упрощенная) налоговая декларация
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Приказ Минфина РФ № 62н от 10.02.2007
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Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения
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Утверждена Приказом ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@
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Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу
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Утверждена Приказом ФНС РФ № ММВ-7-3/384@ от 28.07.14 (ред. от 01.02.2016)
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Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли
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Приказ ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@
|
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Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, для всех налогоплательщиков этого налога
|
Приказ ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@
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Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (при исчислении ежемесячных платежей)
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Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@
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Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов
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Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@
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28 марта
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Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации
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Приказ МНС РФ от 5 января 2004 г. № БГ-3-23/1
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Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации
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Приказ МНС РФ от 23 декабря 2003 г. № БГ-3-23/709@
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Декларация по налогу на имущество организаций
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Приказ ФНС РФ № ММВ-7-21/271@ от 31.03.17
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Приказ ФНС № ММВ-7-3/197@ от 14.05.2015
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Налоговая декларация по водному налогу
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Приказ ФНС № ММВ-7-3/497@ от 09.11.2015
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Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес
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Приказ ФНС России от 28.12.2011 N ММВ-7-3/985@
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Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год
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Утвержден Приказом ФНС РФ от 19.03.2007 № ММ-3-25/174@
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Налоговая декларация по транспортному налогу
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Приказ ФНС России от 20.02.2012 N ММВ-7-11/99@ (ред. от 25.04.2014)
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Налоговая декларация по земельному налогу
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Утверждена приказом ФНС РФ № ММВ-7-11/696@ от 28.10.11 (в ред. Приказа ФНС России от 14.11.2013 N ММВ-7-3/501@)
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Бухгалтерская отчетность
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Утверждена приказом Минфина № 66н от 02.07.10
(в ред. Приказа Минфина № 57н от 06.04.2015)
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Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду
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Приказ Минприроды России от 09.01.2017 N 3
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Расчет суммы экологического сбора
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Утвержден приказом Росприроднадзора от 22.08.2016 N 488
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Сроки сдачи отчетности за 3 квартал 2017 года мы тоже собрали в удобной таблице.