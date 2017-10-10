Как ПФР и ФНС будут возвращать переплату по взносам
Налоговикам на местах разослано совместное письмо ФНС и ПФР от 04.10.2017 № НП-30-26/15844/ГД-4-8/20020@ по вопросу осуществления возврата плательщику излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, образовавшихся за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017.
В документе описана процедура возврата, которая состоит из нескольких пунктов.
Получив заявление о возврате вносов за периоды до 01.01.17, оплаченные после 01.01.17 на КБК «182», ПФР не позднее 2 рабочих дней направляет в УФНС письменный запрос «на бумаге» относительно сальдо расчетов, принятого налоговиками в рамках обмена.
Эти сведения УФНС передает в ПФР в течение 3 рабочих дней также на бумажном носителе.
Еще 2 рабочих дня дается ПФР, чтобы сверить полученную информацию со своими данными.
Далее УФНС получив корректировку сведений из ПФР о сальдо на 01.01.17, в течение 2 рабочих дней направляет в ПФР подтверждение соответствия сведений ИФНС сведениям по данным пенсионщиков или информацию о несоответствии, а также уточненные суммы излишне уплаченных взносов.
Получив подтверждение, ПФР принимает решение о возврате и в течение рабочего дня направляет его в УФНС.
Еще 3 дня дается УФНС, чтоб направить заявку на возврат взносов в УФК.
Если плательщик страховых взносов направит заявление на возврат в ИФНС оно останется без рассмотрения. Налоговики переправят его в ПФР о чем письменно уведомят заявителя через 3 дня.
Ну, это смотря в каком виде им ПФР будет это уточнение отправлять. А то ж ведь налоговая опять не поймет, куда какую цифру ставить и что с чем сверять...
Бумага многое стерпит. В действительности рассмотрение длится по месяцу в головных инстанциях, в нижестоящих быстрее, однако, от них ничего не зависит, хотя им также требуются пояснения, обращения, подтверждающие документы, и далее по кругу до неопределенной пока даты. Просят подождать, поскольку не разработаны пока программистами скрипты для верного обмена данными между ПФР и ИФНС. Ждем, параллельно отвечая и отправляя одни и те же документы по замкнутому кругу ИФНС-ПФР. Предоставленное выше письмо датировано 04.10.2017г., тем не менее, по состоянию на 10.10.2017г., изменений нет, данные в ИФНС ошибочны. А о каком возврате может идти речь, при разных сальдо расчетов в ПФР и ИФНС?
Очередная Камасутра на которую все кладут, кто прикрывается технической невозможностью, кто просто посылает, было и такое, что мне орали, что кадров не хватает у них. Ибо плательщик потерпит, а вот в бюджете денюжки придержать это необходимо.
Сегодня был в УПФР в Кургане, написал заявление, приложил копию письма. В ответ: где вы это взяли, до нас еще не доводили, и, главная отговорка, это письмо не нам, не в Управление, а в Отделения ПФР. Я сейчас только понял поговорку, что им ссы в глаза, а им все божья роса, пмг. Завтра пойду в ОПФР.
Галина1977, Вы писали:
Моя мама-тоже бухгалтер, говорит это мат помощь государству... Следуя последним изменениям в законодательстве, права на ошибку нет. Каждая опечатка или ошибка-фин. помощь государству...
Писала заявления на уточнения платежа через л/с на сайте ФНС, по не-законно списанным деньгам (типа ПФР так им передал остаток) прошло 2 месяца, звоню. А в ответ, "а до нас эти Ваши заявки не доходят, пишите в Контуре". Вопрос, если не доходят, а у Вас по закону месяц, чтоб ответить!? Кто виноват? И как быть? Написала через Кнтур, пока жду, месяц прошел. Это Москва