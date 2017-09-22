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За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей

22.09.17 14:45
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В статье 136 Трудового кодекса четко прописана обязанность работодателя при выплате заработной платы извещать в письменной форме каждого работника: 

- о составных частях зарплаты, причитающейся ему за соответствующий период;

 - о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработка, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

 - о размерах и об основаниях произведенных удержаний;  

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате.  

В расчетном листке должен быть отражен размер оплаты по каждому из оснований, будь это сверхурочная работа, или стимулирующие выплаты, пособие по временной нетрудоспособности, отпускные или выплаты при увольнении. Удержания также расшифровываются и суммы указываются по каждому виду удержаний, уточнили в ГИТ Псковской области.

Расчетный листок выдается независимо от того, в какой форме выплачивается заработная плата: наличными в кассе или перечисляется на банковскую карту

Работодатель разрабатывает и утверждает форму расчетного листка внутренним локальным документом, порядок выдачи расчетных листков тоже закрепляется в локальном нормативном акте.

Работодатель несет ответственность за отсутствие уведомления работников о начислениях зарплаты и удержаниях из нее. 

КоАП РФ предусмотрены меры административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27: 

• для должностных лиц – предупреждение или административный штраф в размере от 1 000 до 5 000 руб.; 

• для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 1 000 до 5 000 руб.; 

• для юридических лиц – от 30 000 до 50 000 руб.

Напомним, на нашем сайте проходил опрос, в ходе которого выяснилось, что больше половины работодателей (53%) не выдают сотрудникам расчетные листы. Им грозит штраф.

36% опрошенных «расчетки» выдают, но доказать этот факт им нечем. И только 10% опрошенных относятся к вопросу выдачи расчетных листков довольно щепетильно. Листки выдаются строго под роспись.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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