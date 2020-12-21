Зачем бухгалтеру 1С:ИТС?

Фактически бухгалтеры поделились на два противоположных лагеря — одни пользуются различными справочными и правовыми системами, сервисами, другие считают, что в интернете можно и так найти все что нужно, зачем еще что-то там подключать. Мы решили выяснить, чем так привлекательна для первых 1С:ИТС и что теряют остальные.

Для начала небольшой ликбез — ИТС это договор, без которого получить полноценную официальную поддержку для 1С просто нельзя. ИТС не только помогает разобраться, как работать в 1С, но и фактически содержит интерактивную бухгалтерскую энциклопедию. Итак, что можно в ней найти...

Новости законодательства

Не проходит и дня, чтобы в России не поменялся какой-нибудь закон. А бухгалтерам вообще кажется, что они не успевают разобраться в одних изменениях, как им на смену приходят другие.

Можно, конечно, подписаться на ленту новостей Минфина или Государственной Думы и за утренним кофе неспешно ее листать в поисках важных законопроектов. Но есть вариант попроще — в сервисе 1С:ИТС все изменения будут отражены на мониторе важных новостей на главной странице, причем оперативно — в течение суток после официальной публикации.

Кстати, самое важное для бухгалтера выделено в отдельный обзор! Вы можете прочитать только интересные именно вам новости.

1С:Лекторий

Онлайн вебинарами и конференциями уже никого не удивишь. Правда найти в сети вменяемые лекции о том, как ту или иную операцию провести в программе очень сложно. Либо вам покажут двухминутный ролик «ни о чем», где лектор прорекламирует себя и предложит связаться для получения подробной (читайте — платной) консультации. Либо вас будет учить доморощенный специалист, снявший видео на тапок. Будете ломать глаза у экрана.

В ИТС есть сервис, который предлагает видеолекции от экспертов, которые сопровождают рассказ наглядной демонстрацией действий в программе 1С:

Каждую новинку в отчетах вы с легкостью освоите , ведь лектор подробно расскажет и покажет куда, что и как разнести, чтобы получить желанный отчет в готовом виде;

Вы всегда сможете вернуться к видео и пересмотреть его не отходя от программы, и повторить за лектором все действия. ИТС-поддержку, в отличие от YouTube вам точно не заблокируют на работе.

Обратите внимание! Подписчики 1С: ИТС могут рассчитывать на приятные бонусы. Например, для тех, кто пользуется ИТС:ПРОФ доступны сервисы 1С:Контрагент, 1С-Отчетность и другие.

Нормативная база

«Вечно он мне не дает открыть ссылки!» — жалуется адепт интернет-справочников Татьяна, — «Можно открыть основной документ, а доступ к другими закрыт или ограничен, приходится искать еще какой-нибудь сайт.»

Татьяне можно посочувствовать или просто предложить воспользоваться нормативно-правовой базой в 1С: ИТС..Здесь найдутся все кодексы, законы, письма (Минфин, ФНС — все как вы любите), комментарии, конечно с изменениями и дополнениями и никуда вас посылать не будут, по ссылкам можно спокойно переходить внутри документов.

Обратите внимание! В 1С: ИТС нет регионального законодательства.

Шаблоны

Даже в базовой программе 1С есть шаблонные договора, например, трудовые или с поставщиком. Вы можете просто открыть шаблон, дополнить его при необходимости и распечатать готовый документ.

Да, бланки договоров и в интернете доступны, только вот актуальность и правовой статус их никто не проверяет. Возможно скачанный случайно контракт давно устарел, потому что составлялся в 1990 году (да, и таких раритетов хватает).

Чтобы не разориться на юристах и не краснеть перед клиентами — используйте актуальные шаблоны из базы ИТС. Здесь найдутся и специфичные договора. например, для лизинга, займа, дарения и т.д. Пригодится не только для работы, но и для себя. Формы не статичные, в них можно вносить изменения, а часть реквизитов заполнится автоматически.

Калькуляторы на все случаи жизни

Больничный, отпуск, командировка — обычно для расчета выплат в этих случаях бухгалтеру нужно завести в программе специальный документ. А что если шеф просит посчитать несколько вариантов. К примеру, отпускать Петрова в отпуск сейчас или через пару месяцев — как ориентировочно изменится размер его отпускных? Или такая ситуация — поехать в командировку двоим сотрудникам на 3 дня или троим на 2 — какая разница?

В самом деле, не будешь же на каждый чих создавать специально документ и подтягивать разные данные. А с калькулятором расчет можно сделать быстро и просто.

Самое самое

Это конечно календарь для бухгалтера. Только зашел и уже видно — сегодня пора сдавать СЗВ-М или РСВ. А если напал склероз и вдруг забылось, а что это вообще такое — можно пройти по ссылкам и посмотреть. Новичку-бухгалтеру особенно удобно — легко разобраться как заполнять, откуда подтягиваются сведения и куда отчет требуется отправить.

Это не все функции 1С:ИТС, но с главными и самыми нужными мы познакомились. Давайте теперь сравним, как же живется бухгалтеру с поддержкой и без в таблице (вы ведь тоже их любите, также как мы?):

Мы рады будем услышать ваше мнение — какую сторону поддерживаете вы? Пользуетесь 1С:ИТС или нет? Расскажите нам в комментариях!

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