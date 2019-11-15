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Бухгалтерский учет в автосервисе: автоматизация, нюансы, маркировка шин

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Идей для открытия своего дела много. Вы, наконец-то, определились и открыли автосервис. Только что зарегистрировали бизнес, голова идет кругом, и у вас сразу появились вопросы о том, как правильно и как лучше вести бухгалтерский учет автосервиса. Ведь хочется грамотно планировать расходы и, конечно же, оптимизировать налоговую нагрузку.

В ведении бухгалтерского учета в автосервисе есть нюансы. Расскажем о них.

Чаще всего автосервис предоставляет самый разнообразный спектр услуг. При этом есть возможность предоставлять их как физическим, так и юридическим лицам.

Что относится к услугам автосервиса?

Обычно сервисы занимаются ремонтом легковых или грузовых, импортных или отечественных транспортных средств. Однако собственники предпочитают расширять варианты услуг, и тогда уже среди услуг встречаются автомойки и автомагазины с аксессуарами и запчастями, и даже кафе.

Документы, необходимые в работе

Чтобы была возможность отразить реализацию услуг в учете, используются первичные документы:

  • договор на оказание услуг;
  • акт выполненных работ или;
  • счет-фактура, если вы работаете с НДС.

Есть и другие важные документы. Чтобы оформить заказ, например, ремонта ТС в автосервисе физическому лицу, то потребуется заполнить бланк-заказ по форме БО-1.

Чтобы своевременно вести учет оказанных услуг, корректно их отображать и проводить, используйте принятые и утвержденные формы:

  • Оказаны услуги авторемонта автосервисом Дт 62.01 Кт 90.01
  • Оплачены услуги авторемонта физическими лицами Дт 50 Кт 62.01
  • Оплачены услуги авторемонта юридическими лицами Дт 51 Кт 62.01

Когда вы предоставляете услуги по ремонту, после выполненных работ, автосервис должен правильно списать отработанные запчасти: 

  • Поступили запчасти в автосервис от поставщиков Дт 41 Кт 60
  • Оплачены запчасти поставщику по счету и товарной накладной Дт 60 Кт 51
  • Списаны запчасти при оказании услуг автосервиса Дт 90 Кт 41.

Автосервис и налоги

В настоящее время можно выбрать и использовать один из предложенных режимов:

  • ОСНО;
  • упрощенку (первого или второго типа);
  • ЕНВД;
  • патент.

Как показывает практика, чаще всего предприниматели в сфере автосервисов выбирают УСН или ЕНВД. Такой выбор позволяет снизить налоговую нагрузку.

Организация бухгалтерского учета автосервиса

Бухгалтерия автосервиса обязана не только вести отдельный учет для каждой представленной услуги, но и фиксировать движения денежных средств и платежей с поставщиками. 

Таким образом, чтобы соответствовать всем требованиям законодательства, необходимо:

  • учитывать уставной капитал сервиса и следить за его изменениями;
  • разбираться в расчетных данных с поставщиками;
  • уметь работать с основными имеющимися средствами и нематериальными активами.

Если автосервис закупает для работы запчасти и различные материалы, оборудование и другие необходимые инструменты, то использованные ресурсы должны списываться согласно требованиям законодательства.

Неважно, какой именно вид учета будет вестись: учет клиентов, ТС или запчастей. В любом случае, все эти вопросы лучше доверить специалисту.

Автоматизация работы автосервиса

В помощь бухгалтеру и собственнику создано большое количество программ для облегчения ведения учета.

Программа БИТ.Автосервис создана на базе 1С:Управление торговлей 8.3., ред. 11. Таким образом, пользователи получают все преимущества и функционал известного продукта 1С. Еще один плюс: бухгалтеру не нужно долго учиться и разбираться в системе, для обмена данными с «1С:Бухгалтерия» используются стандартные механизмы.

Решение БИТ.Автосервис автоматизирует предприятие любого размера: от маленького СТО с двумя подъемниками до сетевых автосервисов.

Какие преимущества дает программа?

Вы сможете:

  • видеть подробную историю взаимодействия с каждым клиентом и партнером;
  • оперативно получать данные о необходимости и статусе заказа запчастей;
  • видеть и анализировать все виды взаиморасчетов с поставщиками.

В решение встроен отдельный блок по отчетности, где есть все отчеты по складу, продажам, поставщикам и клиентам, которые доступны в привычной программе 1С:Управление торговлей.

Обязательная маркировка шин

Напомним, что обязательная маркировка товаров затронула и автобизнес. Так, эксперимент по маркировке шин и покрышек, который был запущен 20 июня, завершится уже 30 ноября 2019 года, а обязательная маркировка стартует 1 декабря.

Уже сейчас проработаны и утверждены предложенные методы маркировки шинной продукции:

  • лазерная гравировка;
  • этикетирование;
  • RFID-метки.

Если с 1 декабря предприниматели будут продавать немаркированную продукцию, то штраф придется заплатить всем участникам рынка. Законом предусмотрена и уголовная ответственность с конфискацией товара, если будет зафиксирована продажа немаркированных шин без чипирования в особо крупных размерах.  

Осталось совсем мало времени, но вы еще можете успеть заказать модуль для 1С для маркировки шин и необходимое оборудование, чтобы избежать   штрафов и других наказаний.

В результате вы получите:

  • настройку и доработку 1С в соответствии с требованиями закона о маркировке;
  • регистрацию в системе «Честный знак»;
  • специальную ЭЦП для маркировки;
  • подбор спецоборудования для маркировки шин;
  • подключение ЭДО.

Звоните, наши специалисты готовы рассказать подробный алгоритм действий для автосервисов при введении обязательной маркировки товаров.

Первый Бит

Мы – крупнейшая региональная сеть среди 1С:Франчайзи. Представлена более чем 80 офисами в 8 странах мира. Первый Бит – эксперт в области автоматизации управленческого учета, ERP- и CRM-решений, решений по отраслевой автоматизации (производство, торговля, строительство, логистика, HoReCa, сфера услуг и пр).

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