Распланируйте следующую сдачу отчетности. У нас уже готов календарь сдачи за 4 квартал и год

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Мы подготовили календарь налогоплательщика за 4 квартал 2017 года. В этот же список включена годовая отчетность. Обратите внимание, что формы годовой отчетности могут быть изменены!

Сохраните себе, чтобы не искать в конце года. Например, поделитесь в соцсетях. Справа от таблицы есть кнопки для Facebook, ВКонтакте, Одноклассников и других соцсетей. Или сохраните себе в блог на «Клерке», нажав на «класс» ниже кнопок с соцсетями. Еще таблицу можно распечатать.

Таблица. Сроки сдачи отчетности за 4 квартал 2017 года и за 2017 год