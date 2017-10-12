Клерк.Ру
 
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Партнерский материал. Что это такое?

Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться

12.10.17 07:53
1773

Чего боятся бухгалтеры, которые еще не решились работать в 1С через облачные технологии? И почему, когда настает горячая пора сдачи отчетности, многие все же переходят в облако?

На «Клерке» все больше статей и новостей о том, почему бухгалтерам начинает надоедать работа. И многие думают или уходить в другую профессию, или просто заняться чем-то попроще в бухгалтерии. Причин много: надоели налоговики и фонды, работодатели требуют рассказать о квартире и соседях (!), бухгалтерия на аутсорсе становится слишком муторной.

Мы начинаем серию статей о том, как бухгалтеру облегчить себе работу. Решили начать с отправки отчетности. Благо, сейчас как раз отчетная кампания.

В этой статье разбираем, может ли на практике бухгалтеру пригодиться 1С в облаке.

Что такое облачная технология 1С? 1С в облаке — это арендуемая у провайдера за месячную плату обычная по своим возможностям 1С. Просто информация там хранится не на жестком диске в компьютере, а на защищенном удаленном сервере. Арендуя 1С, не надо посещать франчайзи, заказывать программу, оплачивать ИТС, мучиться с установкой, активацией.

Отправить отчетность, если надо сейчас и побыстрее

Возможность отправить отчет откуда угодно — один из главных плюсов, которые называют бухгалтеры, которые работают с 1С в облаке.

Отчетность можно сдавать прямо из облака 1С. В облачной версии нет жесткой привязки к компьютеру, на котором установлена отчетность с ЭЦП.

Можно отправить отчеты со смартфона или планшета: ЭЦП «висит» на сервере в облаке.

Это особенно удобно, если главбух часто ездит в командировки или работает из дома.

Миф об облачном 1С № 1. Это небезопасно

Безопасно, потому что облачный провайдер заботится о надежности сервера. Никто не украдет ЭЦП. И не отправит отчетность за компанию. Хотя, пусть отправляют. Бухгалтерам меньше работы. Шутки-шутками, но беспокоиться о сохранности данных в облаке не стоит. Ну и плюс, компьютеры могут сгореть из-за перепада напряжения, например. Данные на жестком диске будут потеряны. А это уже серьезные риски для компании.

Проблемы с лицензиями 1С

Недавно мы писали о громком деле, которое недавно закончилось в Екатеринбурге почти миллионным штрафом из-за использования нелицензионной 1С.

Житель Екатеринбурга пользовался нелицензионными программами MicrosoftWindows, MicrosoftOffice и «1С: Предприятие». В 2016 году его привлекли за это к уголовной ответственности. Представители компаний предлагали нарушителю заплатить компенсацию 50 000 рублей и не доводить дело до взыскания убытков через суд. Но мужчина отказался, сославшись на отсутствие денег.

Правообладатели программ обратились в суд Екатеринбурга за незаконное использование авторских прав. В итоге летом 2017 года суд взыскал с ответчика 887 725 рублей.

Если покупать 1С в облаке, то можно не переживать о таких последствиях. Эта 100% лицензионные версии.

Миф об облачном 1С № 2. Облачная версия меньше локальной

Многие думают, что 1С в облаке — это сокращенная, урезанная по функционалу версия. Но это не так. Отличий в начинке нет. Точно так же можно подключать разные конфигурации.

Если бухгалтеры на удаленке

Если бухгалтеры, кадровики и директор сидят не в одном офисе, облако удобно тем, что они могут получить единовременный доступ в 1С.

База 1С компании располагается в едином облаке. И работники пользуются ей в реальном времени, без выгрузок баз на флешку.

Миф об облачном 1С № 3. Облачный 1С гарантирует пользователю меньше, чем надо

Бухгалтеры боятся, что в облаке пользователь удален от поставщика услуг. Но такого нет. Облачный провайдер по договору берет на себя обязательства, что система будет работать 365 дней в году 24 часа в день. Например, у Scloud, если из-за форс-мажора сервис будет недоступен в течение 4 часов, с ним можно будет работать бесплатно 30 дней.

Всем хочется сэкономить

Выбирая между привычной и облачной технологией работы в 1С, многие считают, что нет смысла каждый месяц платить провайдеру за аренду 1С в облаке. И что дешевле один раз купить и все.

Но тем, кто арендует 1С в облаке, не надо тратиться на покупку и обслуживание серверов. Свои серверы — это серверные шкафы, специальная комната, особая система пожаротушения и грамотный и недешевый айтишник, который в случае чего может наладить и модернизировать работу сервера. Хорошо, если есть еще один сервер для резервного копирования на случай аварийной ситуации.

Плюс не надо думать о мощности и современности своего компьютера. Облачную версию потянет любой. Правда, важно иметь хорошее интернет-соединение.

Миф об облачном 1С № 4. Это дороже

Если сложить все затраты — денежные и временные — на обслуживание серверов, то годовая аренда 1С окажется точно не дороже привычной версии.

Что с технологией работы в облаке

Бухгалтеры беспокоятся, что в облаке нельзя работать со своей базой и надо начинать все с нуля.

Это не так. У облачной версии есть возможность загрузить и работать с собственной базой. Регистрация за несколько минут, потом выгрузка в облако своих баз, подключение мобильных приложений и настройка доступов пользователей.

Вход в облако идет по придуманному пользователем паролю, сотрудники Scloud доступ к данным клиента не имеют.

И еще в облачном 1С обновления бесплатны. Они автоматические и появляются в ночь после запуска релиза.

У SCloud не нужно скачивать и устанавливать дополнительные программы, чтобы обновить базу 1С.

Миф об облачном 1С № 5. Это все очень сложно и нужно разбираться в интернет-технологиях

Как уже сказано выше, облачная версия — это та же 1С, которая хранится не на жестком диске. Облако точно не сложнее, чем стационарные версии. Плюс круглосуточная техподдержка 24/7 все объяснит. И если ваш корпоративный админ пугает, что ваши требования к интернет-безопасности не пропустят облачный вариант, успокойте его. В облаке 1С есть несколько вариантов работы: удаленный рабочий стол, с помощью локального подключения, через тонкого клиента или браузер. А также доступ к 1С возможен с популярных операционных систем — Windows, macOS, iOS, Android, Linux. Запоминать не надо, скопируйте и покажите админу:)

А что останавливает лично вас не пользоваться 1С в облаке? Рассказывайте, почему вы убеждены, что работать по старинке лучше, чем современным облачным способом?

Хочется сдавать отчетность без задержек, рисков потерять данные и нервы, попробуйте 1С в облаке. Потестируйте сервис 14 дней бесплатно.

Стань экспертом
Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Партнерский материал. Что это такое?
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39 мнений
Клерк
yante
, Новороссийск
  Партнерский материал - это, как я понимаю, реклама?
  Сам я в 1С не работаю, но у меня есть несколько вопросов...
  1. Ясно, что ваша задача получить как можно больше клиентов, это вам заработок, им посему вы ( как и любой, кто рекламирует свою продукцию или услуги ) перечисляете "плюсы" программы в Облаке. А хотелось бы услышать о "минусах", о причинах, почему народ уходит от вас. Есть такая информация? Или вам это неинтересно, и вы это не анализируете?
  2. другие вопросы сформулирую чуть позже, если позволите :)
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Аноним
, Астрахань
   А хотелось бы услышать о "минусах", о причинах, почему народ уходит от вас.

 Да народ туда и не приходил ) Любой полезный рекламный материал должен содержать цифры, а не фразы, что "если всё собрать, то может облако и подешевле станет". То есть изначально оно дороже? А смысл? Ну а остальные минусы и так понятны: почему-то у нас не пользуется спросом услуга, когда я свою банковскую карту отдам первому встречному и попрошу расплачиваться ей только тогда, когда я ему скажу ;)

Клерк
msneg

yante, Вы писали:

  Партнерский материал - это, как я понимаю, реклама?
  Сам я в 1С не работаю, но у меня есть несколько вопросов...
  1. Ясно, что ваша задача получить как можно больше клиентов, это вам заработок, им посему вы ( как и любой, кто рекламирует свою продукцию или услуги ) перечисляете "плюсы" программы в Облаке. А хотелось бы услышать о "минусах", о причинах, почему народ уходит от вас. Есть такая информация? Или вам это неинтересно, и вы это не анализируете?
  2. другие вопросы сформулирую чуть позже, если позволите :)

 Ян, так вот как раз и собираем минусы тоже. Внизу, если заметили, призыв:) Ждем противоположных мнений тоже.

Клерк
yante
, Новороссийск

msneg, Вы писали:

yante, Вы писали:

  Партнерский материал - это, как я понимаю, реклама?
  Сам я в 1С не работаю, но у меня есть несколько вопросов...
  1. Ясно, что ваша задача получить как можно больше клиентов, это вам заработок, им посему вы ( как и любой, кто рекламирует свою продукцию или услуги ) перечисляете "плюсы" программы в Облаке. А хотелось бы услышать о "минусах", о причинах, почему народ уходит от вас. Есть такая информация? Или вам это неинтересно, и вы это не анализируете?
  2. другие вопросы сформулирую чуть позже, если позволите :)

 Ян, так вот как раз и собираем минусы тоже. Внизу, если заметили, призыв:) Ждем противоположных мнений тоже.

   Я не против "плюсов", но хотелось бы от тех, кто работает, услышать и про "минусы" - я не верю, что их совсем нет... :)
  Пусть напишут, что "вот Это есть, а Этого нет, и пока придется делать ВРУЧНУЮ", и это будет честно...

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Аноним
, Йошкар-Ола
Многие думают, что 1С в облаке — это сокращенная, урезанная по функционалу версия. Но это так.

 

Бу-га-га. В чем тогда смысл вашей агитации за облако? Я понимаю, что это опечаточка по Фрейду, но редактору и заказчику-партнеру надо ловить мышей перед публикацией:)
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Аноним
, Йошкар-Ола
Любой полезный рекламный материал должен содержать цифры, а не фразы, что "если всё собрать, то может облако и подешевле станет". То есть изначально оно дороже? А смысл?

 

Один раз был у них материал с циферками, что облако дешевле, а пользователи нашли косяки в расчетах и вывели авторов на чистую воду :)
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Аноним

Аноним, Вы писали:

Любой полезный рекламный материал должен содержать цифры, а не фразы, что "если всё собрать, то может облако и подешевле станет". То есть изначально оно дороже? А смысл?

 

Один раз был у них материал с циферками, что облако дешевле, а пользователи нашли косяки в расчетах и вывели авторов на чистую воду :)

 О, фанаты подтянулись, следят за публикациями, это круто!

Модератор.
varo
, Краснодар

Аноним, Вы писали:

Многие думают, что 1С в облаке — это сокращенная, урезанная по функционалу версия. Но это так.

 

Бу-га-га. В чем тогда смысл вашей агитации за облако? Я понимаю, что это опечаточка по Фрейду, но редактору и заказчику-партнеру надо ловить мышей перед публикацией:)

 Спасибо, что подметили. Поправили. Но это не опечаточка по Фрейду, это просто опечатка! )

Клерк
Scloud1C
, Тула
 Я не против "плюсов", но хотелось бы от тех, кто работает, услышать и про "минусы" - я не верю, что их совсем нет...
  Пусть напишут, что "вот Это есть, а Этого нет, и пока придется делать ВРУЧНУЮ", и это будет честно...


 Да народ туда и не приходил ) Любой полезный рекламный материал должен содержать цифры, а не фразы, что "если всё собрать, то может облако и подешевле станет". То есть изначально оно дороже? А смысл? Ну а остальные минусы и так понятны: почему-то у нас не пользуется спросом услуга, когда я свою банковскую карту отдам первому встречному и попрошу расплачиваться ей только тогда, когда я ему скажу

 


Здравствуйте. Смысл написанного не в том, что «облако, может, подешевле», а в том , что для оценки экономической эффективности нужно учитывать все факторы. Про минусы и карту непонятно - она здесь при чем? Вы не отдаете доступ к клиент-банку же, никто
и копейки у Вас со счета не снимет, если 1С размещена в облаке, это просто физически нереально. 


Говоря о цифрах:

5 пользователей на тарифе "Оптимальный" с полным набором услуг и 20 ГБ дискового пространства будут стоить 5 995 р/мес. Если оплачивать не раз в месяц, а воспользоваться предоплатой на более длительный период, то стоимость такого набора составит от 5 000 р/мес, в зависимости от длительности предоплаченного периода.


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Аноним
Хорошо, кирдыкнется база. Кто за это отвечать будет? Налоговики арестуют! Реально будет удалить базу? Захотелось поработать ночью, а у вас профилактика какая-нибудь
Клерк
Невоспитанная
, Краснодар
Я не против "плюсов", но хотелось бы от тех, кто работает, услышать и про "минусы" - я не верю, что их совсем нет...
  Пусть напишут, что "вот Это есть, а Этого нет, и пока придется делать ВРУЧНУЮ", и это будет честно...

 Минус первый и огромный  (по крайней мере для меня) - работать можно только когда есть интернет.  

Второй - обновление надо выпрашивать ( по крайней мере в том облаке, где мы работали)

Третий -  1совские базы увеличиваются очень быстро. Потому места всегда не хватало. 


Клерк
yante
, Новороссийск
  Надо сравнивать, как мне кажется, расходы за более длительный период. За три года, например...
  Вот и сравните, во что обходится покупка на 3-5 мест с ежегодной оплатой обновления, дописки "под свои нужды" и работы программиста, и Облако на тот же самый период...
  А сравнивать "одно стандартное место" нет никакого смысла...
Клерк
Старый ворчун

Путного описания нет. На сайте написано "тариф оптимальный - 1020р" , а здесь в #9  - 5 995 р/мес.

Главный прикол: сначала я должен зарегистрироваться и дать согласие неизвестно на что, а потом я узнаю, с чем же согласился. Может быть.


Вывод: рассчитано на дам с повышенной внушаемостью. Гербалайф какой-то, ешьте его сами.

Клерк
Невоспитанная
, Краснодар
сравнивать "одно стандартное место" нет никакого смысла..

 Вот именно. Одно стандартное место стоит 3 тыс руб. один раз. И больше этому стандартному месту ничего не надо несколько лет. 

Клерк
NNR
, Москва
Я работаю в облаке уже больше года.Почему я перешла? Я работаю дома, на удаленке, и у меня всегда были проблемы с обновлениями. Ляпы всякие были  и с базами. Приходилось обращаться к программисту. Это время , нервы и деньги. Потом я взяла на еще одну фирму уже на облаке. Стала сравнивать. Но там обновление частично приходилось делать все таки самой, а консультации нужно было ждать. И еще в 18 часов скайп этой фирмы отключался. Я перешла на другое облако. Вот теперь я поняла, насколько это удобно. Обновление полностью за ними. Если возникают какие-то вопросы, я пишу на почту и мне тут же помогают. Даже в субботу. Единственный минус это отключение электроэнергии. В этом году в соседнем доме делают кап.ремонт и несколько раз на длительное время не было интернета. Названий фирм давать не буду,это не реклама.
Клерк
Scloud1C
, Тула

Хорошо, кирдыкнется база. Кто за это отвечать будет? Налоговики арестуют! Реально будет удалить базу? Захотелось поработать ночью, а у вас профилактика какая-нибудь

 Если база повредится, то её можно восстановить из бэкапа. Бэкапы делаются ежедневно. Профилактические работы, связанные с обновлением технологической платформы "1С:Предприятие", проходят примерно раз в месяц - строго по выходным, в ночь с субботы на воскресенье. Время недоступности баз при этом составляет не более 2-х часов.

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Аноним
, Тула

Невоспитанная, Вы писали:

сравнивать "одно стандартное место" нет никакого смысла..

 Вот именно. Одно стандартное место стоит 3 тыс руб. один раз. И больше этому стандартному месту ничего не надо несколько лет. 

 

Ага, но вы про ограничения не забывайте. В одной базе только 1 пользователь, только 1 организация и никаких доработок. Плюс удобства - на дворе 21 век и уже хочется получить от ведения учета удовольствие, знаете ли:) Подключиться из дома спокойно, когда это нужно, и не таскать с собой один и тот же комп, на котором стоит 1С-ка.
Я не знаю, каким микро должен быть бизнес, если ради этого 1000 р в месяц не было возможности заплатить.
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Аноним
, Тула

Старый ворчун, Вы писали:

Путного описания нет. На сайте написано "тариф оптимальный - 1020р" , а здесь в #9  - 5 995 р/мес.

Главный прикол: сначала я должен зарегистрироваться и дать согласие неизвестно на что, а потом я узнаю, с чем же согласился. Может быть.


Вывод: рассчитано на дам с повышенной внушаемостью. Гербалайф какой-то, ешьте его сами.

 

В смысле? там на регистрационной форме ссылка на договор и все условия прозрачны. Вы когда в интернет-магазине что-то покупаете, там тоже есть оферта и много разных условий по продаже, доставке итп. Просто никто это не читает, но информация всегда есть.
1020 р - это за 1 пользователя.
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Аноним
, Тула

Невоспитанная, Вы писали:

Я не против "плюсов", но хотелось бы от тех, кто работает, услышать и про "минусы" - я не верю, что их совсем нет...

  Пусть напишут, что "вот Это есть, а Этого нет, и пока придется делать ВРУЧНУЮ", и это будет честно...

 Минус первый и огромный  (по крайней мере для меня) - работать можно только когда есть интернет.  

Второй - обновление надо выпрашивать ( по крайней мере в том облаке, где мы работали)

Третий -  1совские базы увеличиваются очень быстро. Потому места всегда не хватало. 


 

2. На Склауде все ставится само. Все обновления. Галочку ставите "автообновление включить" и будет счастье.
3. Там 90 р стоит 10 ГБ дополнительное место, это копейки.
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Аноним
, Тула

yante, Вы писали:

  Надо сравнивать, как мне кажется, расходы за более длительный период. За три года, например...
  Вот и сравните, во что обходится покупка на 3-5 мест с ежегодной оплатой обновления, дописки "под свои нужды" и работы программиста, и Облако на тот же самый период...
  А сравнивать "одно стандартное место" нет никакого смысла...

 

А вот тут очень многое от методики сравнения пляшет. Серверы какие берем? Старый, дохлый комп? Или прям надежную систему строим? Лицензируем все как надо или ладно, авось, к нам с проверкой легальности не нагрянут? Если по-правильному считать, то даж на 5 мест в расчете на 3 года не дороже.
Но ведь не цифры ж только важны. Вы будете ходить в самый дешевый ресторан/кафе, просто потому что там дешевле? Если есть возможность совсем немного переплатить, но сервис будет вау и есть уверенность, что вас не отравят - наверное, вы все-таки подороже ресторан возьмете.
Облако 1С дает возможность обновления автоматом ставить, получить консультацию по работе в программе и сдать отчетность безо всяких заморочек с привязкой ЭЦП к одному компу

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Аноним
, Шадринск

Опыт работы с 1С облаком более года. Претензии: есть паузы в отклике, т.е. "облачная" версия более медленная по сравнению с "землей"; нет возможности пользоваться внешними обработками (в целях безопасности нет такой функции), надо отправить обработку разработчикам, они ее тестят на безопасность; нет возможности лезть "глубоко", например удалить "Неактуализированные регламентные операции" (опять же в целях безопасности), надо писать в поддержку, что бы они дали прямые ссылки; опять же есть проблемы с браузером, т.е 1С бывает конфликтует с браузером (у меня бывало не видно окончаний строк, или в печатной форме не возможно пролистать в низ документа), грузишь в другом браузере - работает; ну и проблема 8-ки с малой частью рабочей области (много всяких менюшек, кнопок и т.п. и таким образом рабочее пространство съедается, многие наверное после 7-ки обратили внимание, что просматривать Карточку счета или проводки по операции неудобно) усугубляется, тем что браузер то же съедает пространство (вкладки, адресная строка, и только потом пошла 1С). Но спору нет - преимуществ то же много. 

Клерк
NNR
, Москва
Наверное все зависит от фирмы-облако. У меня при открытии программа спросила про внешнюю обработку, я поставила значок "да". И теперь спокойно пользуюсь внешними программами.И скорость осталась такой же. Надо искать, все фирмы дают месяц бесплатной работы.

Клерк
Старый ворчун

Аноним, Вы писали:

Старый ворчун, Вы писали:

Путного описания нет. На сайте написано "тариф оптимальный - 1020р" , а здесь в #9  - 5 995 р/мес.

Главный прикол: сначала я должен зарегистрироваться и дать согласие неизвестно на что, а потом я узнаю, с чем же согласился. Может быть.


Вывод: рассчитано на дам с повышенной внушаемостью. Гербалайф какой-то, ешьте его сами.

 

В смысле? там на регистрационной форме ссылка на договор и все условия прозрачны. Вы когда в интернет-магазине что-то покупаете, там тоже есть оферта и много разных условий по продаже, доставке итп. Просто никто это не читает, но информация всегда есть.
1020 р - это за 1 пользователя.

Ссылка там действительно есть. "Все условия прозрачны" - я бы не сказал.

Что я читаю или не читаю в интернет-магазинах - мое дело и мои проблемы.  

Про то, что "1020 р - это за 1 пользователя" (очень важное условие), я узнаю здесь, а не на сайте продавца. В оферте написано "2.4. Максимальное количество пользователей, имеющих доступ к Программе,
определяется исходя из Тарифа Компании.", в разделе "Тарифы" - вообще ничего. Или написано, но хорошо спрятано?

Далее: что именно я получаю, что там за программы, как они реально работают и пр. я узнаю только после регистрации, согласия с офертой и согласия на обработку моих данных.  Мне это не нравится - я еще не принял решения о покупке, а уже должен под этим подписаться. Чего проще: сделайте демо-доступ guest/guest или же, как сейчас, бесплатный промо-период, но для анонимного пользователя, а для продолжения работы уже требуйте согласия/подписи и прочее. Так будет честно.


Клерк
Старый ворчун

Ещё доставляет этот пункт: 

11. Настоящее Соглашение может быть изменено Компанией в одностороннем
порядке в любой момент, без уведомления Пользователя.

Клерк
yante
, Новороссийск

Старый ворчун, Вы писали:

Ещё доставляет этот пункт: 

11. Настоящее Соглашение может быть изменено Компанией в одностороннем

порядке в любой момент, без уведомления Пользователя.

  Интересно, а как он коррелирует с ГК РФ?

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Аноним
, Тула

Старый ворчун, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

Старый ворчун, Вы писали:

Путного описания нет. На сайте написано "тариф оптимальный - 1020р" , а здесь в #9  - 5 995 р/мес.

Главный прикол: сначала я должен зарегистрироваться и дать согласие неизвестно на что, а потом я узнаю, с чем же согласился. Может быть.


Вывод: рассчитано на дам с повышенной внушаемостью. Гербалайф какой-то, ешьте его сами.

 

В смысле? там на регистрационной форме ссылка на договор и все условия прозрачны. Вы когда в интернет-магазине что-то покупаете, там тоже есть оферта и много разных условий по продаже, доставке итп. Просто никто это не читает, но информация всегда есть.
1020 р - это за 1 пользователя.

Ссылка там действительно есть. "Все условия прозрачны" - я бы не сказал.

Что я читаю или не читаю в интернет-магазинах - мое дело и мои проблемы.  

Про то, что "1020 р - это за 1 пользователя" (очень важное условие), я узнаю здесь, а не на сайте продавца. В оферте написано "2.4. Максимальное количество пользователей, имеющих доступ к Программе,

определяется исходя из Тарифа Компании.", в разделе "Тарифы" - вообще ничего. Или написано, но хорошо спрятано?

Далее: что именно я получаю, что там за программы, как они реально работают и пр. я узнаю только после регистрации, согласия с офертой и согласия на обработку моих данных.  Мне это не нравится - я еще не принял решения о покупке, а уже должен под этим подписаться. Чего проще: сделайте демо-доступ guest/guest или же, как сейчас, бесплатный промо-период, но для анонимного пользователя, а для продолжения работы уже требуйте согласия/подписи и прочее. Так будет честно.


 

А вот это уже требование правообладателей, что для доступа к продуктам необходимы реальные данные пользователя.
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Аноним
, Тула

Старый ворчун, Вы писали:

Ещё доставляет этот пункт: 

11. Настоящее Соглашение может быть изменено Компанией в одностороннем

порядке в любой момент, без уведомления Пользователя.

 9.3. Настоящая Оферта может быть расторгнута по инициативе любой из Сторон.

9.4. В случае расторжения настоящей Оферты, другая сторона обязана уведомить о расторжении в письменном виде не позднее, чем за 10 (десять) дней до момента расторжения Оферты.


По изменение в одностороннем порядке - это только в Пользовательском соглашении , которое вообще не распространяется на хранение баз.

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Аноним
, Тула

Аноним, Вы писали:

Опыт работы с 1С облаком более года. Претензии: есть паузы в отклике, т.е. "облачная" версия более медленная по сравнению с "землей"; нет возможности пользоваться внешними обработками (в целях безопасности нет такой функции), надо отправить обработку разработчикам, они ее тестят на безопасность; нет возможности лезть "глубоко", например удалить "Неактуализированные регламентные операции" (опять же в целях безопасности), надо писать в поддержку, что бы они дали прямые ссылки; опять же есть проблемы с браузером, т.е 1С бывает конфликтует с браузером (у меня бывало не видно окончаний строк, или в печатной форме не возможно пролистать в низ документа), грузишь в другом браузере - работает; ну и проблема 8-ки с малой частью рабочей области (много всяких менюшек, кнопок и т.п. и таким образом рабочее пространство съедается, многие наверное после 7-ки обратили внимание, что просматривать Карточку счета или проводки по операции неудобно) усугубляется, тем что браузер то же съедает пространство (вкладки, адресная строка, и только потом пошла 1С). Но спору нет - преимуществ то же много. 

 

Про обработки и измененные базы - зависит от сервиса, на Склауде все работает.
По режимам доступа - есть не только браузер, но и тонкий клиент или RDP (удаленный рабочий стол) - там не будет проблем с отображением.
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Аноним
, Москва
Здравствуйте! Если Организация по каким-то причинам просрочила оплату, то доступ закрывается к базе и вернуться к нему можно только после погашения задолженности? Бывает же форс-мажор т.к покупатели задержали оплату и средств просто нет на р/с.  Т.е не специально это сделано, чтобы оплату задержать.
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Аноним
, Тула

Аноним, Вы писали:

Здравствуйте! Если Организация по каким-то причинам просрочила оплату, то доступ закрывается к базе и вернуться к нему можно только после погашения задолженности? Бывает же форс-мажор т.к покупатели задержали оплату и средств просто нет на р/с.  Т.е не специально это сделано, чтобы оплату задержать.

 

Есть обещанный платеж, на период которого доступ продляется, так что проблем с доступом к базе не будет
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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

Здравствуйте! Если Организация по каким-то причинам просрочила оплату, то доступ закрывается к базе и вернуться к нему можно только после погашения задолженности? Бывает же форс-мажор т.к покупатели задержали оплату и средств просто нет на р/с.  Т.е не специально это сделано, чтобы оплату задержать.

 

Есть обещанный платеж, на период которого доступ продляется, так что проблем с доступом к базе не будет

 Да, это важно. Спасибо! Понятно, что не злоупотребление, но каждый может оказаться в такой ситуации, если подвели контрагенты.

А еще вопрос, по количеству пользователей, работающих в облаке. Разные тарифы для этого или количество подключений не ограничено?



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Аноним
, Тула

Аноним, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

Здравствуйте! Если Организация по каким-то причинам просрочила оплату, то доступ закрывается к базе и вернуться к нему можно только после погашения задолженности? Бывает же форс-мажор т.к покупатели задержали оплату и средств просто нет на р/с.  Т.е не специально это сделано, чтобы оплату задержать.

 

Есть обещанный платеж, на период которого доступ продляется, так что проблем с доступом к базе не будет

 Да, это важно. Спасибо! Понятно, что не злоупотребление, но каждый может оказаться в такой ситуации, если подвели контрагенты.

А еще вопрос, по количеству пользователей, работающих в облаке. Разные тарифы для этого или количество подключений не ограничено?



 

Оплачивается количество пользователей, которые одновременно работают в 1С. За пользователя цена от 700 руб (тариф Веб) до 1199 руб (тариф Оптимальный). Тарифы отличаются набором конфигураций и способами работы  (только браузер или браузер+удаленный рабочий стол+тонкий клиент)
Клерк
fd7
, Мурманск

Я лично не работала в облачной системе 1С. Но до меня генеральный директор использовал эту систему и сообщил, при аудиторской проверке отчетности, аудитору был выдан доступ к системе.

Тогда аудитор выдал заключение о недостоверности отчетности. В ходе разбирательств тут же выяснилось, что в системе оказались не наши данные. То есть в системе произошел сбой и данные перепутались. Мы видели чужие бухгалтерские записи, а отражался пользователь наша компания. После этого случая я не хочу иметь дело с облачной системой.

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Аноним
, Тула

fd7, Вы писали:

Я лично не работала в облачной системе 1С. Но до меня генеральный директор использовал эту систему и сообщил, при аудиторской проверке отчетности, аудитору был выдан доступ к системе.

Тогда аудитор выдал заключение о недостоверности отчетности. В ходе разбирательств тут же выяснилось, что в системе оказались не наши данные. То есть в системе произошел сбой и данные перепутались. Мы видели чужие бухгалтерские записи, а отражался пользователь наша компания. После этого случая я не хочу иметь дело с облачной системой.

 

А вот это пример, что не все "облака" одинаково полезны. Любое хорошее начинание могут испортить непрофессионалы. У Склауда подобная ситуация исключена в принципе
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Аноним
, Новороссийск
  Вы обсудите ситуацию, когда вы уходите на другой программный продукт, и если программа стоит у вас на компе, то ее не надо обновлять и обслуживать, а для доступа в Облако придется платить много и постоянно. Иначе "нет денег - нет доступа", а это кому-то очень грустно... :)
  yante
Клерк
Scloud1C
, Тула
Вы обсудите ситуацию, когда вы уходите на другой программный продукт, и если программа стоит у вас на компе, то ее не надо обновлять и обслуживать, а для доступа в Облако придется платить много и постоянно. Иначе "нет денег - нет доступа", а это кому-то очень грустно...

 Здравствуйте. 

"Коробочную" версию, которая установлена на компьютере, как и раз и надо постоянно обновлять и обслуживать, дополнительно оплачивая ИТС и т.д. 
Но обычно бывает, что с других продуктов на 1С переходят. И если стоит выбор - 1С/не 1С - облако как раз выгодней, за пару месяцев можно определиться, коробка обойдется в 13 000 руб (Бухгалтерия ПРОФ), а облако - от 700 руб.


Клерк
Scloud1C
, Тула
вопрос такой: в облаке sql-версия 1С, так? как ее можно забрать и развернуть в файловом варианте? Ведь,нет?

 Здравствуйте. 

В облаке может быть как файловый вариант, так и клиент-серверный. Мы Вам можем на любой из вариантов перевести. Если  решите забрать ее в клиент-серверном режиме, то это через нашу тех.поддержку, и в необходимом Вам формате мы предоставим выгрузку. Если нужно предоставить в файловом, то сделаем в  файловом. Все на Ваш выбор.

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