«Ночной бухгалтер». Переплату по взносам вернут. И даже известно, как. Бомба в ИФНС?

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Загадки от налоговиков

Главная новость дня — ПФР с ФНС договорились, по какой именно процедуре будут возвращать переплату по взносам, которая образовалась до этого года. Почему такое письмо нельзя было выпустить год назад, загадка.

Загадка и то, почему вдруг налоговики стали требовать РСВ со всех ИП. Даже с тех, кто сдавать расчет не должен.

Почему? Бухгалтерам, которые сегодня приехали утром в 24-ю московскую налоговую, спросить в налоговой не удалось. ИФНС эвакуировали по звонку о бомбе.

Как сказала natalisa51 в комментариях: «Это не терроризм, а, скорее, народный протест...».

Как защититься от претензий банков

Зато уже мало кто не называет банки «террористами» из-за неправомерных блокировок счетов. Юрист подготовил для нас понятную инструкция с тремя способами, как решить проблему блокировки счетов.

Генпрокуратура тоже старается помогать предпринимателям. Почти половина внеплановых проверок, которые затеяли ревизоры, прокуроры провести не дали.

Как упростить работу в 1С: помогите нам

Мы решили разобраться, почему некоторые бухгалтеры не решаются переходить на 1С в облаке.

Оказалось, многие именно в отчетную кампанию переходят на облачную версию. Почему?

Если у вас есть свои причины не переходить на 1С в облаке, рассказывайте в комментариях.

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Ваша бомбическая редакция