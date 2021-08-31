Резервы по БУ есть, по НУ нет: как отразить в 1С

Наши эксперты ответили на вопрос в сервисе «Клерк.Консультации». Юзер спросил: «У меня такой странный вопрос, но у меня не укладывается в голове. На предприятиии есть три вида резервов, которые есть в БУ и НУ. И есть три, которые есть только в БУ, в НУ нет. Честно говоря, я не могу понять как их отражать по НУ в 1С (у нас УПП, не бухгалтерия).

Ставить ли галку, что учитывается в налоговом учете и регулировать этот вопрос статьей затрат, как непринимаемые, в итоге будет формироваться ПР (постоянная разница) или нужно убрать галку, не ставить счета затрат и вообще никак не отражать в проводках, просто нет и все. Не формировала декларацию по прибыли, поэтому не ясно ПР эта нужна в непринимаемых или нет».

Ответ: В УПП поддерживается только затратный метод учета по ПБУ 18/02. Т. е. как таковых постоянных разниц возникать в резервах не должно.

«С отчетности за 2020 обязательна для применения новая редакция ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (приказ Минфина от 20 ноября 2018 г. № 236н). Перечень временных разниц и используемая в программе терминология приведены в соответствие с новой редакцией стандарта».

Если Вы все же квалифицируете затраты на резерв как постоянные разницы, то в самой статье необходимо указать Вид расхода НУ «Не учитываемые в целях налогообложения», а в операции по начислению резерва указать в налоговом учете какой-либо счет из группы НЕ, например НЕ.01.09:

В этом случае в налоговом учете будет отражена постоянная разница: