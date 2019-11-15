Бухгалтерский учет в автосервисе: автоматизация, нюансы, маркировка шин

Идей для открытия своего дела много. Вы, наконец-то, определились и открыли автосервис. Только что зарегистрировали бизнес, голова идет кругом, и у вас сразу появились вопросы о том, как правильно и как лучше вести бухгалтерский учет автосервиса. Ведь хочется грамотно планировать расходы и, конечно же, оптимизировать налоговую нагрузку.
В ведении бухгалтерского учета в автосервисе есть нюансы. Расскажем о них.
Чаще всего автосервис предоставляет самый разнообразный спектр услуг. При этом есть возможность предоставлять их как физическим, так и юридическим лицам.
Что относится к услугам автосервиса?
Обычно сервисы занимаются ремонтом легковых или грузовых, импортных или отечественных транспортных средств. Однако собственники предпочитают расширять варианты услуг, и тогда уже среди услуг встречаются автомойки и автомагазины с аксессуарами и запчастями, и даже кафе.
Документы, необходимые в работе
Чтобы была возможность отразить реализацию услуг в учете, используются первичные документы:
- договор на оказание услуг;
- акт выполненных работ или;
- счет-фактура, если вы работаете с НДС.
Есть и другие важные документы. Чтобы оформить заказ, например, ремонта ТС в автосервисе физическому лицу, то потребуется заполнить бланк-заказ по форме БО-1.
Чтобы своевременно вести учет оказанных услуг, корректно их отображать и проводить, используйте принятые и утвержденные формы:
- Оказаны услуги авторемонта автосервисом Дт 62.01 Кт 90.01
- Оплачены услуги авторемонта физическими лицами Дт 50 Кт 62.01
- Оплачены услуги авторемонта юридическими лицами Дт 51 Кт 62.01
Когда вы предоставляете услуги по ремонту, после выполненных работ, автосервис должен правильно списать отработанные запчасти:
- Поступили запчасти в автосервис от поставщиков Дт 41 Кт 60
- Оплачены запчасти поставщику по счету и товарной накладной Дт 60 Кт 51
- Списаны запчасти при оказании услуг автосервиса Дт 90 Кт 41.
Автосервис и налоги
В настоящее время можно выбрать и использовать один из предложенных режимов:
- ОСНО;
- упрощенку (первого или второго типа);
- ЕНВД;
- патент.
Как показывает практика, чаще всего предприниматели в сфере автосервисов выбирают УСН или ЕНВД. Такой выбор позволяет снизить налоговую нагрузку.
Организация бухгалтерского учета автосервиса
Бухгалтерия автосервиса обязана не только вести отдельный учет для каждой представленной услуги, но и фиксировать движения денежных средств и платежей с поставщиками.
Таким образом, чтобы соответствовать всем требованиям законодательства, необходимо:
- учитывать уставной капитал сервиса и следить за его изменениями;
- разбираться в расчетных данных с поставщиками;
- уметь работать с основными имеющимися средствами и нематериальными активами.
Если автосервис закупает для работы запчасти и различные материалы, оборудование и другие необходимые инструменты, то использованные ресурсы должны списываться согласно требованиям законодательства.
Неважно, какой именно вид учета будет вестись: учет клиентов, ТС или запчастей. В любом случае, все эти вопросы лучше доверить специалисту.
Автоматизация работы автосервиса
В помощь бухгалтеру и собственнику создано большое количество программ для облегчения ведения учета.
Программа БИТ.Автосервис создана на базе 1С:Управление торговлей 8.3., ред. 11. Таким образом, пользователи получают все преимущества и функционал известного продукта 1С. Еще один плюс: бухгалтеру не нужно долго учиться и разбираться в системе, для обмена данными с «1С:Бухгалтерия» используются стандартные механизмы.
Решение БИТ.Автосервис автоматизирует предприятие любого размера: от маленького СТО с двумя подъемниками до сетевых автосервисов.
Какие преимущества дает программа?
Вы сможете:
- видеть подробную историю взаимодействия с каждым клиентом и партнером;
- оперативно получать данные о необходимости и статусе заказа запчастей;
- видеть и анализировать все виды взаиморасчетов с поставщиками.
В решение встроен отдельный блок по отчетности, где есть все отчеты по складу, продажам, поставщикам и клиентам, которые доступны в привычной программе 1С:Управление торговлей.
Обязательная маркировка шин
Напомним, что обязательная маркировка товаров затронула и автобизнес. Так, эксперимент по маркировке шин и покрышек, который был запущен 20 июня, завершится уже 30 ноября 2019 года, а обязательная маркировка стартует 1 декабря.
Уже сейчас проработаны и утверждены предложенные методы маркировки шинной продукции:
- лазерная гравировка;
- этикетирование;
- RFID-метки.
Если с 1 декабря предприниматели будут продавать немаркированную продукцию, то штраф придется заплатить всем участникам рынка. Законом предусмотрена и уголовная ответственность с конфискацией товара, если будет зафиксирована продажа немаркированных шин без чипирования в особо крупных размерах.
Осталось совсем мало времени, но вы еще можете успеть заказать модуль для 1С для маркировки шин и необходимое оборудование, чтобы избежать штрафов и других наказаний.
В результате вы получите:
- настройку и доработку 1С в соответствии с требованиями закона о маркировке;
- регистрацию в системе «Честный знак»;
- специальную ЭЦП для маркировки;
- подбор спецоборудования для маркировки шин;
- подключение ЭДО.
Звоните, наши специалисты готовы рассказать подробный алгоритм действий для автосервисов при введении обязательной маркировки товаров.