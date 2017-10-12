Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»

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Почему банки не стесняются блокировать счета компаниям, даже когда оснований для этого нет? И главное, какие действия помогут решить ситуацию? Кира Гин, управляющий партнер юридической фирмы «Гин и партнеры» разобралась в ситуации и рассказывает, что делать.

Реальные истории блокировки

На днях моё утро началось со звонка предпринимателя из Екатеринбурга. Мы с ним знакомы. Фактически он спрашивал моего совета, как поступить, если банк заблокировал его ИП-счет и рассказал подробности. Он обслуживался как ИП в одном из банков с госучастием, переводил деньги со своего счета ИП на свой личный счет, в пределах миллиона рублей в месяц. Банк заблокировал его счет и попросил рассказать, на что он снимал и тратил деньги, а также потребовал предоставить по его личным расходам подтверждающие документы.

Ответ моего знакомого, что закон он не нарушал и деньги снимал на свои личные нужды — банк не удовлетворил. Отчитываться о своих личных расходах — мой знакомый не стал (хотя мог бы и, скорее всего, банк был бы удовлетворен). Предприниматель посчитал предъявляемые банком требования необоснованными и завышенными (тут он прав).

Его сообщение банку, что он обратится в суд — сотрудников госбанка не охладило, потому что «они готовы прийти в суд и похохотать». Вот такое отношение сегодня у банков с госучастием к малому и среднему бизнесу.

С каких пор ИП нельзя считать прибыль своей и класть ее себе в карман, а также распоряжаться заработанными деньгами по своему усмотрению? Деньги-то заработаны моим знакомым предпринимателем абсолютно законно...

Эта история имеет продолжение. На следующий день моему знакомому позвонил его приятель, руководитель этого самого госбанка в Екатеринбурге, где он обслуживается. Сообщил, что блокировка счетов сегодня массовое явление и в сложившейся ситуации их приятельские отношения не помогут. В качестве решения он предложил по-тихому перейти в другой банк. Предупредил, что на тех, кто жалуется в ЦБ и качает права в суде — тоже нашли управу: предпринимателей просто вносят в «чёрные списки» ЦБ, чтобы потом им было затруднительно работать легально и уж тем более открывать счета в банке.

У другого нашего клиента банк заблокировал счет, и попросил подтвердить характер сделок, происхождение денег и реальность бизнеса. Мы помогли ему собрать документы, которые характеризуют его как законопослушного бизнесмена с реальным бизнесом. Теперь ждем рассмотрения собранных документов Сбербанком. В лучшем случае его счет разблокируют, в худшем — клиенту придется перейти в другой банк или обратиться в суд на действия банка.

Реальность такова: банковский беспредел в России набирает обороты. Готов ли ваш бизнес и Вы к таким перспективам? Это уже никакие ни страшилки, а бизнес-реальность, в которой мы с вами живём.

По данным организации «Деловая Россия», с начала 2017 года российскими

Что делать со всем этим? Можно ли добиться разблокировки предпринимательского счета?

Три способа, как решить проблему

Первый способ: просто закрыть один счет и вывести средства на другой счет в другой банк. Этот вариант, скорее всего, полностью устроит банк, так как он видит в вас нежелательного клиента, нарушающего закон № 115-ФЗ, чужие проблемы — никому в банке не нужны, особенно в сложные времена лишения лицензий.

Помимо неприятностей от самого факта блокировки вашего счета, банки (но не все) ещё добавляют негатива. Они начали пользоваться уязвимым положением клиента (это не законно, таких полномочий Росфинмониторинг банку не давал, но и прямого запрета на такого сорта трюки нет). Самая типичная ситуация: банк заблокировал счет (выполняя указания Росфинмониторинга) и любезно сообщает налогоплательщику, что может перевести его деньги на другой счет в другой банк за определенную мзду (таким образом, вводят заградительный тариф) — просят за эту услугу от 7 до 15 процентов от той суммы, которая присутствует на счете у клиента банка. На такие незаконные действия банка вы можете подать жалобу руководству финансовой организации и попытаться расстаться без отступных комиссионных. Кроме того, суды признают, что введение банком таких заградительных тарифов незаконно, так как по сути это не комиссия, а штраф и попытка нажиться на 115-фз вместо того, что следить за его соблюдением.

О необычном способе решить проблему, вчера рассказывал «Клерк». Компании заблокировали интернет-банк. В итоге стало невозможно получить назад свои деньги в сумме 1 млн. рублей. Перечислить их на другой счет нельзя, так как в открытии счета другие банки отказывают. Но обслуживающий банк предлагает выход: номинально подарить ему деньги и зачислить деньги компании в доход кредитной организации.

Второй способ:

вернуть деньги с заблокированного счета вы сможете с помощью исполнительного листа. Это, правда, займет время, которое потребуется на судебное разбирательство, но если дружественный вам кредитор подаст в суд, выиграет судебный процесс и получит исполнительный лист, а затем предъявит его в банк, то банк обязан будет его исполнить.

Третий способ. Он прямо предусмотрен действующим законом № 115-ФЗ:

1) Собрать и представить документы, которые попросит банк. Эти документы должны быть такими, чтобы снять с вас подозрения, доказать вашу благонадежность и платежные операции не должны быть никоим образом отнесены к подозрительным в соответствии с п.2 ст. 7 Закона № 115-ФЗ.

2) Если банк ваши документы принял, но, не желая разбираться в ситуации (наши клиенты предоставили документы в банк в 2 часа ночи, но уже в 10 утра банк снова отказал им в разблокировки счета), счет не разблокировал — обращайтесь в Арбитражный суд, требуйте признать незаконными действия банка и обязать его совершить нужные вам операции. В соответствии со ст. 65 АПК РФ, именно банк обязан доказать, что у него имелись основания для приостановления или отказа в проведении тех или иных операций по поручению клиента.

Судебная практика такова: если ваши операции явно криминал, то вам откажут (но и то не всегда — смотрите примеры ниже).

Если ваши операции легальны, вы представили в банк подтверждающие документы, а банк все равно ведет себя странно и свою позицию не меняет, то суд встанет на вашу сторону. Тогда с банка можно будет взыскать все убытки, проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы (ст. 15, 395 и 856 ГК РФ).