Клерк.Ру
 
0
0

Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»

12.10.17 07:12
6333

Почему банки не стесняются блокировать счета компаниям, даже когда оснований для этого нет? И главное, какие действия помогут решить ситуацию? Кира Гин, управляющий партнер юридической фирмы «Гин и партнеры» разобралась в ситуации и рассказывает, что делать.

Реальные истории блокировки

На днях моё утро началось со звонка предпринимателя из Екатеринбурга. Мы с ним знакомы. Фактически он спрашивал моего совета, как поступить, если банк заблокировал его ИП-счет и рассказал подробности. Он обслуживался как ИП в одном из банков с госучастием, переводил деньги со своего счета ИП на свой личный счет, в пределах миллиона рублей в месяц. Банк заблокировал его счет и попросил рассказать, на что он снимал и тратил деньги, а также потребовал предоставить по его личным расходам подтверждающие документы.

Ответ моего знакомого, что закон он не нарушал и деньги снимал на свои личные нужды — банк не удовлетворил. Отчитываться о своих личных расходах — мой знакомый не стал (хотя мог бы и, скорее всего, банк был бы удовлетворен). Предприниматель посчитал предъявляемые банком требования необоснованными и завышенными (тут он прав).

Его сообщение банку, что он обратится в суд — сотрудников госбанка не охладило, потому что «они готовы прийти в суд и похохотать». Вот такое отношение сегодня у банков с госучастием к малому и среднему бизнесу.

С каких пор ИП нельзя считать прибыль своей и класть ее себе в карман, а также распоряжаться заработанными деньгами по своему усмотрению? Деньги-то заработаны моим знакомым предпринимателем абсолютно законно...

Эта история имеет продолжение. На следующий день моему знакомому позвонил его приятель, руководитель этого самого госбанка в Екатеринбурге, где он обслуживается. Сообщил, что блокировка счетов сегодня массовое явление и в сложившейся ситуации их приятельские отношения не помогут. В качестве решения он предложил по-тихому перейти в другой банк. Предупредил, что на тех, кто жалуется в ЦБ и качает права в суде — тоже нашли управу: предпринимателей просто вносят в «чёрные списки» ЦБ, чтобы потом им было затруднительно работать легально и уж тем более открывать счета в банке.

У другого нашего клиента банк заблокировал счет, и попросил подтвердить характер сделок, происхождение денег и реальность бизнеса. Мы помогли ему собрать документы, которые характеризуют его как законопослушного бизнесмена с реальным бизнесом. Теперь ждем рассмотрения собранных документов Сбербанком. В лучшем случае его счет разблокируют, в худшем — клиенту придется перейти в другой банк или обратиться в суд на действия банка.

Реальность такова: банковский беспредел в России набирает обороты. Готов ли ваш бизнес и Вы к таким перспективам? Это уже никакие ни страшилки, а бизнес-реальность, в которой мы с вами живём.

По данным организации «Деловая Россия», с начала 2017 года российскими банками заблокировано почти полмиллиона расчетных счетов предпринимателей.

Что делать со всем этим? Можно ли добиться разблокировки предпринимательского счета?

Три способа, как решить проблему

Если ваш счет заблокирован банком, у вас есть три способа как решить эту ситуацию.

Первый способ: просто закрыть один счет и вывести средства на другой счет в другой банк. Этот вариант, скорее всего, полностью устроит банк, так как он видит в вас нежелательного клиента, нарушающего закон № 115-ФЗ, чужие проблемы — никому в банке не нужны, особенно в сложные времена лишения лицензий.

Помимо неприятностей от самого факта блокировки вашего счета, банки (но не все) ещё добавляют негатива. Они начали пользоваться уязвимым положением клиента (это не законно, таких полномочий Росфинмониторинг банку не давал, но и прямого запрета на такого сорта трюки нет). Самая типичная ситуация: банк заблокировал счет (выполняя указания Росфинмониторинга) и любезно сообщает налогоплательщику, что может перевести его деньги на другой счет в другой банк за определенную мзду (таким образом, вводят заградительный тариф) — просят за эту услугу от 7 до 15 процентов от той суммы, которая присутствует на счете у клиента банка. На такие незаконные действия банка вы можете подать жалобу руководству финансовой организации и попытаться расстаться без отступных комиссионных. Кроме того, суды признают, что введение банком таких заградительных тарифов незаконно, так как по сути это не комиссия, а штраф и попытка нажиться на 115-фз вместо того, что следить за его соблюдением.

О необычном способе решить проблему, вчера рассказывал «Клерк». Компании заблокировали интернет-банк. В итоге стало невозможно получить назад свои деньги в сумме 1 млн. рублей. Перечислить их на другой счет нельзя, так как в открытии счета другие банки отказывают. Но обслуживающий банк предлагает выход: номинально подарить ему деньги и зачислить деньги компании в доход кредитной организации.

Второй способ: вернуть деньги с заблокированного счета вы сможете с помощью исполнительного листа. Это, правда, займет время, которое потребуется на судебное разбирательство, но если дружественный вам кредитор подаст в суд, выиграет судебный процесс и получит исполнительный лист, а затем предъявит его в банк, то банк обязан будет его исполнить.

Третий способ. Он прямо предусмотрен действующим законом № 115-ФЗ:
1) Собрать и представить документы, которые попросит банк. Эти документы должны быть такими, чтобы снять с вас подозрения, доказать вашу благонадежность и платежные операции не должны быть никоим образом отнесены к подозрительным в соответствии с п.2 ст. 7 Закона № 115-ФЗ.

2) Если банк ваши документы принял, но, не желая разбираться в ситуации (наши клиенты предоставили документы в банк в 2 часа ночи, но уже в 10 утра банк снова отказал им в разблокировки счета), счет не разблокировал — обращайтесь в Арбитражный суд, требуйте признать незаконными действия банка и обязать его совершить нужные вам операции. В соответствии со ст. 65 АПК РФ, именно банк обязан доказать, что у него имелись основания для приостановления или отказа в проведении тех или иных операций по поручению клиента.
Судебная практика такова: если ваши операции явно криминал, то вам откажут (но и то не всегда — смотрите примеры ниже).

Если ваши операции легальны, вы представили в банк подтверждающие документы, а банк все равно ведет себя странно и свою позицию не меняет, то суд встанет на вашу сторону. Тогда с банка можно будет взыскать все убытки, проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы (ст. 15, 395 и 856 ГК РФ).

Подробно о том, как вести защиту своей позиции в суде, автор расскажет в следующем материале. Следите за разделом «Статьи директору».

Стань экспертом
Кира Гин

управляющий партнер юридической фирмы «Гин и партнеры»

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Мнения
 
Написать свое мнение
10 мнений
Аватар
Аноним
, Москва
Одним слово- беспредел! Сами банки пройдохи и жулики! Попробуй счет у какой нибудь Роснефти или ей подобной компании заблокировать- огребут по полной!! А над простыми можно глумиться!!! 
Аватар
Аноним
А можно ли сказать банку в этой ситуации, что я (ИП на 6% УСН) не трачу эти деньги, а планомерно снимаю и храню дома, остатки пускаю на оплату продуктов питания и квартплаты? В доказательство могу принести пачки денег в банк, чтобы доказать, что деньги есть и не потрачены. Как на это посмотрит банк?
Аватар
Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

А можно ли сказать банку в этой ситуации, что я (ИП на 6% УСН) не трачу эти деньги, а планомерно снимаю и храню дома, остатки пускаю на оплату продуктов питания и квартплаты? В доказательство могу принести пачки денег в банк, чтобы доказать, что деньги есть и не потрачены. Как на это посмотрит банк?

наверное хреново посмотрит

Аватар
Аноним
, Пенза
Мне два банка отказали в открытии счёта для ООО. Один на основании того же 115-Фз, другой вообще без объяснения причин. Теперь у нас будут суды о взыскании с банков компенсации морального вреда (с одного 50,000 руб, с другого 100,000 руб.) Не 5 и 10, а именно 50 и 100. Как я это обосновал - объяснять долго. Но вот посмотрим теперь, кто в суде похохочет.
Клерк
Rusalka new
, Москва

Аноним, Вы писали:

Мне два банка отказали в открытии счёта для ООО. Один на основании того же 115-Фз, другой вообще без объяснения причин. Теперь у нас будут суды о взыскании с банков компенсации морального вреда (с одного 50,000 руб, с другого 100,000 руб.) Не 5 и 10, а именно 50 и 100. Как я это обосновал - объяснять долго. Но вот посмотрим теперь, кто в суде похохочет.

 Номера дел сообщите, пожалуйста, если не секрет. Буду на КАДе следить за ними. Очень интересная тема.

Аватар
Аноним
, Тверь
УСН доходы 6%. Счет интернет клиент. Открыли, работаем и вдруг без всяких предупреждений не прошло платежное поручение. Счет заблокирован. Долгие две недели отправляли требуемые документы, договора на приобретение, товаров, счета, оплату по счетам, налоги оплаченные за время работы. К счастью счет открыли, но на долго ли? Страшно дальше работать.
Клерк
Mihalich
, Краснодар
Страшно дальше работать.

 Вот и я про то. Расчёт наличкой, а с "мужчиной в золоте" договариваться по мере возникновения. 

З/Ы/ мужчина в золоте - см. песню из репертуара Трофима.

Люди которым это нравится
Бухгалтеру
 
Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ
 
Бухгалтерские новости
 
После блокировки счета долги по налогам стали гасить быстрее
 
Директору
 
Заблокирован навеки: еще десяток «признаков терроризма» от ЦБ РФ
 

»
Мнения 172
Аноним
С моей заработной платы в ПФ отчисляется ежемесячно 22000,00. Корректировку произведут на 3 пенси...
Как вырастут пенсии в 2018 году
Аноним
4890 4943 9749 3982 - мошенники, взломали акк скайпа, просят выслать денег
Как можно найти мошенника по номеру карты?
Клерк
Scloud1C
вопрос такой: в облаке sql-версия 1С, так? как ее можно забрать и развернуть в файловом варианте?...
Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться
Аноним
Marina81, Вы писали:&#8204;Я главный бухгалтер, но в бюджетной сфере. То что на крутили и на верт...
Где и как найти главного бухгалтера
Аноним
Как же мы ( люди) до сих пор живем без домашней прозрачной бухгалтерии? 
Кто, кроме налоговиков, станет проверять чеки онлайн-касс
Клерк
Scloud1C
Вы обсудите ситуацию, когда вы уходите на другой программный продукт, и если программа стоит у в...
Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться
Аноним
это у нас с Вами он не перестает быть адресом, а компьютер регистр четко различает и с учетом пов...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Аноним
я в 35-45 лет дважды искала работу глав.буха более 8 месяцев. Как искать работу после 50 лет даже...
На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу
Клерк
Ir-Ko
вопрос такой: в облаке sql-версия 1С, так? как ее можно забрать и развернуть в файловом варианте?...
Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, доказывать в суде это не надо будет. Не доводите ситуацию до абсурда.
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Аноним
  Вы обсудите ситуацию, когда вы уходите на другой программный продукт, и если программа сто...
Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться
Аноним
Капец всем схемам с НДС..
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/51894 от 14.08.2017
Аноним
Над.К, Вы писали:Вы серьезно считаете, что компьютер важнее законов?  Что налоговая должна ...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Аноним
fd7, Вы писали:Я лично не работала в облачной системе 1С. Но до меня генеральный директор использ...
Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться
Аноним
Вот бы еще пассажиров взвешивали или объемы измеряли, задолбали некоторые брать один билет, а зан...
Новые правила провоза ручной клади в самолете: с цветами, но без зонта
Клерк
natalisa51
10 лет назад я так и делала. Сама им акт на себя писала, сама ошибки придумывала, а они занималис...
За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей
<b>Модератор</b>
бух2007
Это максимальная норма  это максимальная норма для пассажира, так как пассажир не может про...
Новые правила провоза ручной клади в самолете: с цветами, но без зонта
Клерк
mityai
Вспоминается фраза из известного фильма: вроде английский язык у вас придумали, а никто тут на не...
Новые правила провоза ручной клади в самолете: с цветами, но без зонта
<b>Модератор</b>
Над.К
Максимум - 5 кг, остальное - платно.  Нормы ручной клади и багажа по каждому тарифу устана...
Новые правила провоза ручной клади в самолете: с цветами, но без зонта
Аноним
Над.К, Вы писали:"Максимальный вес... не более 5 кг", к примеру)  А вот это категорически н...
Новые правила провоза ручной клади в самолете: с цветами, но без зонта
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, это минимальная норма, которую смогут установить авиакомпании. Они могут устанавлива...
Новые правила провоза ручной клади в самолете: с цветами, но без зонта
Аноним
mityai, Вы писали:Опять пишете "минимальный вес ручной клади, не менее 5 кг на одного пассажира"!...
Новые правила провоза ручной клади в самолете: с цветами, но без зонта
<b>Модератор</b>
Над.К
"Максимальный вес... не более 5 кг", к примеру)  А вот это категорически неверно. Потому ка...
Новые правила провоза ручной клади в самолете: с цветами, но без зонта
Клерк
fd7
Я лично не работала в облачной системе 1С. Но до меня генеральный директор использовал эту систем...
Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться
<b>Модератор</b>
Над.К
Вроде все понятно написано, речь о нормах, которые могут установить авиакомпании. Менее 5 кг на ч...
Новые правила провоза ручной клади в самолете: с цветами, но без зонта
Аноним
От кидалова можно защититься, работая по безналичному расчету, как убер или гетт, например. Или н...
Таксистов предлагают обязать страховать жизнь пассажиров
Аноним
что то у меня давно позиция выработалась такая что если не дай бог придут с проверкой то за что о...
За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей
Клерк
mityai
Опять пишете "минимальный вес ручной клади, не менее 5 кг на одного пассажира"! Клерку небухгалте...
Новые правила провоза ручной клади в самолете: с цветами, но без зонта
Клерк
Melifaro
Вот и у меня теперь похожая ситуация. Арестовали на счету 180к без письменыых уведомлений. Сразу ...
ФНС отправляет страхователей, возмущенных неверным сальдо по страховым взносам, в ПФР и ФСС
Клерк
Mihalich
Страшно дальше работать.  Вот и я про то. Расчёт наличкой, а с "мужчиной в золоте" договарив...
Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»
Аноним
Опять пишете "минимальный вес ручной клади, не менее 5 кг на одного пассажира"! А если я меньше 5...
Новые правила провоза ручной клади в самолете: с цветами, но без зонта
Аноним
Ох, как же хорошо, что мы сдаем и РСВ и  ФСС бывшим работодателям, не снявшимся с учета!Но о...
Налоговики решили перебдеть с РСВ. ИФНС на всякий случай требует ото всех ИП сдачу расчета
Аноним
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Здравствуйте! Если Организация по каким-то ...
Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться
Клерк
Ramanich
Очередная информация "ниочем", как всегда ни сроков, ни четких правил, ничего, порядок взаим...
Как ПФР и ФНС будут корректировать сальдо по взносам
Аноним
Можете написать. 
Юридические лица в Абхазии получат ИНН