Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться
Чего боятся бухгалтеры, которые еще не решились работать в 1С через облачные технологии? И почему, когда настает горячая пора сдачи отчетности, многие все же переходят в облако?
На «Клерке» все больше статей и новостей о том, почему бухгалтерам начинает надоедать работа. И многие думают или уходить в другую профессию, или просто заняться чем-то попроще в бухгалтерии. Причин много: надоели налоговики и фонды, работодатели требуют рассказать о квартире и соседях (!), бухгалтерия на аутсорсе становится слишком муторной.
Мы начинаем серию статей о том, как бухгалтеру облегчить себе работу. Решили начать с отправки отчетности. Благо, сейчас как раз отчетная кампания.
В этой статье разбираем, может ли на практике бухгалтеру пригодиться 1С в облаке.
Что такое облачная технология 1С? 1С в облаке — это арендуемая у провайдера за месячную плату обычная по своим возможностям 1С. Просто информация там хранится не на жестком диске в компьютере, а на защищенном удаленном сервере. Арендуя 1С, не надо посещать франчайзи, заказывать программу, оплачивать ИТС, мучиться с установкой, активацией.
Отправить отчетность, если надо сейчас и побыстрее
Возможность отправить отчет откуда угодно — один из главных плюсов, которые называют бухгалтеры, которые работают с 1С в облаке.
Отчетность можно сдавать прямо из облака 1С. В облачной версии нет жесткой привязки к компьютеру, на котором установлена отчетность с ЭЦП.
Можно отправить отчеты со смартфона или планшета: ЭЦП «висит» на сервере в облаке.
Это особенно удобно, если главбух часто ездит в командировки или работает из дома.
Миф об облачном 1С № 1. Это небезопасно
Безопасно, потому что облачный провайдер заботится о надежности сервера. Никто не украдет ЭЦП. И не отправит отчетность за компанию. Хотя, пусть отправляют. Бухгалтерам меньше работы. Шутки-шутками, но беспокоиться о сохранности данных в облаке не стоит. Ну и плюс, компьютеры могут сгореть из-за перепада напряжения, например. Данные на жестком диске будут потеряны. А это уже серьезные риски для компании.
Проблемы с лицензиями 1С
Недавно мы писали о громком деле, которое недавно закончилось в Екатеринбурге почти миллионным штрафом из-за использования нелицензионной 1С.
Житель Екатеринбурга пользовался нелицензионными программами MicrosoftWindows, MicrosoftOffice и «1С: Предприятие». В 2016 году его привлекли за это к уголовной ответственности. Представители компаний предлагали нарушителю заплатить компенсацию 50 000 рублей и не доводить дело до взыскания убытков через суд. Но мужчина отказался, сославшись на отсутствие денег.
Правообладатели программ обратились в суд Екатеринбурга за незаконное использование авторских прав. В итоге летом 2017 года суд взыскал с ответчика 887 725 рублей.
Если покупать 1С в облаке, то можно не переживать о таких последствиях. Эта 100% лицензионные версии.
Миф об облачном 1С № 2. Облачная версия меньше локальной
Многие думают, что 1С в облаке — это сокращенная, урезанная по функционалу версия. Но это не так. Отличий в начинке нет. Точно так же можно подключать разные конфигурации.
Если бухгалтеры на удаленке
Если бухгалтеры, кадровики и директор сидят не в одном офисе, облако удобно тем, что они могут получить единовременный доступ в 1С.
База 1С компании располагается в едином облаке. И работники пользуются ей в реальном времени, без выгрузок баз на флешку.
Миф об облачном 1С № 3. Облачный 1С гарантирует пользователю меньше, чем надо
Бухгалтеры боятся, что в облаке пользователь удален от поставщика услуг. Но такого нет. Облачный провайдер по договору берет на себя обязательства, что система будет работать 365 дней в году 24 часа в день. Например, у Scloud, если из-за форс-мажора сервис будет недоступен в течение 4 часов, с ним можно будет работать бесплатно 30 дней.
Всем хочется сэкономить
Выбирая между привычной и облачной технологией работы в 1С, многие считают, что нет смысла каждый месяц платить провайдеру за аренду 1С в облаке. И что дешевле один раз купить и все.
Но тем, кто арендует 1С в облаке, не надо тратиться на покупку и обслуживание серверов. Свои серверы — это серверные шкафы, специальная комната, особая система пожаротушения и грамотный и недешевый айтишник, который в случае чего может наладить и модернизировать работу сервера. Хорошо, если есть еще один сервер для резервного копирования на случай аварийной ситуации.
Плюс не надо думать о мощности и современности своего компьютера. Облачную версию потянет любой. Правда, важно иметь хорошее интернет-соединение.
Миф об облачном 1С № 4. Это дороже
Если сложить все затраты — денежные и временные — на обслуживание серверов, то годовая аренда 1С окажется точно не дороже привычной версии.
Что с технологией работы в облаке
Бухгалтеры беспокоятся, что в облаке нельзя работать со своей базой и надо начинать все с нуля.
Это не так. У облачной версии есть возможность загрузить и работать с собственной базой. Регистрация за несколько минут, потом выгрузка в облако своих баз, подключение мобильных приложений и настройка доступов пользователей.
Вход в облако идет по придуманному пользователем паролю, сотрудники Scloud доступ к данным клиента не имеют.
И еще в облачном 1С обновления бесплатны. Они автоматические и появляются в ночь после запуска релиза.
У SCloud не нужно скачивать и устанавливать дополнительные программы, чтобы обновить базу 1С.
Миф об облачном 1С № 5. Это все очень сложно и нужно разбираться в интернет-технологиях
Как уже сказано выше, облачная версия — это та же 1С, которая хранится не на жестком диске. Облако точно не сложнее, чем стационарные версии. Плюс круглосуточная техподдержка 24/7 все объяснит. И если ваш корпоративный админ пугает, что ваши требования к интернет-безопасности не пропустят облачный вариант, успокойте его. В облаке 1С есть несколько вариантов работы: удаленный рабочий стол, с помощью локального подключения, через тонкого клиента или браузер. А также доступ к 1С возможен с популярных операционных систем — Windows, macOS, iOS, Android, Linux. Запоминать не надо, скопируйте и покажите админу:)
А что останавливает лично вас не пользоваться 1С в облаке? Рассказывайте, почему вы убеждены, что работать по старинке лучше, чем современным облачным способом?
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1. Ясно, что ваша задача получить как можно больше клиентов, это вам заработок, им посему вы ( как и любой, кто рекламирует свою продукцию или услуги ) перечисляете "плюсы" программы в Облаке. А хотелось бы услышать о "минусах", о причинах, почему народ уходит от вас. Есть такая информация? Или вам это неинтересно, и вы это не анализируете?
2. другие вопросы сформулирую чуть позже, если позволите
Да народ туда и не приходил ) Любой полезный рекламный материал должен содержать цифры, а не фразы, что "если всё собрать, то может облако и подешевле станет". То есть изначально оно дороже? А смысл? Ну а остальные минусы и так понятны: почему-то у нас не пользуется спросом услуга, когда я свою банковскую карту отдам первому встречному и попрошу расплачиваться ей только тогда, когда я ему скажу
yante, Вы писали:
Ян, так вот как раз и собираем минусы тоже. Внизу, если заметили, призыв Ждем противоположных мнений тоже.
msneg, Вы писали:
Я не против "плюсов", но хотелось бы от тех, кто работает, услышать и про "минусы" - я не верю, что их совсем нет...
Пусть напишут, что "вот Это есть, а Этого нет, и пока придется делать ВРУЧНУЮ", и это будет честно...
Аноним, Вы писали:
О, фанаты подтянулись, следят за публикациями, это круто!
Аноним, Вы писали:
Спасибо, что подметили. Поправили. Но это не опечаточка по Фрейду, это просто опечатка! )
и копейки у Вас со счета не снимет, если 1С размещена в облаке, это просто физически нереально.
Минус первый и огромный (по крайней мере для меня) - работать можно только когда есть интернет.
Второй - обновление надо выпрашивать ( по крайней мере в том облаке, где мы работали)
Третий - 1совские базы увеличиваются очень быстро. Потому места всегда не хватало.
Вот и сравните, во что обходится покупка на 3-5 мест с ежегодной оплатой обновления, дописки "под свои нужды" и работы программиста, и Облако на тот же самый период...
А сравнивать "одно стандартное место" нет никакого смысла...
Путного описания нет. На сайте написано "тариф оптимальный - 1020р" , а здесь в #9 - 5 995 р/мес.
Главный прикол: сначала я должен зарегистрироваться и дать согласие неизвестно на что, а потом я узнаю, с чем же согласился. Может быть.
Вывод: рассчитано на дам с повышенной внушаемостью. Гербалайф какой-то, ешьте его сами.
Вот именно. Одно стандартное место стоит 3 тыс руб. один раз. И больше этому стандартному месту ничего не надо несколько лет.
Если база повредится, то её можно восстановить из бэкапа. Бэкапы делаются ежедневно. Профилактические работы, связанные с обновлением технологической платформы "1С:Предприятие", проходят примерно раз в месяц - строго по выходным, в ночь с субботы на воскресенье. Время недоступности баз при этом составляет не более 2-х часов.
Невоспитанная, Вы писали:
Я не знаю, каким микро должен быть бизнес, если ради этого 1000 р в месяц не было возможности заплатить.
Старый ворчун, Вы писали:
1020 р - это за 1 пользователя.
Невоспитанная, Вы писали:
3. Там 90 р стоит 10 ГБ дополнительное место, это копейки.
yante, Вы писали:
Но ведь не цифры ж только важны. Вы будете ходить в самый дешевый ресторан/кафе, просто потому что там дешевле? Если есть возможность совсем немного переплатить, но сервис будет вау и есть уверенность, что вас не отравят - наверное, вы все-таки подороже ресторан возьмете.
Облако 1С дает возможность обновления автоматом ставить, получить консультацию по работе в программе и сдать отчетность безо всяких заморочек с привязкой ЭЦП к одному компу
Опыт работы с 1С облаком более года. Претензии: есть паузы в отклике, т.е. "облачная" версия более медленная по сравнению с "землей"; нет возможности пользоваться внешними обработками (в целях безопасности нет такой функции), надо отправить обработку разработчикам, они ее тестят на безопасность; нет возможности лезть "глубоко", например удалить "Неактуализированные регламентные операции" (опять же в целях безопасности), надо писать в поддержку, что бы они дали прямые ссылки; опять же есть проблемы с браузером, т.е 1С бывает конфликтует с браузером (у меня бывало не видно окончаний строк, или в печатной форме не возможно пролистать в низ документа), грузишь в другом браузере - работает; ну и проблема 8-ки с малой частью рабочей области (много всяких менюшек, кнопок и т.п. и таким образом рабочее пространство съедается, многие наверное после 7-ки обратили внимание, что просматривать Карточку счета или проводки по операции неудобно) усугубляется, тем что браузер то же съедает пространство (вкладки, адресная строка, и только потом пошла 1С). Но спору нет - преимуществ то же много.
Аноним, Вы писали:
Ссылка там действительно есть. "Все условия прозрачны" - я бы не сказал.
Что я читаю или не читаю в интернет-магазинах - мое дело и мои проблемы.
Про то, что "1020 р - это за 1 пользователя" (очень важное условие), я узнаю здесь, а не на сайте продавца. В оферте написано "2.4. Максимальное количество пользователей, имеющих доступ к Программе,
определяется исходя из Тарифа Компании.", в разделе "Тарифы" - вообще ничего. Или написано, но хорошо спрятано?
Далее: что именно я получаю, что там за программы, как они реально работают и пр. я узнаю только после регистрации, согласия с офертой и согласия на обработку моих данных. Мне это не нравится - я еще не принял решения о покупке, а уже должен под этим подписаться. Чего проще: сделайте демо-доступ guest/guest или же, как сейчас, бесплатный промо-период, но для анонимного пользователя, а для продолжения работы уже требуйте согласия/подписи и прочее. Так будет честно.
Ещё доставляет этот пункт:
11. Настоящее Соглашение может быть изменено Компанией в одностороннем
порядке в любой момент, без уведомления Пользователя.
Старый ворчун, Вы писали:
Интересно, а как он коррелирует с ГК РФ?
Старый ворчун, Вы писали:
Старый ворчун, Вы писали:
9.3. Настоящая Оферта может быть расторгнута по инициативе любой из Сторон.
9.4. В случае расторжения настоящей Оферты, другая сторона обязана уведомить о расторжении в письменном виде не позднее, чем за 10 (десять) дней до момента расторжения Оферты.
По изменение в одностороннем порядке - это только в Пользовательском соглашении , которое вообще не распространяется на хранение баз.
Аноним, Вы писали:
По режимам доступа - есть не только браузер, но и тонкий клиент или RDP (удаленный рабочий стол) - там не будет проблем с отображением.
Аноним, Вы писали:
Аноним, Вы писали:
Да, это важно. Спасибо! Понятно, что не злоупотребление, но каждый может оказаться в такой ситуации, если подвели контрагенты.
А еще вопрос, по количеству пользователей, работающих в облаке. Разные тарифы для этого или количество подключений не ограничено?
Аноним, Вы писали:
Я лично не работала в облачной системе 1С. Но до меня генеральный директор использовал эту систему и сообщил, при аудиторской проверке отчетности, аудитору был выдан доступ к системе.
Тогда аудитор выдал заключение о недостоверности отчетности. В ходе разбирательств тут же выяснилось, что в системе оказались не наши данные. То есть в системе произошел сбой и данные перепутались. Мы видели чужие бухгалтерские записи, а отражался пользователь наша компания. После этого случая я не хочу иметь дело с облачной системой.
fd7, Вы писали:
yante
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В облаке может быть как файловый вариант, так и клиент-серверный. Мы Вам можем на любой из вариантов перевести. Если решите забрать ее в клиент-серверном режиме, то это через нашу тех.поддержку, и в необходимом Вам формате мы предоставим выгрузку. Если нужно предоставить в файловом, то сделаем в файловом. Все на Ваш выбор.