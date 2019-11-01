Есть множество причин, по которым необходимо выполнять резервное копирование базы данных. Среди них атака вирусов, скачки напряжения или даже атмосферные явления. Кроме того, следует всегда делать резервное копирование, когда вы выполняете обновление программы.

Регулярное создание архивных копий заметно сократит возможность потери важной информации, которая хранится в базе.

Сегодня расскажем, как выполнить резервное копирование и восстановление информационной базы 1С на примере «1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0».

Важно: доступ к настройкам резервного копирования в программах 1С есть только у пользователя с правами «Администратор».

Создаем копию информационной базы 1С

К такому варианту чаще всего обращаются перед обновлением системы и внесением существенных изменений. Если у вас файловая база, то самый быстрый и удобный вариант — копирование файла *.1CD.

Чтобы узнать, где находится база, нужно запустить систему. При запуске посмотрите на строчку с расположением файла базы.

Далее нужно перейти по этому пути и переместить копию файла туда, где он будет хранится.

Во время этой операции в базе нельзя производить действия с объектами конфигурации.

Когда потребуется восстановить базу из файла, замените файл *.1CD в папке базы данных.

Выгрузка информационной базы через конфигуратор

Есть и другой способ сделать резервное копирование. Для этого варианта в программе 1С нужно активизировать конфигуратор и выполнить выгрузку базы в файл с расширением dt.

Шаг № 1. Открываем конфигуратор.

Шаг № 2. «Администрирование» — «Выгрузить информационную базу».

Шаг № 3. Выбрать папку, куда будем выгружать БД в файл *.dt;

Шаг № 4. Ожидаем сообщение системы об успешной выгрузке. Оно появится внизу слева.

Настраиваем автоматическое резервное копирование

Чтобы выполнялось регулярное сохранение базы, лучше применять автоматическое резервное копирование в 1С.

В типовых конфигурациях есть инструменты для настройки этого процесса для информационной базы в файловом варианте.

Зайдите в «НСИ и администрирование». Затем «Поддержка и обслуживание» — «Резервное копирование и восстановление».

У вас будут варианты для сохранения копии. Система предложит:

жесткий диск;

внешнее устройство;

облачный архив.

Через ссылку «Настройка резервного копирования» вы сможете выбрать:

периодичность создания копии файловой базы 1С;

дату начала и дату окончания выгрузки ИБ;

место для сохранения ИБ (используйте облачные сервисы);

количество хранимых резервных копий.

Обратите внимание! Такой механизм не подойдет для клиент-серверной базы.

В этом случае автоматическое резервное копирование данных в 1С 8.3 нужно будет выполнять через СУБД. А для этого нужно понимать структуру и механизмы СУБД.

Если у вас это вызывает сложности, то лучше обратитесь за помощью к нашим специалистам.

Восстановление базы 1С из резервной копии

Администратору важно не только уметь создавать копии базы данных или настраивать автоматическое резервное копирование, но и знать, как в случае необходимости восстановить базу.

Итак, у вас уже есть резервная копия информационной базы 1С 8.3.

Давайте загрузим ее в программу. Только обязательно сделайте перед этим резервную копию.

Режим конфигуратор

Если вы создавали архивную копию базы 1С через Конфигуратор, то в этом же режиме запустите базу 1С 8.3, куда вы собираетесь загрузить файл для восстановления.

Выберите «Администрирование» — «Загрузить информационную базу».

Далее в окне нажимаем на файл сохраненной резервной копии с разрешением *.dt. Затем «Открыть».

Затем программа выдаст предупреждение и спросит, продолжить ли загрузку. Отвечаем «Да».

Внизу окна в строке можно будет следить за статусом загрузки.

Уже в завершении загрузки появится сообщение системы с предложением перезапустить Конфигуратор. Нажимаем «Нет». И запускаем информационную базу.

Режим пользователя

Если вы создавали копию через автоматическое резервное копирование или в пользовательском режиме в разделе раздел «Администрирование» — «Обслуживание» — «Резервное копирование и восстановление», то следует воспользоваться следующим механизмом.

В этом же разделе нужно будет и загружать файл архива.

Когда вы сохраняли копию, то информация архивировалась Zip — WinRaR. Поэтому резервная копия располагается в файле с расширением *.zip.

Теперь восстановим информацию из этой резервной копии. Для этого зайдите в «Администрирование» — «Обслуживание».

Затем в разделе «Резервное копирование и восстановление» следует нажать «Восстановление из резервной копии».

Программа запросит указать путь к файлу резервной копии для выполнения операции по восстановлению.

В архивной папке выберите нужный файл. Это полностью упакованный в архив файл ИБ 1С 8.3 — файл *.CD. В его названии должны быть прописаны дата и время, когда была создана копия. Так будет удобно выбрать верный файл.

Далее выбирайте «Открыть», а затем нажмите «Восстановить данные».

Подождите до завершения операции, а затем приступайте к работе в восстановленной базе 1С.

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