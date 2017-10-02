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Распланируйте следующую сдачу отчетности. У нас уже готов календарь сдачи за 4 квартал и год

02.10.17 10:35
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Мы подготовили календарь налогоплательщика за 4 квартал 2017 года. В этот же список включена годовая отчетность. Обратите внимание, что формы годовой отчетности могут быть изменены!

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Таблица. Сроки сдачи отчетности за 4 квартал 2017 года и за 2017 год


 Бланк декларации, расчета, сведений


Утвержден


Срок сдачи


Фонд социального страхования

Форма 4 ФСС РФ. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения
Приказ ФСС № 381 от 26.09.2016 (в редакции приказа от 07.06.2017 № 275)


22 января (в бумажном виде)



25 января (в форме электронного документа)


НДФЛ

Предоставление налоговыми агентами сведений о невозможности удержания НДФЛ у физических лиц (форма 2-НДФЛ)
Утверждена приказом ФНС РФ № ММВ-7-11/485@ от 30.10.15
1 марта

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ)
Приказ ФНС РФ № ММВ-7-11/485@ от 30.10.15


2 апреля

Справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ)
Утверждена приказом ФНС РФ № ММВ-7-11/485@ от 30.10.15
2 апреля








Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)

Утверждена приказом ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@
(ред. от 10.10.2016)
3 мая


Страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование

СЗВ-М Сведения о застрахованных лицах
Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п  


15 ноября



15 декабря



15 января

ДСВ-3 Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя
Постановление Правления ПФ РФ 09.06.2016 N 482п  
22 января

 Расчет по страховым взносам (в том числе и КФХ без наёмных работников)
Приказ ФНС России N ММВ-7-11/551@ от 10.10.2016  


30 января

Персонифицированная отчетность в Пенсионный фонд (формы СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1)
 Постановление Правления ПФ РФ от 11.01.2017 N 3п
 


1 марта


НДС, акцизы и алкоголь

Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме  за IV квартал 2017 г. Журнал представляется неналогоплательщиками НДС,  налогоплательщиками, освобожденные по ст.145 НК, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности по посредническим договорам.  
Пункт 5.2. статьи 174 Налогового кодекса РФ


22 января

Представление налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории государств - членов Евразийского экономического союза
Приказ Минфина РФ № 69н от 07.07.2010


20 ноября



20  декабря



22 января

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость
Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014  (ред. от 20.12.2016)


25 января

Налоговая декларация по акцизам  на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию
Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/1@ от 12.01.2016


27 ноября



25 декабря



25 января


Налоговая декларация по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы  
Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/1@ от 12.01.2016


27 ноября



25 декабря



25 января


Представление деклараций по алкоголю (за исключением деклараций по объему винограда)


Постановление Правительства РФ от 09.08.2012 N 815 (ред. от 13.05.2016)  
20 января


ЕНВД

Налоговая декларация по ЕНВД
Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/353@ от 04.07.2014 (ред.от 19.10.2016 г.)


  22 января



 


Единая (упрощенная) налоговая декларация

Единая (упрощенная) налоговая декларация
 Приказ Минфина РФ № 62н от 10.02.2007


22 января


Единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Утверждена Приказом ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@


2 апреля (организации)



3 мая (ИП)


ЕСХН

Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу
Утверждена Приказом ФНС РФ № ММВ-7-3/384@ от 28.07.14 (ред. от 01.02.2016)
 


2 апреля


  Налог на прибыль


Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, исчисляющих  ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли
Приказ ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@


28 ноября



28 декабря



28 марта

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, для всех налогоплательщиков этого налога
Приказ ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@


28 марта

Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (при исчислении ежемесячных платежей)
Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@


28 ноября



28 декабря



28 марта

Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов
Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@
28 марта

Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации
Приказ МНС РФ от 5 января 2004 г. № БГ-3-23/1


28 марта

Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации
Приказ МНС РФ от 23 декабря 2003 г. № БГ-3-23/709@


28 ноября



28 декабря



28 марта


 Налог на имущество


Декларация по налогу на имущество организаций
Приказ ФНС РФ № ММВ-7-21/271@ от 31.03.17


30 марта


НДПИ


Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых
Приказ ФНС № ММВ-7-3/197@ от 14.05.2015


30 ноября



9 января



31 января


 Водный налог

Налоговая декларация по водному налогу
Приказ ФНС № ММВ-7-3/497@ от 09.11.2015


22 января


 Налог на игорный бизнес

Налоговая декларация  по налогу на игорный бизнес
Приказ ФНС России от 28.12.2011 N ММВ-7-3/985@  


22 января



 


Сведения о среднесписочной численности работников

Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год
Утвержден Приказом  ФНС РФ от 19.03.2007 № ММ-3-25/174@ 


22 января


Транспортный налог

Налоговая декларация по транспортному налогу
Приказ ФНС России от 20.02.2012 N ММВ-7-11/99@ (ред. от 25.04.2014)
 


1 февраля


 Земельный налог

Налоговая декларация по земельному налогу
 Утверждена приказом ФНС РФ № ММВ-7-11/696@ от 28.10.11 (в ред. Приказа ФНС России от 14.11.2013 N ММВ-7-3/501@)


1 февраля


Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность
Утверждена приказом Минфина № 66н от 02.07.10
(в ред. Приказа Минфина № 57н от 06.04.2015)


2 апреля


Экологические платежи

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду
Приказ Минприроды России от 09.01.2017 N 3


10 марта

Расчет суммы экологического сбора
Утвержден приказом Росприроднадзора от 22.08.2016 N 488


14 апреля

Сроки сдачи отчетности за 3 квартал 2017 года мы тоже собрали в удобной таблице.

Стань экспертом
Надежда Камышева
Надежда Камышева

эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету ИА "Клерк.Ру" (Над.К)

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

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Мнения 47
Аноним
А еще многие считают, что мы сидим и ничего не делаем :)) 
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Клерк
Kalita
Малый бизнес у нас малую долю имеет,  схлопнется,  никто и не заметит. Тем более, &nbsp...
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Аноним
Заявление с приложением сканированных дополнительных документов в электронной форме с усиленной к...
ФНС РФ: п № ГД-4-11/19256@ от 25.09.2017
Клерк
msneg
NatalyiIn, Вы писали:alethena, Вы писали:С какими выдумками о работе бухгалтера вы&nbsp...
«Клерк» собирает мифы о бухгалтерах. Чтобы их развеять
Клерк
NatalyiIn
alethena, Вы писали:С какими выдумками о работе бухгалтера вы ставлкивались? &nbs...
«Клерк» собирает мифы о бухгалтерах. Чтобы их развеять
Аноним
Очень понравилось. Полезная информация. 
Сроки сдачи отчетности в 3 квартале 2017 года
Аноним
Kalita, Вы писали:Над.К, Вы писали: Ну, собственно говоря, наша страна и живет так себе, пот...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Аноним
А за МКАДОМ пенсионеров нет? Они и на свои копейки проживут, а московских обижать нельзя... А как...
У кого вырастут пенсии
Аноним
Kalita, Вы писали:Елена_N, Вы писали:Еще одно подтверждение, что государству малый бизнес не то ч...
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Клерк
alethena
С какими выдумками о работе бухгалтера вы ставлкивались?  Опечатка :) М...
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klerk.nsk
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Аноним
Можно и судиться, но пошлина 3000 руб. для  ООО и суд может присудить минимум штрафа, т.е. с...
Загадочный ПФР: отчет принят, но он не принят. Штраф 500 руб. за одну букву
Аноним
Учитывая, что в смс орфографическая ошибка (правильно - в течение), могу предположить, что это об...
Банк заблокировал счет физлица и требует объяснить, откуда деньги
<b>Модератор</b>
Над.К
потому что у нее бизнес такой)))  Да нет, это бизнес такой, потому что страна такая. Попытка...
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Аноним
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ЗАПАДУРАЛБАНК
Аноним
И как же российское властное и привластное ворье при такой суровой системе контроля вывела миллиа...
Банк заблокировал счет физлица и требует объяснить, откуда деньги
Клерк
Kalita
Над.К, Вы писали:Поэтому останется легальный, платящий налоги, бизнес.  Т.е. в нашей стране ...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Клерк
natalisa51
 Закупает станки для дипломов господа.
Стать судебным юристом станет сложнее
<b>Модератор</b>
Над.К
Поэтому останется легальный, платящий налоги, бизнес.  Т.е. в нашей стране никакого ;)
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Клерк
yante
Над.К, Вы писали:Ну так получится переплата ))    Ну да, я позвонил в наш ПФР, они сказ...
ИФНС незаконно списала со счета ИП 139 тыс. рублей из-за неверно переданных данных из ПФР
<b>Модератор</b>
Над.К
Так ПФ и проверил начисления за периоды до 2017 года и справку выдал, что на 1.01.2017г. все по н...
ИФНС незаконно списала со счета ИП 139 тыс. рублей из-за неверно переданных данных из ПФР
Клерк
Kalita
Елена_N, Вы писали:Еще одно подтверждение, что государству малый бизнес не то что не интересен, а...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:Ото и есть очередная "обдираловка" простых граждан! Олигархи опять вне закона и...
Банк заблокировал счет физлица и требует объяснить, откуда деньги
Клерк
yante
Над.К, Вы писали:А можно поподробнее , если было у вас такое дело...  Если у вас переплата п...
ИФНС незаконно списала со счета ИП 139 тыс. рублей из-за неверно переданных данных из ПФР
Аноним
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Банк заблокировал счет физлица и требует объяснить, откуда деньги
Аноним
У нас уже несколько лет как ввели ведомость, в которой работники расписываются при получении расч...
За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей
Аноним
К новому интерфейсу привыкли , дажестпл нравиться. Но ! Неделю назад опять программисты все испор...
Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»
Клерк
buhkompas
Не пишите чушь . СНИЛС в принципе не меняется, он присваевается единожды и на всю жизнь.  А ...
Загадочный ПФР: отчет принят, но он не принят. Штраф 500 руб. за одну букву
Аноним
А нам в уведомлении о получении письма ФСС впечатал (не оттиск штампа, а именно напечатано) 490, ...
Загадочный ПФР: отчет принят, но он не принят. Штраф 500 руб. за одну букву