Бухгалтерский учет в автосервисе: автоматизация, нюансы, маркировка шин

Идей для открытия своего дела много. Вы, наконец-то, определились и открыли автосервис. Только что зарегистрировали бизнес, голова идет кругом, и у вас сразу появились вопросы о том, как правильно и как лучше вести бухгалтерский учет автосервиса. Ведь хочется грамотно планировать расходы и, конечно же, оптимизировать налоговую нагрузку.

В ведении бухгалтерского учета в автосервисе есть нюансы. Расскажем о них.

Чаще всего автосервис предоставляет самый разнообразный спектр услуг. При этом есть возможность предоставлять их как физическим, так и юридическим лицам.

Что относится к услугам автосервиса?

Обычно сервисы занимаются ремонтом легковых или грузовых, импортных или отечественных транспортных средств. Однако собственники предпочитают расширять варианты услуг, и тогда уже среди услуг встречаются автомойки и автомагазины с аксессуарами и запчастями, и даже кафе.

Документы, необходимые в работе

Чтобы была возможность отразить реализацию услуг в учете, используются первичные документы:

договор на оказание услуг;

акт выполненных работ или;

счет-фактура, если вы работаете с НДС.

Есть и другие важные документы. Чтобы оформить заказ, например, ремонта ТС в автосервисе физическому лицу, то потребуется заполнить бланк-заказ по форме БО-1.

Чтобы своевременно вести учет оказанных услуг, корректно их отображать и проводить, используйте принятые и утвержденные формы:

Оказаны услуги авторемонта автосервисом Дт 62.01 Кт 90.01

Оплачены услуги авторемонта физическими лицами Дт 50 Кт 62.01

Оплачены услуги авторемонта юридическими лицами Дт 51 Кт 62.01

Когда вы предоставляете услуги по ремонту, после выполненных работ, автосервис должен правильно списать отработанные запчасти:

Поступили запчасти в автосервис от поставщиков Дт 41 Кт 60

Оплачены запчасти поставщику по счету и товарной накладной Дт 60 Кт 51

Списаны запчасти при оказании услуг автосервиса Дт 90 Кт 41.

Автосервис и налоги

В настоящее время можно выбрать и использовать один из предложенных режимов:

ОСНО;

упрощенку (первого или второго типа);

ЕНВД;

патент.

Как показывает практика, чаще всего предприниматели в сфере автосервисов выбирают УСН или ЕНВД. Такой выбор позволяет снизить налоговую нагрузку.

Организация бухгалтерского учета автосервиса

Бухгалтерия автосервиса обязана не только вести отдельный учет для каждой представленной услуги, но и фиксировать движения денежных средств и платежей с поставщиками.

Таким образом, чтобы соответствовать всем требованиям законодательства, необходимо:

учитывать уставной капитал сервиса и следить за его изменениями;

разбираться в расчетных данных с поставщиками;

уметь работать с основными имеющимися средствами и нематериальными активами.

Если автосервис закупает для работы запчасти и различные материалы, оборудование и другие необходимые инструменты, то использованные ресурсы должны списываться согласно требованиям законодательства.

Неважно, какой именно вид учета будет вестись: учет клиентов, ТС или запчастей. В любом случае, все эти вопросы лучше доверить специалисту.

Автоматизация работы автосервиса

В помощь бухгалтеру и собственнику создано большое количество программ для облегчения ведения учета.

Программа БИТ.Автосервис создана на базе 1С:Управление торговлей 8.3., ред. 11. Таким образом, пользователи получают все преимущества и функционал известного продукта 1С. Еще один плюс: бухгалтеру не нужно долго учиться и разбираться в системе, для обмена данными с «1С:Бухгалтерия» используются стандартные механизмы.

Решение БИТ.Автосервис автоматизирует предприятие любого размера: от маленького СТО с двумя подъемниками до сетевых автосервисов.

Какие преимущества дает программа?

Вы сможете:

видеть подробную историю взаимодействия с каждым клиентом и партнером;

оперативно получать данные о необходимости и статусе заказа запчастей;

видеть и анализировать все виды взаиморасчетов с поставщиками.

В решение встроен отдельный блок по отчетности, где есть все отчеты по складу, продажам, поставщикам и клиентам, которые доступны в привычной программе 1С:Управление торговлей.

Обязательная маркировка шин

Напомним, что обязательная маркировка товаров затронула и автобизнес. Так, эксперимент по маркировке шин и покрышек, который был запущен 20 июня, завершится уже 30 ноября 2019 года, а обязательная маркировка стартует 1 декабря.

Уже сейчас проработаны и утверждены предложенные методы маркировки шинной продукции:

лазерная гравировка;

этикетирование;

RFID-метки.

Если с 1 декабря предприниматели будут продавать немаркированную продукцию, то штраф придется заплатить всем участникам рынка. Законом предусмотрена и уголовная ответственность с конфискацией товара, если будет зафиксирована продажа немаркированных шин без чипирования в особо крупных размерах.

Осталось совсем мало времени, но вы еще можете успеть заказать модуль для 1С для маркировки шин и необходимое оборудование, чтобы избежать штрафов и других наказаний.

В результате вы получите:

настройку и доработку 1С в соответствии с требованиями закона о маркировке;

регистрацию в системе «Честный знак»;

специальную ЭЦП для маркировки;

подбор спецоборудования для маркировки шин;

подключение ЭДО.

Звоните, наши специалисты готовы рассказать подробный алгоритм действий для автосервисов при введении обязательной маркировки товаров.