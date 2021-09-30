Как правильно составить УПД по прослеживаемым товарам?

Наши эксперты ответили на вопрос в сервисе «Клерк.Консультации». Юзер спросил: «В КС-2 есть прослеживаемый товар и другие материалы. Закрытие всегда делали на выполнение работ. Можно ли сейчас сделать закрытие на работы и отдельной строкой в УПД выделить только монитор, а остальные материалы включить в работы?»

Ответ: «Прослеживаемость используется только для товаров, для работ такой возможности нет. В данном случае нужно не включать монитор в стоимость работ (т. е не списывать на затраты через требование накладную проводкой Дт 20 Кт 10), а оформлять отдельно как реализацию материала (Дт 91.02 Кт 10). Можно тем же документом Реализация (акт, накладная). Если же в вашем случае это материал, который используется в производстве (в работах), то имеет место прочее выбытие товаров из системы прослеживания и в 1С проводится через документ „Требование-накладная“. В нем нужно выбрать причину списания из имеющегося справочника. Затем на основании требования-накладной создается „Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами“. Но в счете-фактуре этих данных не будет».

«Отдельным документом продать монитор или одним документом сделать реализацию работ и монитора?»

Ответ: «По большому счету не важно: разными строками в одном документе или двумя разными документами. Чтобы оформить проще один счет-фактуру сделать одним документом».

«Второго счета-фактуры не будет. Мы на УСН. Работы будут по КС закрыты. Значит оставляю одну продажу монитора? Так мы сделали изначально, но по ЭДО пока не передавала, думала вдруг выйдут разъяснения».

Ответ: «Да, оставляйте одну продажу монитора. И будем ждать разъяснений от ИФНС».

«Здесь ещё один интересный момент. Строка 5а — автоматически в 1С присваивается номер акта. А по факту должен быть номер первичного документа — в нашем случае КС-2 № 1 п. 1 (монитор). В таких ситуация я вручную исправляла и распечатывала, а здесь через ЭДО пойдет. Бумажный УПД я передам конечно, но по сути не верно выходит».

Ответ: «Я правильно поняла, что вы используете не отраслевой программный продукт, а типовую Бухгалтерию предприятия 3.0?»

«Верно, обычная 1С:Бухгалтерия».

Ответ: «Пока изменение строки 5а не реализовано, 1С планирует возможность ручного заполнения этой строки и тогда появится возможность указывать КС-2 или КС-3».

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