Как Генпрокуратура вступается за предпринимателей. Почти половина внеплановых проверок отменены

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Какую работу проводит Генпрокуратура, чтобы исполнить поручение Президента по улучшению условий ведения бизнеса и обеспечению его гарантированной защиты, рассказала пресс-служба ведомства.

За 8 месяцев текущего года в этой сфере прокурорами выявлено около 133 тыс. нарушений законов о предпринимательской деятельности. Против лиц, допустивших нарушение законных прав и интересов предпринимателей, возбуждено 74 уголовных дела.

Из почти 17 тыс. предложенных контролерами внеплановых проверок 43 % отклонены прокурорами, что позволило предотвратить незаконное вмешательство в деятельность свыше 7 тыс. предпринимателей.

Стратегией развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года предусмотрена необходимость придания правовой системе, регулирующей предпринимательскую деятельность, ясного, понятного и внутренне непротиворечивого характера. В связи с этим прокурорами особое внимание уделяется обеспечению законности нормативных правовых актов, регламентирующих отношения с участием хозяйствующих субъектов. Только в этом году по протестам прокуроров отменено или изменено около 19 тыс. правовых актов, которые содержали требования, ущемляющие права предпринимателей.

Для снижения числа внеплановых мероприятий по контролю Генпрокуратурой подготовлен законопроект о расширении перечня внеплановых проверок, подлежащих согласованию с прокурором. В настоящее время он проходит согласование в Правительстве.