Как в 1С 8.3 исправить неверный расчет курсовых разниц?

Наши эксперты ответили на вопрос в сервисе «Клерк.Консультации». Юзер спросил: «1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851) конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.99.21). Закупаем товар в Китае. Расчет в USD. В программе некорректно считаются курсовые разницы. По акту сверки в рублях долг. Если считать в USD, то все корректно.

Например ситуация...ждем три поставки: январь, февраль, март. В каждой поставке по 5 счетов. Директор оплачивает счета не четко к поставке, а, например, 2 счета с января, 3 счета с февраля, 1 счет с марта. И все это оплачивает одной суммой. Потом через неделю платит одной суммой 1 счет с января и 2 счета с марта... и т. д.

Правильно ли я понимаю, что курсовые разницы встают неправильно из-за того, что платим вразнобой. И чтобы исправить ситуацию, надо создать три договора в 1 с. И платежи разбить в ручную. Чтобы, например, из первой оплаты получилось 3 платежки в 1с (отдельно январь, отдельно февраль и отдельно март). Правильно?»

Ответ: Да, все верно. Программа зачитывает платежи методом ФИФО, т. е. видит самое раннее поступление товаров по этому договору, которое еще не оплачено, и закрывает его.

Аналогично зачет аванса тоже будет идти по тому же принципу. Если разбить по договорам зачет оплат, то переоценка будет производится в разрезе каждого договора отдельно.