Маркировка обуви в 1С

Что такое маркировка обуви?

С 1 июля 2019 года вступил в силу закон об обязательной маркировке обуви (отечественной и импортной). Предназначена для контроля изготовления и продажи товаров, их качества и исключить возможные махинации.

Для этих целей была создана система «Честный знак». Главная ее задача — защита прав потребителей.

На обувные товары наносится специальный код. В информационную систему заносятся сведения о выпуске или поступлении этого товара. Далее передается право собственности, этот факт можно зафиксировать в личном кабинете и синхронизации с информационной системой участника оборота или при помощи УПД, где должен быть указан код. Обмен документами происходит при помощи электронного документооборота. Факт продажи розничному покупателю фиксируется при помощи ККТ кассовым чеком.

Этапы маркировки обуви

1 июля 2019 начинается регистрация участников оборота.

1 октября 2019 — начало получения кодов и маркировка остатков обуви.

1 марта 2020 — запрет на продажу немаркированной продукции, контроль и регистрация всех действий в системе.

До 1 апреля 2020 необходимо промаркировать всю обувь, купленную до 1 марта, но полученную позже.

Какая обувь будет маркироваться и что это даст покупателю?

Вся произведенная в Российской федерации обувь должна быть промаркирована. Импортная обувь должна быть промаркирована до прохождения таможни.

Покупатель при помощи мобильного приложения может отсканировать код и получить всю информацию о производителе, товаре и его качестве еще до момента покупки товара.

Ответственность о достоверности этой информации лежит на производителе и продавце.

Как быть с остатками обуви?

Необходимо получить квалифицированную электронно-цифровую подпись, зайти на сайт и зарегистрироваться в системе «Честный знак».

Внести сведения об остатках и производимым товарам.

Получить код маркировки на каждую единицу товара.

Распечатать код, приклеить этикетки на ярлыки, упаковку или сам товар.

Ввести в оборот сведения о промаркированных товарах.

Программа кассы должна поддерживать реквизит «Код товара», в противном случае ее необходимо обновить. Должен быть сканер штрих-кодов.

Подключиться к электронному документообороту. Или вводить сведения напрямую в «Честный знак» без ЭДО.

Маркировка обуви в 1С

На данный момент маркировка обуви поддерживается в «1С:Управление торговлей 11», «1С:Комплексная автоматизация 2.4», «1С:ERP».

Если организация является производителем обуви или осуществляет импорт, необходимо установить специальное оборудование с криптографией для генерации кодов маркировки, и станцию управления заказами.

В системе «Честный знак» нет собственного справочника продукции. Вся продукция должна быть зарегистрирована в GS1 Russia и иметь код GTIN. Регистрацию выполняют производители или импортеры. Все остальные участники оборота сопоставляют свою номенклатуру с номенклатурой поставщика.

Есть несколько операторов, которые предоставляют возможность электронного документооборота. Обмен возможен, если участники подключены к одному и тому же оператору. Сервис «1С-ЭДО» решает эту проблему, поскольку объединяет сразу несколько операторов ЭДО. Специалисты компании «Первый Бит» помогут Вам настроить этот сервис.

Давайте рассмотрим настройку на примере «1С:Управление торговлей 11».

Настройка в «1С:Управление торговлей 11»

Соответствие документов информационной системы и 1С

Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ — Заказ поставщику.

Маркировка товаров — Поступление товаров и услуг.

Повторная маркировка продукции — Возврат товаров от покупателя.

Списание кодов маркировки — нет соответствия.

УПД полученный — Поступление товаров и услуг.

УПД отправленный — Реализация товаров и услуг.

Вывод из оборота — Чек ККМ, Отчет о розничных продажах.

Настройка конфигурации

Необходимо зайти в раздел администрирования, выбрать настройку интеграции с ИС МП и поставить галочку «Вести учет обувной продукции». При необходимости можно установить галочки для контроля статусов кодов маркировки при продажах в опт и розницу. Указана дата начала обязательной маркировки.

Можно установить автоматический обмен данными с информационной системой и настроить расписание обмена. Для этого необходимо указать сертификат ЭЦП и сохранить пароль для пользователя, который будет осуществлять обмен и который имеет право подписи. Сертификат устанавливается для каждой организации.

Для производителя и импортера необходимо задать параметры подключения к СУЗ. Для каждой станции необходимо указать название, формат, идентификатор и сетевые параметры подключения. Можно настроить расписание обмена.

На данный момент к СУЗ возможно подключить только сервер 1С:Предприятия, то есть когда учетная система 1С работает в клиент-серверном режиме.

Идентификатор СУЗ можно узнать в личном кабинете.

При заведении номенклатуры, у нее должен быть выбран вид номенклатуры, в котором указан тип — обувная продукция.

В информационной базе также необходимо настроить сервис «1С-ЭДО».

Для производителей возможна настройка шаблонов этикеток. Есть отдельное назначение «Этикетка (обувь)». Добавлены готовые шаблоны для маркировки обуви.

В соответствии с действующим законодательством запрещено хранить коды маркировки, которые уже были нанесены на продукцию. Для удаления кодов реализовано специальное регламентное задание. Необходимо указать количество дней после печати, после которого код попадет в поле деятельности этого задания и удалится.

До 1 марта 2020 года в одном чеке можно пробивать, как маркированную, так и нет продукцию. Программа записывает факт добавления позиции без маркировки, кто это выполнил и причину.

Генерация кодов маркировки

Для того, чтобы сгенерировать код, должна быть специальная криптография — генератор эмиссии и станция управления заказами, при помощи которой можно распечатать этот код. Для этого необходимо сначала заказать коды маркировки в ИС МП.

Для этого существует документ «Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ», его можно создать на основании заказа поставщику с видом операции «импорт». Необходимо будет указать способ ввода в оборот: производство или импорт в РФ.

Далее заполните список товаров с характеристиками, укажите GTIN и ТНВЭД, количество товара, принцип формирования серийных номеров. После этого документ необходимо отправить в систему.

Также можно подготовить сведения для каталога в случае, если GTIN не найден.

Заказ будет передан в СУЗ, в случае успешной генерации, у заказа поменяется статус на «Коды маркировки эмитированы», либо появится ошибка. Сгенерированные коды подгрузятся в «Пул кодов маркировки», эта таблица предназначена для хранения кодов и печати.

Коды необходимо распечатать. Сделать это можно по кнопке «виртуальная агрегация» из документа «заказ поставщику».

Маркировка и ввод в оборот обуви

После того, как товар промаркирован и данные о нем внесены в систему, наступает следующий этап — ввод в оборот. Это первоначальная передача товаров от производителя новому собственнику, прохождение таможни для импорта или ввоз из ЕАЭС. Создается документ «Маркировка товаров ИС МП». Ввод в оборот. Можно создать на основании поступления товаров и услуг.

Необходимо указать вариант производства продукции, заполнить табличную часть. Указать перечень товаров, их характеристики, количество, единицу измерения упаковки и сертификат соответствия (декларацию).

В этом документе можно сгенерировать коды для упаковки, а также проверить коды товара, считанные при помощи сканера штрих кода.

Если на товар еще не нанесет код маркировки, то при первом сканировании GTIN программа запросит отсканировать код маркировки, необходимо распечатать новый.

Можно также воспользоваться терминалом сбора данных. Или подгрузить данные из внешнего файла.

Перемаркировка товара

Если покупатель вернул обувь и на ней обнаружен некорректный код маркировки, его отсутствие, или в данных о товаре обнаружены ошибки, мы можем выполнить повторную маркировку.

Для этого служит документ «Перемаркировка», он создается на основании документа «Возврат товара от покупателя».

Заполняем список товаров, указываем причину перемаркировки (порча или ошибки в описании). Указываем старый код, сертификат соответствия при наличии и заполняем новый код. В этом случае он должен быть предварительно заказан и сгенерирован.

В случае, если товар с поврежденным кодом был обнаружен на складе, а не после возврата от покупателя, можно заблокировать код маркировки и запретить продажу.

Списание кодов маркировок

Когда выбытие товара происходит не при помощи его продажи, можно воспользоваться документом «Списание кодов маркировки». Необходимо заполнить список товаров и указать причину выбытия: порча, утеря, уничтожение. Указываются и проверяются коды маркировки.

После этого сведения передаются в систему.

Приход маркированного товара

Если вы пользуетесь сервисом «1С-ЭДО», давайте зайдем в рабочее место «Текущие дела ЭДО». Нажмем на кнопку обмена. В нашу программу поступят входящие электронные документы, подписанные электронно-цифровой подписью.

В случае, когда номенклатура полученного документа отличается от нашего справочника, можно произвести сопоставление.

После этого на основании электронного документа можно создать и провести «Поступление товаров и услуг».

Когда у нас на руках обычный распечатанный документ, необходимо отсканировать всю полученную продукцию. Такая возможность есть в нескольких документах, это: поступление товаров, возврат товара от покупателя, корректировка поступления. Выполнится онлайн-проверка кодов маркировки.

Полученный электронный документ необходимо утвердить. Или отклонить, когда обнаружены расхождения или ошибки.

В момент утверждения УПД в программе изменяется информация об остатках маркированных товаров.

Оптовые продажи обуви

В случае оптовой продажи факт выбытия маркированной продукции отражается документами: реализация товаров и услуг, возврат товаров поставщику и корректировка реализации.

Документы заполняются путем сканирования кодов маркировки и штрихкодов упаковок. В этот момент происходит онлайн-проверка возможности продать товар, как по данным вашей базы, так и по данным информационной системы. Продажу возможно провести только в случае успешной проверки.

Далее через сервис «1С-ЭДО» выставляется электронный универсальный передаточный документ. В этот момент указанные в документе коды маркировки становятся заблокированными для дальнейшей продажи.

Продажа обуви в розницу

Для этих целей предназначено рабочее место кассира. В момент продажи сканируется штрихкод и выполняется онлайн-проверка. Проводится документ «Чек ККМ», который содержит коды маркировки. Эти коды становятся недоступными для дальнейшей продажи.

Розничную продажу также возможно провести документом «реализация товаров и услуг». Алгоритм действий аналогичный оптовым продажам.

Вывод обуви из оборота

После розничной продажи товара, необходимо вывести его из оборота. Для этого служит документ «Вывод из оборота». В нем указывается перечень товаров, характеристики, количество, цена, ставка и сумма НДС, коды маркировки. Далее данные передаются в систему.

А в заключение хочется напомнить о важности своевременного обновления программы 1С. Новые релизы конфигураций содержат все актуальные изменения законодательства, обновленные параметры интеграции с внешними системами и форматы обмена.