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Незавершенное производство и ФСБУ «Запасы» в 1С УПП 8.2

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Наши эксперты ответили на вопрос в сервисе «Клерк.Консультации». Юзер спросил: «Есть ли возможность настроить в 1С : УПП 8.2 учет НЗП в соответствии с требованиями ФСБУ „Запасы“?».

Ответ: да, и все сделано очень удобно.

В 1С:УПП существует возможность гибко настраивать состав расходов, включаемых в себестоимость НЗП. В том числе, так, чтобы выполнить требования ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Исключение управленческих затрат из себестоимости в УПП можно реализовать стандартным механизмом через регистр сведений «Способы распределения статей затрат организаций»

Для косвенных статей затрат необходимо выбрать типовой способ «Директ-костинг». Для исключение из расчёта себестоимости готовой продукции брака укажите способ распределения табличный «На результат».

Задавайте нам еще вопросы про 1С. Мы знаем про программу все.

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Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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